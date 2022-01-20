Війна на порозі, українці битимуться з "диктатурою" - західні ЗМІ
Захід продовжує дипломатичні зусилля, аби зменшити напруги у відносинах із Росією та уникнути нової війни в Європі, пишуть американські й британські ЗМІ. Та попри раунди переговорів та запевнення у підтримці України, яка, якщо Москва рушить на її територію, першою прийме удар, ситуація стає дедалі "песимістичнішою".
Водночас західна преса звертає увагу на високий моральний дух в українському війську, яке хоч і не надто добре озброєне, але налаштоване на рішучу відсіч спробам Росії встановити "диктатуру" в Україні.
Заяви Блінкена у Києві - оптимізму мало
Американське видання New York Times публікує розлогу статтю про візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва 19 січня.
Газета зазначає, що очільник американської дипломатії провів переговори з вищим керівництвом України, щоб узгодити позиції перед черговою зустріччю із російським візаві Сергієм Лавровим 21 січня у Швейцарії.
"На тлі підготовки до переговорів США і Росії Блінкен веде жорстку позицію" щодо Москви, пише видання.
Насамперед США та союзники не мають жодного наміру виконувати забаганку росіян надати "письмову відповідь" на їхні вимоги щодо безпеки в Східній Європі, наголосив головний американський дипломат.
Це може ще більше розлютити Росію, а відтак Блінкен визнав, що вірогідність нападу Росії на Україну є дуже високою і війна видається "неминучою".
"Ми знаємо, що є плани ще більше наростити присутність російського війська протягом дуже короткого часу, - цитує Блінкена New York Times, - і це дає президенту Путіну можливість вдатися до подальших агресивних дій проти України найближчим часом".
Як вважають США, атака Росії, ймовірно, відбудеться в найближчі кілька тижнів, "до того, як весняна відлига створить болото", в якому зав'язне важка російська техніка.
Блінкен пояснив, що перемовини з росіянами ускладнюються тим, що досі неясно, яку мету вони переслідують.
"Незрозуміло, що є головною вимогою Росії, - сказав він після зустрічі зі своїм колегою Дмитром Кулебою. - Думаю, що ми краще розумітимемо це після зустрічі у п'ятницю".
New York Times нагадує, що на тлі зростання напруги заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков продовжує наполягати, що Москва "не буде нападати і завдавати ударів по Україні".
Складність ситуації, однак, не лякає президента Володимира Зеленського, який під час зустрічі з Блінкеном підкреслив "наші стратегічні плани щодо вступу України до альянсу".
Своєю чергою держсекретар США повідомив, що планує продовжити дипломатичні зусилля 20 січня у Берліні під час зустрічі із представниками урядів Німеччини, Франції та Великої Британії.
Не надто оптимістичним виглядає і генерал Бен Ходжес, екскомандувач армії США у Європі. За його оцінками, "Путін загнав себе в кут, і тепер йому доведеться щось зробити".
Росія вдарить з Білорусі?
Поки головний дипломат Америки проводив зустрічі у Києві, президент США Джо Байден скликав пресконференцію у Вашингтоні, головним меседжем якої було попередження - Росія проігнорує застороги НАТО та погрози ввести ще більші санкції та вторгнеться в Україну. Про це повідомляє британська Times.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Газета припускає, що росіяни, ймовірно, почнуть вторгнення в Україну з Білорусі. На це вказує розташування російських військ у цій країні "всього за 25 миль від українського кордону".
Про це ж говорив і Байден на прессконфереції. Він повторив свої попередні заяви про те, що Росія заплатить високу ціну за розв'язання нової війни в Європі, але й визнав, що серед країн НАТО нема єдності щодо реакції на агресію Росії.
Він пояснив, що відповідь Заходу буде пропорційною "масштабу дій Москви", вперше припустивши, що є різниця між "незначним вторгненням" і повномасштабною війною.
Times додає, що така заява Байдена шокувала урядовців у Києві.
"Якщо вони справді роблять те, на що здатні,.. це буде катастрофою для Росії", - наголосив американський президент і додав, що зустріч з Путіним задля відвернення війни "ще можлива".
Тим часом, міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що війна, розв'язана Росією, призведе до "десятків тисяч" смертей, і що попри це, "українці готові битися за кожен дюйм своєї землі".
Українці не здадуться
Інша поважна британська газета Guardian пише про високий моральний дух в українському війську, яке, попри слабке озброєння, налаштоване дати жорстку відсіч спробам насадити "російську диктатуру" в Україні.
"Українські воїни мотивовані, професійні та готові захищати свої домівки. Але очевидно, що вони погано озброєні", - констатує газета.
Видання зазначає, що "цього тижня Велика Британія відправила до Києва оборонну протитанкову зброю", і що "адміністрація Байдена розглядає можливість військової допомоги".
Guardian наводить уривки розмов її кореспондента з українськими вояками, які стверджують, що "готові до боротьби" і "будуть чинити опір у кожному місті, у кожному селі, бо українці ненавидять Путіна".
Один з них, Анатолій Лозар, відзначає негативну роль російської пропаганди у спробах розділити українське суспільство.
"Телебачення відіграє велику роль, - цитує його Guardian. - Ви можете дивитися російські державні канали безплатно, а за українські треба платити".
А історик зі Львова Олена Чебелюк переконувала Guardian, що "російська диктатура" в Україні просто неможлива.
"Росіяни прожили 20 років у диктатурі. Вони щасливі, - цитує її газета. - Ми тут не любимо диктаторів. Путін трохи мрійник. Він хоче бути наймогутнішою людиною у світі. Якщо він спробує встановити диктатуру в Україні, він зазнає поразки".
Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС