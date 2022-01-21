Росія може окупувати Харків. Це стане початком війни - Зеленський

1 година тому

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Якщо Росія вирішить посилити ескалацію, Харків "можуть окупувати", заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському Washington Post.

На його думку, реалістичний прогноз такий, що ймовірна російська ескалація буде на територіях, де в людей є родинні зв'язки з Росією.

"Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста", - відповів Зеленський на запитання про те, яким саме регіонам найбільше загрожує Росія.

"Це буде не просто окупація. Це стане початком великомасштабної війни", - додав він.

Цьогоріч - 100-та річниця заснування Радянського Союзу, і деякі експерти припускають, що Путін може спробувати частково "відновити СРСР", спершу загарбавши українські території, зазначає Washington Post.

"Путін немолодий, і я думаю, що йому слід подумати про те, що він залишить після себе. Якщо він забере територію України, то це буде тимчасова перемога однієї держави над іншою", - каже Зеленський.

"У мене є багато російських друзів і знайомих, які шкодують про те, що сталося. Наші території повернуться до нас. У 2014 році ми дружили; зараз ми воюємо одне з одним", - також зазначає він.

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Зеленський каже, що кожен українець буде боронити свою землю. Однак, якщо війна буде, "програють усі".

"Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає; Росія постраждає; європейські країни, що межують з Україною, постраждають; а на ті, які розташовані далі, вплине міграційна криза", - прогнозує він.

Якщо Україну залишать наодинці, "це буде помилкою всього світу".

"Світ не буде таким, як раніше, якщо станеться війна, і Європа точно не залишиться такою ж", - каже президент України.

На думку Зеленського, росіяни хочуть, щоби всі забули про Крим, і тоді Росія була б готова облишити Донбас. "Ніхто не забуде про Крим", - каже президент.

Чому не вводять санкції?

Зеленський вказує на те, що попри заяви західних посадовців, "що завтра може початися війна", їхні країни не запроваджують санкції, щоб попередити ескалацію.

"Якщо ми говоримо про політику санкцій і ймовірність ескалації, то виникає питання, чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте на ескалацію?", - запитує він.

За словами українського президента, він запитав одного з лідерів країн: "Навіщо вам потрібні санкції після того, як ви втратимо всю територію України?"

На його думку, якщо санкції запровадити вже після нового російського вторгнення, Росія вирішить, що може продовжувати.

Кібератака і реальна війна

На запитання щодо нещодавньої кібератаки на сайти українських держорганів Зеленський відповідає, що, за словами українських фахівців, є велика ймовірність, що за нею стоїть Росія.

"Це не перша і не остання атака", - каже він, але додає, що значно небезпечнішими будуть ракетні удари та атаки авіації.

Утім, як зазначає Зеленський, хоча Україна тепер отримує потужнішу військову допомогу від США, ніж раніше, навіть її не досить, бо "справа не в конкретному американському президентові", а в гібридній війні Росії з військовими, енергетичними та кібератаками.

"Думаю, жоден президент України не був готовий до війни з Росією. Але ми все одно готові", - каже Зеленський.

Харків - не найпростіша ціль

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що не варто виділяти жодного напрямку у можливому сценарії російської агресії.

"Путін не буде діяти передбачувано і готовий до всього. Більшість достойних на повагу експертів вважає вразливим український південь, бо навколо нього багато інтересів Путіна: від води у Крим до створення Новоросії", - написав ексміністр у фейсбуці.

Клімкін переконаний, що не варто давати харків'янам відчуття, що вони вразливіші, а інші "можуть "розслабитися".

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Він нагадав, що колись Харків вже відбив Антимайдан. "Це точно не найпростіша ціль для Путіна", - додав Клімкін.

Не панікувати

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19 січня президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав українців не панікувати, не бігти по гречку і сірники через можливу агресію Росії.

Він заявив, що ризики агресії існують не перший день і запевнив, що влада робить все для досягнення миру дипломатичним шляхом.

Зеленський наголосив, що знає про всі можливі загрози для України. На його думку, Росія навмисне сіє паніку та невпевненість у населенні, щоби послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів.

"А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги", - заявив президент.

Зеленський заявив, що Україна не хоче війни, але Україна завжди повинна бути готова до неї.

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Джо Байден вважає, що Володимир Путін "втрутиться" в Україну, але "повномасштабної війни" він не хоче.

Москва заперечує плани нападу або вторгнення, але продовжує нарощувати сили біля українських кордонів.

За оцінками, близько 100 тисяч військових перебувають поблизу кордонів України.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.