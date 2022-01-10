Що може Захід запропонувати Путіну, щоб уникнути війни проти України? Огляд ЗМІ

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Представники Росії та США зустрічаються сьогодні в Женеві, аби обговорити вимоги Москви щодо "гарантій безпеки" в Європі.

Західна преса міркує, що Захід може запропонувати Москві, аби уникнути ескалації на сході України.

Серед пропозицій - негласний натяк про те, що Україна найближчим часом не вступить у НАТО, повернення до договорів про контроль над озброєнням та імплементація Мінських угод-2.

Контроль над озброєнням

"Майбутнє Європи залежить від переговорів між Заходом і Росією". Під таким заголовком вийшла редакційна стаття Washington Post.

Видання нагадує про Мюнхенську угоду 1938 року, "коли Британія та Франція віддали частину Чехословаччини Німеччині Адольфа Гітлера в обмін на брехливу обіцянку не починати війну".

"Адміністрація Байдена і європейські союзники мають ставитися до переговорів із належною серйозністю: якщо Путін виграє - за столом переговорів чи на полі бою - континент може бути дестабілізований надовго", - пише газета.

"Варто віддати Путіну належне: неослабна пропаганда про начебто нерозривність України та Росії чи начебто агресивність місій НАТО у центральній та східній Європі сформували його політичну риторику і змусили США та інші країни обдумувати російські скарги, які очевидно абсурдні та незаконні", - додають журналісти.

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Вони припускають, що риторика Путіна лише маскує його справжню мету - "захопити Україну, щоб вона не стала успішною демократією, яка б послужила прикладом його клептократії".

Якщо ж Росія серйозно налаштована на діалог, для цього є можливості, пише газета.

США можуть запропонувати відродження Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, а також - повернення до обмежень на розгортання військ у рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Путін раніше порушував обидва з цих договорів, нагадує видання.

Однак військова деескалація з боку Росії має бути умовою для будь-якої домовленості, наполягають журналісти.

"Те, що не мають робити США, - дозволити Путіну отримати поступки під дулом автомата", - підсумовує видання.

"У дуже ймовірному випадку, що він не торгується серйозно, а справді розпочне вторгнення в Україну, президент Байден має допомогти Україні захистити себе, згуртувати НАТО і домогтися того, щоб Росія заплатила високу ціну".

У Путіна "сильна карта"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Очільники делегацій на перемовинах у Женеві - заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закорднних справ Росії Сергій Рябков

Кремль задає тон у переговорах зі США, пише Financial Times.

"Путін змусив США обговорювати вимоги, які переформатують безпекову архітектуру Європи, й існує мало речей, про які можна домовитись і які б не виглядали як капітуляція Заходу", - пише видання.

Видання цитує політолога Тетяну Станову, яка каже, що обговорення безпекових вимог Кремля Заходом вже є "величезним проривом" для Росії.

"Для американської команди, яку очолює Венді Шерман, деескалація кризи в Україні є пріоритетом. Однак як цього досягти, не послаблюючи безпеку Києва чи союзників НАТО у східній Європі, - це схоже на небезпечне завдання", - додає газета.

Позицію Шерман ускладнює відсутність України та ЄС за столом переговорів, хоча посадовці США наполягали, що не буде обговорення України без присутності України, а європейська безпека - справа Європи та НАТО.

"Путін приходить на переговори із сильною картою, - каже Джуді Демпсі, старший співробітник Центру Карнегі. - Саміт міг би стати частково успішним, якби Захід пішов туди згуртованим і мав серйозну стратегію переговорів. А в нього її нема."

Координацію між США та Європою ускладнюють суперечки всередині ЄС з приводу того, як поводитися з Росією, і з приводу ролі Брюсселя в безпеці континенту.

"США і європейцям необхідний список того, що вони хочуть, не лише того, що хоче Росія. Цей саміт про те, що хоче Росія. Ми досі не знаємо, що Захід хоче від Росії", - цитує видання Демпсі.

"Ми йдемо за стіл переговорів з нічим. Абсолютно нічим", - додає вона.

Путіну потрібна "перемога" для домашньої аудиторії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мешканці окупованого Севастополя дивляться новорічне привітання Путіна

Американці опинилися на переговорах під дулом автомата через скупчення російських військ поблизу українського кордону, пише у редакційній статті Times.

"Вимоги Путіна - обурливі, односторонні та нездійсненні, тому дехто боїться, що він просто очікує відмови, щоб мати привід знову вдертися в Україну", - пише газета.

Однак, на думку видання, говорити з Росією - це правильний шлях.

Для того, щоб Захід міг запобігти російському вторгненню в Україну, Путін має отримати щось таке, що б можна було представити домашній аудиторії як дипломатичну перемогу, пише Times.

НАТО не може заборонити Україні та Грузії членство. Однак альянс може дати гарантії того, що це навряд чи колись станеться - "пряник до батога санкцій та можливого закриття Північного потоку 2", пише газета.

Заклик Путіна прибрати американські ракети з Європи може стати фундаментом нової угоди про контроль над озброєнням, додає видання. Також є варіант встановлення взаємного обмеження на військові навчання.

"Однак насправді Путіна менше турбує розширення НАТО, аніж успішна демократія в Україні чи деінде на пострадянському просторі", - зазначає Times.

"НАТО мусить не піддаватися ультиматумам Владіміра Путіна, а відповідати на агресію Росії відродженням Альянсу та посиленням європейської безпеки", - йдеться у статті.

Імплементація Мінська-2?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи змушуватимуть Україну виконати мінські домовленості, підписані 2015 року?

New York Times у редакційній статті також стверджує, що у Вашингтона і Москви є шанс домовитись.

Один із варіантів, як це зробити, - це втілення "непопулярних в Україні" Мінських угод-2, які "створюють базу для пошуку вирішення бойових дій на сході України", пише газета.

США та НАТО також можуть "дати сигнал", що вони не мають наміру давати Україні членство в альянсі або складне озброєння, навіть якщо зберігають за собою право це зробити.

"Проблема в тому, що немає впевненості в тому, що саме може переконати Путіна відвести солдатів", - зазначає газета.

"Путіну треба дати зрозуміти, що вторгнення в Україну того не варте, в першу чергу для самої Росії, адже це підвищить конкуренцію зі США до небезпечного рівня, назавжди викреслить Росію із європейських безпекових форумів, відверне від неї більшість світу та суттєво послабить російську економіку".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС