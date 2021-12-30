Чому зірки "Гаррі Поттера" ігнорують Джоан Роулінг. Скандал з "поверненням до Гоґвортса"

1 година тому

Автор фото, HBO Підпис до фото, У спеціальній телепрограмі Емма Ватсон, Деніел Редкліфф та Руперт Грінт даватимуть інтерв'ю поряд з низкою інших акторів, які зіграли у фільмах про Гаррі Поттера

Спеціальне телешоу, присвячене возз'єднанню акторів, які зіграли у фільмах про Гаррі Поттера, отримало неоднозначні відгуки критиків, багато хто відзначив відсутність письменниці Джоан Роулінг.

З'явилося припущення, що письменницю виключили з програми після того, як її попередні коментарі про трансгендерних людей викликали суперечливу реакцію серед громадськості.

Роулінг не з'являється разом з акторами у програмі, її можна побачити лише в архівних відеозаписах.

Прем'єра телепрограми HBO "20-річчя Гаррі Поттера - Повернення до Гоґвортсу" запланована на 1 січня.

У цьому випуску колишні "зіркові діти" Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер), Емма Вотсон (Герміона Грейнджер) та Руперт Грінт (Рон Візлі) зустрічаються з іншими акторами, Роббі Колтрейном (Рубеус Гегрід), Гелен Бонем Картер (Белатриса Лестранж), Джейсоном Айзексом (Луціус Мелфой), Гері Олдманом (Сіріус Блек) та Ральфом Файнсом (Лорд Волдеморт).

Хоча деякі актори, такі як Колтрейн, посилаються на Роулінг під час своїх інтерв'ю, сама Роулінг з'являється тільки у відеозаписах, які записали ще у 2019 році.

Times описала програму як "чарівне, хоча часом занадто солодке возз'єднання", в якому "бракувало ключового інгредієнта" - письменниці Джоан Роулінг.

"Де Джоан Роулінг, коли вона нам потрібна найбільше?" - запитує The Telegraph у своєму двозірковому огляді.

Причину відсутності Роулінг офіційно не коментують ані письменниця, ані кіностудія Warner Bros, ані телекомпанія HBO.

Перший фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь" вийшов на екрани в листопаді 2001 року. Деніелу Редкліффу тоді було лише 12 років.

Франшиза з восьми фільмів, заснована на оповіданнях Джоан Роулінг, зібрала в світовому прокаті 7,8 млрд доларів.

Підпис до фото, Коментарі Джоан Роулінг про трансгендерних людей викликали суперечливу реакцію серед громадськості

Солодкий передоз і відра сліз фанатів Поттера

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"Якщо вам не вистачило цукру на це Різдво, передозування від цієї поттерівської феєричної вечірки має виправити це", - написала Керол Міджлі в The Times.

"Повернення до Гоґвортсу — це довгий, блискучий, ностальгійний фестиваль любові, його головні зірки шикуються, щоб поділитися спогадами про створення фільмів і, природно, сказати, як сильно вони "люблять" один одного (такого багато)".

Однак у своєму позитивному чотиризірковому огляді Міджлі сказала, що відсутність Роулінг була помітною.

"Той факт, що Роулінг не сидить у вітальні Ґрифіндору і не ходить Алеєю Діаґон, а актори, які на той час були дітьми, визнають, наскільки зобов'язані їй своєю кар'єрою, здається дивним і ключовим упущенням", - пише вона.

"Це все одно, що молодші члени королівської родини організовують веселу вечірку у Букінгемському палаці, але не запрошують королеву".

Ед Пауер у The Telegraph зазначив, що Роулінг "з'являється в кількох коротких відеозаписах 2019 року", але переважно вважає великим недоліком її "помітну відсутність".

"Її важливість применшується", - зазначив він.

"Навіть маґл прийде до висновку, що брак часу, приділеного Роулінг у цьому документальному фільмі, пов'язаний із публічним докором зірок серіалу у відповідь на її погляди щодо транслюдей".

"Чого врешті не вистачає, так це справжнього розуміння Гаррі і того, що саме в ньому привернуло так багато читачів. І, чесно кажучи, тільки Джоан Роулінг могла запропонувати таке розуміння".

Автор фото, HBO Підпис до фото, "Зіркові діти" 20 років потому

З більшим ентузіазмом відгукнулась Сабріна Барр з Metro. На її думку, інформація, яка пролунає від акторів у програмі, для багатьох фанів буде відкриттям.

"Фани Гаррі Поттера, вам краще зробити аччо для серветок (у книгах про Гаррі Поттера магічне закликання, яке змушує віддалений предмет летіти в обійми заклинателя. - Ред.), тому що на "особливому возз'єднанні" ви проллєте відра сліз".

"Хоча в програмі відсутні деякі помітні обличчя, приємно бачити, що багато акторів збираються разом, можливо, вперше за багато років", - зазначила вона.

"Невпинне самопривітання"

Телепрограма явно не підкорила серце Джона Андерсона з The Wall Street Journal.

"Що не так, так це тон невпинного самопривітання, який зберігається протягом майже двогодинного шоу, акторські пестощі его один одного та завищене відчуття важливості, яке кожен надає фільмам", - сказав він.

"Є награні інтерв'ю з його режисерами та акторами; похвальні відгуки про велику кількість акторів, які померли з моменту виходу першого фільму в 2001 році; і спогади дітей... які, здається, все ще існують у бульбашці".

Кілька акторів Гаррі Поттера померли з моменту їхньої появи у фільмах, зокрема Алан Рікман (який зіграв Северуса Снейпа), Річард Гарріс (Албус Дамблдор), Річард Гріффітс (Вернон Дурслі) та Гелен МакКрорі (Нарциса Мелфой).

Андерсон підсумував: "Серед людей, які не потрапили на возз'єднання, є Меггі Сміт та Джулі Волтерс (Мінерва Макґонеґел і Моллі Візлі). Але неможливо уявити, щоб жодна з цих шановних актрис мирилася з такою кількістю нісенітниць".

Підпис до фото, Деніел Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Грінт на церемонії вручення премії BAFTA у 2003 році

Про які заяви Роулінг йдеться

Роулінг викликала суперечки в червні 2020 року через публікацію дописів у Twitter. Вона не сприймала фразу "люди, які мають менструацію". Натомість вона виступала проти уникнення (за використання) слова "жінки" у цій фразі.

Письменниця неодноразово писала про наукову реальність поняття статі.

"Якщо стать не є реальністю, немає й одностатевого потягу. Якщо стать не є реальністю, життєві реалії жінок у всьому світі стираються. Я знаю і люблю транслюдей, але стирання поняття статі позбавляє багатьох можливості осмислено обговорювати своє життя", - писала вона у соцмережі.

Роулінг продовжує висловлюватися на цю тему. Раніше цього місяця вона поширила новину про депутата, який назвав "абсурдною" ідею поліції фіксувати зґвалтування правопорушниками з чоловічими геніталіями як вчинені жінкою, якщо нападник "ідентифікує себе як жінка".

Деякі зірки Гаррі Поттера, зокрема, три головні актори, публічно дистанціювалися від її коментарів.

Редкліфф опублікував заяву через благодійну організацію для запобігання самогубствам представників спільноти ЛГБТ Trevor Project, в якій сказав, що, хоча Роулінг "безсумнівно несе відповідальність за перебіг мого життя", він відчував себе "вимушеним" розглянути цю проблему.

"Трансгендерні жінки — це жінки. Будь-яке твердження про протилежне стирає ідентичність та гідність трансгендерних людей і суперечить усім порадам професійних асоціацій охорони здоров'я, які мають набагато більше досвіду в цій темі, ніж Джоан чи я".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джоан Роулінг зараз займається написанням нових книжок для дітей. Остання з них - "Різдвяна свинка"

Коли вперше повідомили про відсутність Роулінг у програмі, багато хто припустив, що це пов'язано з її попередніми коментарями.