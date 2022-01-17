Війна навряд підніме рейтинг Путіна, виборці думають про ціни - Times

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

На Заході припускають, що Путін створює напругу на кордоні з Україною, щоб підняти свій рейтинг, пише The Times.

Однак є мало ознак того, що росіяни готові знову об'єднатися навколо свого лідера, як у 2014 році, додає видання.

Нині пенсіонери, які раніше скаржилися на українську владу, яку називали "хунтою", більше нарікають на продуктові ціни.

Рейтинг Путіна опустився до 32% - частково через санкції Заходу, пише газета.

Державне телебачення роздмухує полум'я війни, однак риторика більш стримана, ніж вісім років тому, коли російські ЗМІ неправдиво звинувачували українських військових у розп'ятті трирічного хлопчика.

Російська опозиція, чиї лідери у в'язниці, еміграції чи просто мертві, також ледве висловлюється з цього приводу, зазначає видання.

"Московська інтелігенція зараз мало говорить про Україну", - кажуть журналісти Андрій Солдатов та Ірина Бороган.

Однак барабани війни стають гучнішими, додає газета. Переговори між США, НАТО та Росією минулого тижня зупинилися у мертвій точці, "наближаючи вірогідність війни".

Багато аналітиків вважають, що Путін хоче здійснити те, що він вважає своєю історичною місією, а саме - відштовхнути НАТО від кордонів своєї країни.

"Я думаю, що він налаштований серйозно, він не блефує", - цитує видання голову Московського центру Карнегі Дмитра Треніна.

"Фальшива війна"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Якщо президент Путін сподівався, що патріотичне піднесення відверне увагу від незадоволення через ціни на продукти та посилить його популярність, що падає, то він не побачив такої відповіді", - пише Times в редакційній статті.

"Немає того тріумфального націоналізму, з яким зустрічали анексію Криму в 2014 році."

"У Києві також немає паніки. Зараз це видається як фальшива війна", - додає газета.

Західні демократії сподіваються, що чим більше зберігатиметься такий відносний спокій, тим чіткіше Москва бачитиме ціну можливого вторгнення в Україну, пише газета.

Times також називає "обнадійливим знаком" затримання Росією групи хакерів REvil після отримання про них інформації від США.

"Це перший раз за багато років, коли Росія та США співпрацювали над операцією з кіберзлочинності", - пише газета.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС