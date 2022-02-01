Борис Джонсон їде до України на тлі скандалу в Британії. Чи вплине це на візит?

33 хвилин(и) тому

Автор фото, UK Parliament/Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні їде до України, однак увага західної преси прикута не лише до самого візиту, але й до обставин, в яких він відбувається.

За день до вильоту у Британії оприлюднили доповідь про вечірки, які, ймовірно, проводилися на Даунінг-стріт під час суворого локдауну, та серйозно вдарили по репутації прем'єра.

Але скандал може мати вплив і на спроби Джонсона владнати українську кризу, попереджають британські газети.

Зокрема, у понеділок так і не відбулася запланована розмова голови уряду з Володимиром Путіним, адже Джонсону довелося кілька годин відповідати на питання депутатів, та й сам візит до України у західних ЗМІ порівнюють із "втечею від поганих новин".

Загалом Київ цього тижня мають відвідати відразу кілька лідерів країн-членів НАТО.

Деякі з них заявляють про готовність постачати Києву зброю, а деякі, ось як Польща, готуються до можливого напливу біженців з України, наголошують видання.

Джонсон "втікає від поганих новин"?

Після оголошення про візит до України у Британії почали подейкувати, що Джонсон призначив поїздку саме на сьогодні, бо хотів "втекти від поганих новин" на тлі звинувачень у порушенні карантинних обмежень, пише Independent.

Окрім того, Джонсон був настільки зайнятий вирішенням проблем, пов'язаних з публікацією доповіді, що так і не зміг провести телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка була попередньо запланована на понеділок, додає газета.

Але хай там що, перед візитом британський прем'єр вкотре висловив підтримку Україні.

Автор фото, Andrew Parsons / No 10 Downing Street

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Українці мають визначати, як ними керувати, сказав Джонсон." Як друг і демократичний партнер, Велика Британія і надалі захищатиме суверенітет України від тих, хто хоче його зруйнувати", - додав він.

За словами американської New York Times, цим візитом Джонсон починає брати безпосередню участь у вирішенні кризи навколо кордонів України - досі він делегував основні питання міністрам закордонних справ та оборони.

Втім, "драматичні події" навколо вечірок на Даунінг-стріт не дозволили прем'єру "приміряти мантію провідного державного діяча", каже видання.

"Запланована телефонна розмова з Путіним не відбулася, адже Джонсону довелося 90 хвилин відповідати на питання у парламенті", - пише газета.

Як наголошує Daily Telegraph, відкладена розмова з Путіним розлютила політичних опонентів Джонсона, хоча в адміністрації прем'єра запевняють, що зміна планів телефонних розмов між лідерами країн - нормальна практика, і сторони працюють над тим, щоб призначити нову дату.

Однак деякі політики кажуть: те, що переговори не відбулися, може надіслати недоречний сигнал Володимиру Путіну - що Британія, мовляв, не надто сфокусована на проблемі.

"Будь-яка розмова з Путіним має бути підтвердженням, що ми об'єднуємо сили НАТО, щоб прямо підтримати наших українських друзів", - заявив газеті Тобіас Еллвуд, голова парламентського комітету з питань оборони.

Між тим в уряді Джонсона планують нові санкції проти фізичних осіб і компаній, пов'язаних з російським керівництвом. Новий закон про це напередодні анонсувала міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Також Британія планує надати Україні фінансову допомогу, пише Independent.

Йдеться про 88 мільйонів фунтів, які мають піти на підтримку демократії, антикорупційні реформи та зменшення залежності країни від російських енергоносіїв.

Польща готується приймати біженців

Автор фото, Міністерство оборони Підпис до фото, Польський уряд готується до "найгіршого сценарію" на кордоні України

Британська The Times наголошує, що одночасно з Борисом Джонсоном до України приїде і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Російський імперіалізм повертається перед нашими очима, погрожуючи ЄС дестабілізацією", - заявив він напередодні візиту.

У самій Польщі тим часом готуються до можливого напливу біженців з України - там кажуть, що в разі ескалації притулку в країні шукатимуть до мільйона українців.

За словами заступника міністра закордонних справ Мацєя Вонсіка, уряд готується до "найгіршого сценарію".

Хоча під час міграційної кризи 2015 року Варшава не хотіла приймала біженців, у випадку України країна "не бігтиме" від своєї відповідальності, цитує посадовця The Times.

Також Варшава вже заявляла про готовність відправити до України зброю.

Як наголошує The Times, риторика Польщі та країн Балтії свідчить про певний розкол у ЄС. Ці країни вважають загрозливими російсько-білоруські навчання, що мають відбутися у лютому, тоді як Німеччина та Франція обрали більш обережний підхід і намагаються зайвий раз не провокувати Путіна.

Чи виграє Україна від цих візитів?

Окрім британського та польського прем'єрів, Україна очікує ще кількох лідерів країн-членів НАТО - зокрема, цього тижня Київ мають також відвідати прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Ердоган під час візиту до України в 2020 році

"Ці візити, а також постачання зброї деякими з цих країн, мають продемонструвати солідарність з Києвом на тлі скупчення більш як 100,000 російських військовослужбовців навколо України", - пише американське видання Wall Street Journal.

В самій Україні до такої дипломатичної активності ставляться оптимістично, але обережно.

"Світові лідери намагаються знайти свою роль у вирішенні ситуації навколо України, і це добре, бо це привертає увагу", - цитує газета Олександра Данилюка, колишнього секретаря РНБО.

Але, на його думку, така діяльність також несе ризики для Києва, адже західні партнери можуть знайти рішення "коштом України".

До того ж у Європі також немає повної єдності щодо відповіді на дії Росії, каже видання.

Наприклад, до висловів солідарності з Україною не поспішає приєднуватися Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан сьогодні планує відвідати Москву.

За словами Wall Street Journal, у Орбана з Україною давно "антагоністичні стосунки" - зокрема, Будапешт звинувачує Київ у порушенні мовних прав етнічних угорців на Закарпатті. Водночас, Угорщина регулярно погоджується на подовження вже існуючих санкцій ЄС проти Росії.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC