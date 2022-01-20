Війна на порозі, українці битимуться з "диктатурою" - західні ЗМІ

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Міноборони України

Захід продовжує дипломатичні зусилля, аби зменшити напруги у відносинах із Росією та уникнути нової війни в Європі, пишуть американські й британські ЗМІ. Та попри раунди переговорів та запевнення у підтримці України, яка, якщо Москва рушить на її територію, першою прийме удар, ситуація стає дедалі "песимістичнішою".

Водночас західна преса звертає увагу на високий моральний дух в українському війську, яке хоч і не надто добре озброєне, але налаштоване на рішучу відсіч спробам Росії встановити "диктатуру" в Україні.

Заяви Блінкена у Києві - оптимізму мало

Американське видання New York Times публікує розлогу статтю про візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва 19 січня.

Газета зазначає, що очільник американської дипломатії провів переговори з вищим керівництвом України, щоб узгодити позиції перед черговою зустріччю із російським візаві Сергієм Лавровим 21 січня у Швейцарії.

"На тлі підготовки до переговорів США і Росії Блінкен веде жорстку позицію" щодо Москви, пише видання.

Автор фото, Facebook МЗС України Підпис до фото, Кулеба та Блінкен під час зустрічі в Києві

Насамперед США та союзники не мають жодного наміру виконувати забаганку росіян надати "письмову відповідь" на їхні вимоги щодо безпеки в Східній Європі, наголосив головний американський дипломат.

Це може ще більше розлютити Росію, а відтак Блінкен визнав, що вірогідність нападу Росії на Україну є дуже високою і війна видається "неминучою".

"Ми знаємо, що є плани ще більше наростити присутність російського війська протягом дуже короткого часу, - цитує Блінкена New York Times, - і це дає президенту Путіну можливість вдатися до подальших агресивних дій проти України найближчим часом".

Як вважають США, атака Росії, ймовірно, відбудеться в найближчі кілька тижнів, "до того, як весняна відлига створить болото", в якому зав'язне важка російська техніка.

Блінкен пояснив, що перемовини з росіянами ускладнюються тим, що досі неясно, яку мету вони переслідують.

"Незрозуміло, що є головною вимогою Росії, - сказав він після зустрічі зі своїм колегою Дмитром Кулебою. - Думаю, що ми краще розумітимемо це після зустрічі у п'ятницю".

Автор фото, TWITTER ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО Підпис до фото, Складність ситуації, однак, не лякає президента Володимира Зеленського

New York Times нагадує, що на тлі зростання напруги заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков продовжує наполягати, що Москва "не буде нападати і завдавати ударів по Україні".

Складність ситуації, однак, не лякає президента Володимира Зеленського, який під час зустрічі з Блінкеном підкреслив "наші стратегічні плани щодо вступу України до альянсу".

Своєю чергою держсекретар США повідомив, що планує продовжити дипломатичні зусилля 20 січня у Берліні під час зустрічі із представниками урядів Німеччини, Франції та Великої Британії.

Не надто оптимістичним виглядає і генерал Бен Ходжес, екскомандувач армії США у Європі. За його оцінками, "Путін загнав себе в кут, і тепер йому доведеться щось зробити".

Росія вдарить з Білорусі?

Поки головний дипломат Америки проводив зустрічі у Києві, президент США Джо Байден скликав пресконференцію у Вашингтоні, головним меседжем якої було попередження - Росія проігнорує застороги НАТО та погрози ввести ще більші санкції та вторгнеться в Україну. Про це повідомляє британська Times.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Російські та білоруські військові проводять спільні навчання

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Газета припускає, що росіяни, ймовірно, почнуть вторгнення в Україну з Білорусі. На це вказує розташування російських військ у цій країні "всього за 25 миль від українського кордону".

Про це ж говорив і Байден на прессконфереції. Він повторив свої попередні заяви про те, що Росія заплатить високу ціну за розв'язання нової війни в Європі, але й визнав, що серед країн НАТО нема єдності щодо реакції на агресію Росії.

Він пояснив, що відповідь Заходу буде пропорційною "масштабу дій Москви", вперше припустивши, що є різниця між "незначним вторгненням" і повномасштабною війною.

Times додає, що така заява Байдена шокувала урядовців у Києві.

"Якщо вони справді роблять те, на що здатні,.. це буде катастрофою для Росії", - наголосив американський президент і додав, що зустріч з Путіним задля відвернення війни "ще можлива".

Тим часом, міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що війна, розв'язана Росією, призведе до "десятків тисяч" смертей, і що попри це, "українці готові битися за кожен дюйм своєї землі".

Українці не здадуться

Автор фото, Getty Images

Інша поважна британська газета Guardian пише про високий моральний дух в українському війську, яке, попри слабке озброєння, налаштоване дати жорстку відсіч спробам насадити "російську диктатуру" в Україні.

"Українські воїни мотивовані, професійні та готові захищати свої домівки. Але очевидно, що вони погано озброєні", - констатує газета.

Видання зазначає, що "цього тижня Велика Британія відправила до Києва оборонну протитанкову зброю", і що "адміністрація Байдена розглядає можливість військової допомоги".

Guardian наводить уривки розмов її кореспондента з українськими вояками, які стверджують, що "готові до боротьби" і "будуть чинити опір у кожному місті, у кожному селі, бо українці ненавидять Путіна".

Один з них, Анатолій Лозар, відзначає негативну роль російської пропаганди у спробах розділити українське суспільство.

"Телебачення відіграє велику роль, - цитує його Guardian. - Ви можете дивитися російські державні канали безплатно, а за українські треба платити".

А історик зі Львова Олена Чебелюк переконувала Guardian, що "російська диктатура" в Україні просто неможлива.

"Росіяни прожили 20 років у диктатурі. Вони щасливі, - цитує її газета. - Ми тут не любимо диктаторів. Путін трохи мрійник. Він хоче бути наймогутнішою людиною у світі. Якщо він спробує встановити диктатуру в Україні, він зазнає поразки".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС