Росія ігнорує пропозиції Заходу і шантажує Європу газом. Західні ЗМІ

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що існує "реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі", і що альянс готовий надіслати додаткові війська до Східної Європи, якщо Росія вдереться в Україну, повідомляє британська Times.

Такі заяви очільника Північноатлантичного блоку пролунали після завершення перемовин з представниками Росії, які, як зазначає газета, "припинилися без вирішення" цілого блоку проблем, що стосуються безпеки на європейському континенті.

"Засідання ради НАТО-Росія в Брюсселі стало ще однією спробою у шаленому тижні дипломатії з метою розрядити ситуацію в Україні, вздовж кордону якої Росія розмістила 100 000 військових", - пише Times.

Газета також звертає увагу на заяву Столтенберга про те, що "союзні країни НАТО одноголосно відхилили вимоги Кремля гарантувати, що Україна ніколи не буде прийнята до альянсу".

Times пише, що всі країни Балтії лобіюють розширення військової присутності НАТО в їхніх країнах задля стримування Росії, побоюючись, що вони можуть стати новою мішенню Москви.

Столтенберг назвав зустріч "визначальним моментом для європейської безпеки", але сказав, що значні розбіжності зберігаються.

"На зустрічі в понеділок американці намагалися спрямувати переговори до обговорення взаємних угод щодо контролю над озброєннями та переміщення військ, сфер потенційного співробітництва, які Москва вважає другорядними або другорядними щодо своїх центральних вимог до НАТО", - пояснює британське видання.

Автор фото, ANADOLU AGENCY Підпис до фото, Столтенберг каже, що альянс готовий надіслати додаткові війська до Східної Європи, якщо Росія вдереться в Україну

Але і голова делегації США Венді Шерман, і Столтенберг зазначають, що Росія не проявила інтересу до пропозицій Заходу попри сподівання, що у цих питаннях сторони могли б знайти точки дотику. Натомість Росія звинувачує США і НАТО в "ігноруванні" вимог Москви.

Росія завдає удару газом

А тим часом Міжнародне Енергетичне Агентство (МЕА) звинувачує Росію в енергетичній кризі, що завдає шкоди економікам всіх країн Європи, повідомляє агенція Bloomberg.

Росія наклала обмеження на постачання газу на континент і прокачує менше, ніж необхідно, попри високі ціни, цитує агенція виконавчого директора організації Фатіха Біроля.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Росія наклала обмеження на постачання газу на континент і прокачує менше, ніж треба

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Зменшення об'ємів російського газу вже призвели до того, що ціни на блакитне паливо та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців.

Це відбувається на тлі різкого зменшення запасів газу в Європі, які є "найнижчими за більш ніж десятиліття".

"Поточний дефіцит сховищ в Європейському Союзі значною мірою пов'язаний з "Газпромом", - сказав Біроль. - "Хоча ми розуміємо, що "Газпром" виконує свої зобов'язання за довгостроковими контрактами, він зменшив спотові продажі в Європу, і це попри те, що ціна за довгостроковими контрактами "Газпрому" значно нижча за поточні рівні спотових цін".

За даними МЕА, постачання російського газу до Європи в четвертому кварталі 2021 року скоротилися на 25% порівняно з попереднім роком, і на 22% в порівнянні з рівнем до пандемії.

Москва обмежила потоки на континент, тоді як інші постачальники - Норвегія, Алжир та Азербайджан - нарощують їх, пояснює очільник міжнародного енергетичного агентства.

Агентство, що базується в Парижі, також рекомендувало країнам Європи встановлювати мінімальний рівень запасів, щоб забезпечити постачання в майбутньому.

"Європа в цілому не приділяла достатньої уваги критичній важливості зберігання газу для безпеки його постачання", - зауважив він.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.