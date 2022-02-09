Як погода може вплинути на плани нападу Росії

8 годин(и) тому

Автор фото, TASS via Getty Images Підпис до фото, Ця зима вологіша, а значить - більше болота, що ускладнює рух важкої військової техніки

Військові аналітики обговорюють, чи може продовження м'якої зими в Україні вплинути на російські плани наступу, йдеться в матеріалі CNN.

"Навіть у 21 столітті на війну впливає погода - і це може стати фактором будь-якого наступу Росії на Україну. На вустах українців - а може, й російських генералів - запитання: "Бездоріжжя прийшло рано?" - пише CNN.

Видання вказує, що зазвичай період бездоріжжя настає у березні, однак ця зима в Україні м'яка.

Журналіст CNN розповідає, що коли він 1 лютого їхав із Маріуполя до Запоріжжя, почався дощ: "Водій недовірливо знизав плечима. - Має бути сніг, - засміявся він."

На відео в соцмережах із кількох районів, де розташовані російські війська, видно "м'яку, затоплену землю та багато багна".

Автор фото, ВВС

Дані програми ЄС із спостереження за Землею, Copernicus, свідчать, що в січні у значній частині Східної Європи температури були значно вищими за середні.

"Температура в Україні на 1-3 градуси за Цельсієм вища за середню за останні 30 років, що стало однією з багатьох змін, які кліматична криза принесла цьому регіону", - зазначає CNN.

Почекати, поки земля замерзне

Також ця зима вологіша, що означає більше болота.

Як сказала CNN співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська, на великому відрізку часу в Україні відбувається "значно сильніше потепління", ніж загалом у світі.

США вважають, що для Росії "вторгнення буде легшим", якщо температура впаде. Як заявляв Джо Байден, Володимиру Путіну "доведеться трохи почекати, поки земля не замерзне".

Автор фото, TASS via Getty Images Підпис до фото, Навчання російських військових

Однак дослідниця американського аналітичного центру RAND Corporation Дара Массікот, яка займалась у Пентагоні аналізом російських військ, каже, що мерзла земля "не є визначальним фактором", адже не впливає на високоточні ракети та авіаудари.

За її словами, російські війська за останнє десятиліття "значно покращилися", багато льотчиків отримали бойовий досвід у Сирії. "Російські військові тренуються цілий рік, тому мають досвід роботи в різних погодних умовах", - каже вона.

На думку Массікот, завдяки передовому логістичному обладнанню, на кшталт ремонтно-евакуаційних машин та матеріалів для мостів, Росія може подолати проблеми бездоріжжя.

У колонах військової техніки, яку залізницею переправляли до Білорусі в кінці січня, бачили понтонні мости, пише CNN.

Болота затримають напад

Водночас, хоча схід України ідеальний для проходження танків, український кордон з Білоруссю, де тисячі квадратних кілометрів боліт, затримає напад.

"Багато залежить від виду та масштабу військової операції, яку Росія може мати на думці. На ранніх стадіях конфлікту повітряні та ракетні атаки будуть важливішими, ніж напад механізованих підрозділів", - йдеться в матеріалі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри тривожні прогнози, життя у Києві триває

Однак для авіаційних атак і скидання десантно-штурмових військ потрібно відносно чисте небо. З іншого боку, щільний хмарний покрив дозволив би росіянам перемістити війська непоміченими з неба.

"Якщо Кремль вирішить атакувати, оптимальним буде період поганої погоди з подальшим ясним небом після початку операцій", - пише CNN.

Для України ж те, яким буде небо, матиме значення у разі маневрової оборони й застосування повітряної розвідки.

Прогноз погоди і результат переговорів

Як прогнозують метеорологи, погода до кінця лютого в Києві буде м'якшою за середню, з більшістю денних температур значно вище нуля.

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"Президент Росії Володимир Путін неоднозначно ставився до глобального потепління. Ще у 2003 році він навіть сказав, що "Може, у такій холодній країні, як наша, зміна клімату не така вже й страшна? 2-3 градуси [потепління] не завадили б". Зовсім недавно він визнав, яку шкоду це завдає довкіллю Росії. Тепер це може вплинути на розрахунки його генералів", - пише CNN.

Утім видання зазначає, що погодні умови є не єдиним - "і не головним" - чинником: "Вирішальним фактором, ймовірно, стане прогрес (або його відсутність) у переговорах щодо опублікованих вимог Росії, надісланих до США та НАТО". А придумане виправдання для початку війни було б важливим "для скептично налаштованої російської громадськості".

Автор фото, ВВС

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.