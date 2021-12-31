Росія може наступати на кількох фронтах і здолати Україну за два тижні - Financial Times

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий на позиції

Росія переміщує до українського кордону матеріально-технічну підтримку, необхідну для тривалої операції в Україні, і може почати наступи на кількох фронтах, у тому числі з Білорусі та Чорного моря. повідомляє Financial Times з посиланням на західних чиновників.

"Західні аналітики кажуть, що президент Росії може розглядати низку сценаріїв від цілеспрямованих ракетних ударів до обмеженого вторгнення зі сходу чи півдня країни або навіть повномасштабного вторгнення, підтриманого кібервійною", - пише автор статті Макс Седдон.

Про підготовку можливого вторгнення свідчать дані американської розвідки, якими Вашингтон поділився з союзниками з Євросоюзу. Утім, як і раніше, посадовці зі США та ЄС кажуть, що Путін ще не вирішив остаточно, що робитиме. Росія може використовувати нарощення сил, щоб домогтися дипломатичних поступок від Джо Байдена.

Раніше Путін попереджав, що можливі "найрізноманітніші" варіанти відповіді, якщо НАТО не погодиться з його безпековими вимогами.

"Путін має найкращий з-поміж світових лідерів досвід використання сили для досягнення політичних цілей. Скільки наступів він має провести в Україні, щоб люди думали, що він не блефує?" - коментує керівник програми досліджень Росії центру CNA Майкл Кофман.

Привід для нападу

Financial Times пише з посиланням на "двох давніх довірених осіб Путіна", що приводом для нового нападу на Україну може бути щось схоже на події, які передували вторгненню РФ у Грузію в 2008 році.

За їхніми словами, Росія зображатиме конфлікт як захист російськомовного населення Донбасу від нібито української агресії. Видання вказує, що за останні роки РФ видала російські паспорти багатьом жителям окупованого Донбасу.

"Масштаб і тривалість будь-якої ескалації залежатиме від того, наскільки швидко Україна капітулює перед вимогами Росії, кажуть експерти з безпеки", - йдеться в статті.

За даними західної розвідки, до середини грудня Росія зосередила біля українського кордону близько 100 тисяч військовослужбовців, зокрема приблизно 50 високомобільних батальйонних тактичних груп. Прогнозують, що до кінця січня Росія розгорне близько 175 тисяч військових, і в цей час замерзла земля буде більш придатною для нападу з залученням танків, пише видання.

"Поточному розгортанню бракувало повної матеріально-технічної підтримки, необхідної для тривалої операції, як-от запаси боєприпасів, польові госпіталі та банки крові, але є докази, що Москва переміщує їх до кордону, заявили західні чиновники", - йдеться в матеріалі.

Напад з кількох фронтів

За словами Майкла Кофмана, Росія здатна за кілька тижнів здолати українську армію, розпочавши наступи на кількох фронтах, у тому числі з Білорусі та Чорного моря.

"Вони захищають східний фланг найбільшої країни Європи, і що в них є? Їх дуже легко відрізати та ізолювати у східній частині України, тому вони цілком можуть опинитися в ситуації організованого відступу, якщо зіткнуться з атакою на кількох напрямках", - вважає експерт.

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Водночас дослідниця з центру Rand Corporation Дара Массікот зазначає, що РФ може завдати українським військам серйозної шкоди авіаударами по лінії фронту, військових об'єктах та критично важливій інфраструктурі.

За її словами, українській системі протиповітряної оборони буде складно відбивати удари крилатими чи балістичними ракетами з Чорного моря чи території Росії.

Через потребу в залученні величезної кількості військ і ймовірні значні втрати аналітики вважають сценарій повномасштабного вторгнення менш імовірним, ніж інші, пише Financial Times.

Як каже Роб Лі, експерт з російської військової сфери в Інституті досліджень зовнішньої політики (FPRI) у США, все залежить від того, яких втрат і вигод очікує Кремль. "Вони могли би завдати десятків тисяч втрат за кілька днів. Вони можуть значно погіршити військовий потенціал України на сході. Але чи буде цього достатньо, щоб змусити Україну поступитися?" - сказав він.

Нова розмова Байдена й Путіна

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У четвер увечері за Києвом Байден і Путін провели нові переговори. Президент США попередив російського колегу, що Вашингтон може запровадити нові санкції проти Росії у випадку нових військових дій проти України. Путін відповів, що це може призвести до "повного розриву" російсько-американських відносин, повідомляє Associated Press.

Як заявив радник Путіна із закордонних справ Юрій Ушаков, нові санкції США "будуть колосальною помилкою, яка призведе до вагомих наслідків".

На 12-13 січня заплановані перемовини між Росією та членами НАТО та у складі ОБСЄ.

Як ідеться в матеріалі агентства, незрозуміло, чи Путін висунув свої "нереалістичні" безпекові вимоги, очікуючи на відмову Заходу, щоб мати привід для вторгнення. За словами експосла США в Україні Стівена Пайфера, адміністрація Байдена може розглянути деякі пункти російського проєкту документа, якщо Москва серйозно налаштована на переговори.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.