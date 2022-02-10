Україна - не Афганістан. Для чого США відряджають військових до Польщі

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, США вже перекидає до Польщі додаткові сили

Білий дім схвалив план Пентагонa щодо розміщення американських військ у Польщі, аби допомогти тисячам американців, які будуть намагатися виїхати з України у разі нападу Росії, повідомляє Wall Street Journal.

Американське видання пояснює, що адміністрація Джо Байдена намагається уникнути повторення "хаотичної евакуації" з Афганістану в 2021 році внаслідок захоплення тамтешньої влади Талібаном.

Невдовзі американські вояки почнуть встановлювати контрольно-пропускні пункти, наметові містечка та інші тимчасові об'єкти на польсько-українському кордоні, аби пришвидшити його перетин громадянами США.

Wall Street Journal наголошує: "Військовим не дозволено в'їжджати в Україну. Вони не будуть евакуювати американців або виконувати авіаційні рейси з території України".

Натомість, стверджують представники американського уряду, їхнє завдання полягатиме в тому, щоб забезпечити матеріально-технічну підтримку, допомогти скоординувати евакуацію американців з Польщі до США, адже у разі нападу Росії вони залишатимуть Україну суходолом.

За оцінками посадовців, в Україні наразі перебувають близько 30 тисяч американців. Якщо Росія вторгнеться в Україну, не лише американці, але й багато українців захочуть швидко виїхати за кордон.

Wall Street Journal нагадує, що, за оцінками американських військових, Росія вже накопичила достатньо військ вздовж кордону з Україною, аби розпочати вторгнення "протягом кількох тижнів". Втім Кремль заявляє, що Росія не має таких планів.

Автор фото, AFP Підпис до фото, США хочуть збільшити свій контингент у Східній Європі в рамках НАТО на 3 тисячі вояків

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Видання також звертає увагу на думку деяких коментаторів в США, що підготовка до евакуації - це розважливий крок, але російське вторгнення створить інші проблеми, ніж в Афганістані.

В Афганістані адміністрація США намагалася впоратися з блискавичним захопленням країни Талібаном, а також швидким руйнуванням афганського уряду та армії, які підтримував Вашингтон.

Коли столиця перейшла під контроль талібів, довелося відправити військових США в Кабул, щоб забезпечити евакуацію десятків тисяч американських громадян, дипломатичного персоналу та афганців.

"Уряд і військові України, навпаки, навряд чи впадуть, як в Афганістані, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення", - переконані в США.

Американські чиновники та військові спеціалісти вважають, що Росія, ймовірно, захопить лише частину України, а її воєнна операція може тривати довший час.

Своєю чергою, Держдепартамент США вже закликали американців, які проживають в Україні, залишити країну.

Wall Street Journal додає, що американські військові виконуватимуть схожі завдання у Німеччині та Румунії.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба Монітоирнгу ВВС