Українця змусили продати ракетну компанію Firefly. США бояться витоку секретів

45 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, За даними Bloomberg, український підприємець Макс Поляков інвестував у Firefly 200 млн доларів

Уряд США висунув вимогу, щоб український підприємець Макс Поляков продав свою частку в приватній ракетній компанії Firefly Aerospace Inc (Техас), повідомляє Bloomberg.

Вимога пояснюється міркуваннями національної безпеки. Видання повідомляє, посилаючись на пресслужбу Полякова, що він вже погодився виконати вимогу.

"Сьогодні Noosphere Ventures (компанія, засновником якої є Макс Поляков. - Ред.) оголосила, що має намір залучити інвестиційно-банківську компанію для надання допомоги у продажу частки Noosphere Ventures у Firefly Aerospace", - йдеться у повідомленні компанії Полякова. Утім, бізнесмен, який заробив статки на програмному забезпеченні, наполягає, що його власність не становить загрози для національної безпеки США.

Bloomberg пояснює, що представники американського уряду й аерокосмічної промисловості виступають проти контролю Полякова над компанією, яку він підтримував протягом кількох років, оскільки побоюються, що цінні технології можуть опинитися в Україні, Росії чи іншій країні, яка розвиває власну ракетну програму.

"Хоча Україна є союзником США, її конфлікт з Росією посилив занепокоєння стосовно того, що може статися з цінними технологіями всередині країни", - стверджує Bloomberg, згадуючи про загрозу військового вторгнення з боку Росії.

Попри те, що Поляков вклав у Firefly понад 200 мільйонів доларів власних грошей, він ще наприкінці 2020 року погодився вийти зі складу ради директорів та відмовитися від участі у повсякденній діяльності Firefly, щоб полегшити компанії отримання державних і військових контрактів США та послабити напруженість, зауважує видання.

У грудні цього року на вимогу комітету з іноземних інвестицій у США Поляков і його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners погодилися продати свою частку в Firefly, що становить близько 50%.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Метою Firefly є створення флоту великих ракет, які допоможуть виводити супутники та доставляти корисні вантажі. Компанія прагне взяти участь в дослідженні Місяцю

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Максим Поляков родом із Запоріжжя, зараз йому 44 роки. За освітою він акушер-гінеколог.

У 2001 році він створив свою першу компанію з розробки програмного забезпечення, яка надавала послуги іноземним клієнтам. Як повідомляє Forbes, серед проєктів, якими займалися компанії Полякова, були і онлайн-казино, і сервіси онлайн-побачень і багато інших.

У 2014 році він заснував компанію Noosphere Ventures з метою розвитку технологій для дослідження космосу.

Поляков врятував американську аерокосмічну компанію Firefly від банкрутства у 2017 році та влив гроші в неї, щоб реанімувати.

У травні 2018 року Firefly відкрила науково-дослідний центр у Дніпрі.

У вересні 2021 року Firefly здійснила перший запуск ракети з космічної бази Ванденберг у Південній Каліфорнії. Ракета не досягла орбіти, але показала хороші результати для першого запуску, тож компанія поспішала здійснити наступний.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Петро Порошенко на зустрічі з Максом Поляковим у НДЦ Firefly у Дніпрі, травень 2018 року

За словами двох джерел видання, американський уряд США призупинив поточні операції компанії Firefly із запуску ракет на базі Ванденберг, поки вирішується питання щодо права власності з Поляковим.

Bloomberg зауважує, що раніше про тертя між Поляковим та американським урядом не повідомлялося.

За словами Полякова, він мріяв перетворити Firefly на велику аерокосмічну компанію, яка б могла принести користь як США, так і Україні.

"У Firefly сподівалися, що найкращі інженери компанії зі США й України зможуть об'єднати свої зусилля та створити флот великих ракет, здатних вивести на орбіту безліч супутників, а згодом вирушити й на Місяць. За словами Полякова, він хотів, аби США отримали доступ до українського досвіду й водночас знайшли спосіб поліпшити перспективи українських аерокосмічних інженерів", - йдеться у статті.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.