"Фінляндизація України". Думки преси щодо зустрічі Путіна і Макрона розійшлися

1 година тому

Автор фото, Twitter президента Франції

У понеділок, 7 лютого, відбулися перемовини світових лідерів щодо українського питання. У Москві Еммануель Макрон провів майже шестигодинні переговори з Володимиром Путіним. А у Вашингтоні канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив із президентом США Джо Байденом.

Міжнародна преса має часом протилежні думки щодо наслідків цих подій.

З посиланням на французьких чиновників Financial Times повідомляє, що Путін зробив крок до деескалації в Україні. А Guardian вважає, що прориву на перемовинах у Москві не сталося.

Путін "пішов на деескалацію"

Французькі посадовці стверджують, що Путін зробив крок до деескалації в Україні, пообіцявши не починати нові "військові ініціативи", і погодившись відвести російські війська з Білорусі після завершення спільних навчань 20 лютого. Про це пише Financial Times.

Також між президентами була домовленість про "структурний діалог щодо колективної безпеки".

Ні Макрон, ні Путін прямо не вказали на існування такого договору під час пресконференції після переговорів. Але Макрон заявив, що Путін запевнив його у готовності до діалогу про деескалацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Макрон заявив, що Путін запевнив його у готовності до діалогу про деескалацію

Французький президент також сказав, що його мета - домогтися конкретних безпекових гарантій для всіх держав у регіоні, в тому числі для Росії, України та членів ЄС.

Путін під час пресконференції знову розкритикував НАТО і Захід.

Речник Кремля Дмитро Пєсков розповів газеті, що Путін і Макрон "готові продовжувати діалог" щодо французьких пропозицій, однак ці дискусії ще не заспокоїли Москву.

"Всі ці речі треба узгоджувати з союзниками Франції в ЄС і НАТО, в першу чергу зі США, - сказав Пєсков. - Ще рано говорити про будь-що інше."

"Без прориву"

Макрон і Путін не досягли прориву під час зустрічі в Москві, пише Guardian.

Після майже шестигодинних перемовин Макрон попередив, що сторонам треба працювати швидко, щоб уникнути ескалації.

Однак були деякі ознаки прогресу, додає видання. Не вдаючись у деталі, Путін заявив, що можливо розглянути ряд пропозицій та ідей Макрона, щоб закласти фундамент для наступних кроків. Але він також розкритикував політику відкритих дверей НАТО, яка, за його словами, вигідна США.

Досі невідомо, як дипломатія Макрона може задовольнити вимоги Росії не давати Україні членство в альянсі, зазначає газета.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Шольц "був не настільки точним" щодо Північного потоку-2, як Джо Байден

У той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Вони стали "єдиним фронтом" у питанні санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Водночас щодо Північного потоку-2 були розбіжності. Байден наполягав, що газогін має бути відключено у випадку російської агресії, а Шольц "був не настільки точним".

"Частина процесу полягає в тому, що ми не все розкриваємо публічно, оскільки Росія може зрозуміти, що далі може бути більше", - сказав німецький канцлер.

Путін змушує всіх гадати

Путін використав майже шестигодинні перемовини з Макроном, щоб надалі змушувати світ вгадувати його наміри, пише New York Times.

З одного боку, він схвально відгукнувся на дипломатичні ідеї Макрона. З іншого, не відкинув можливості війни з Україною в разі її вступу до НАТО.

"Здається, Путін насолоджувався увагою - і дав знак, що готовий розтягувати загадку щодо його наступних кроків", - пише газета.

"Російський лідер є жадібним геополітичним тактиком, тож одночасні переговори в Москві й Вашингтоні продемонстрували його здатність змусити Захід звертати увагу на давні скарги Кремля про розширення НАТО до кордонів Росії", - додає видання.

"Фінляндизація" України?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін і Макрон під час перемовин у 2020 році

Макрон розповів журналістам, що однією з тем перемовин з Путіним є ідея "фінляндизації" України, тобто закріплення за нею позаблокового статусу, пише французька Le Figaro.

"Путін хоче глибокої зміни політики НАТО. Варто знайти рішення, щоб цей безпековий простір, яким є НАТО, міг співіснувати з Росією. Одним із таких варіантів є невступ України в НАТО", - цитує президента газета.

Однак він запевнив, що нічого без згоди України робитися не буде.

"Наразі Володимир Путін залишається майстром гри. У Москві військова сила часто бере верх над дипломатією", - пише газета.

Ще одне французьке видання, Le Monde, підтвердило, що Макрон говорив про "фінляндизацію".

Під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві Макрон заперечив, що казав про "фінляндизацію" України. "Не знаю, звідки ви її (цитату - Ред.) взяли", - сказав Макрон.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС.