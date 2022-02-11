У газовій кризі в Європі винен ЄС, а не Росія - керівник газового оператора Італії

27 хвилин(и) тому

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Євросоюзу варто припинити звинувачувати Росію в енергетичній кризі в Європі та слід купувати дешевий газ щоліта, щоб не змагатися з Азією за дорогий скраплений природний газ (СПГ) взимку, заявив в інтерв'ю Politico керівник оператора газової інфраструктури Італії, Snam, Марко Альвера.

Тоді як у січні цього року в Міжнародній енергетичній агенції визнали, що за газовою кризою в Європі стоїть Росія.

Голова агенції Фаті Біроль тоді сказав, що Росія притримує щонайменше третину запасів газу, які могла би транспортувати до Європи.

Натомість Марко Альвера твердить, що через орієнтовані на прибуток рішення Євросоюз виявився не готовим до зими і цю помилку не можна повторювати.

"Якби Європа змогла побудувати 40 мільярдів кубометрів стратегічних сховищ, які ми могли б заповнити влітку, нам по суті не знадобився б СПГ взимку", - каже Альвера.

На його думку, це пом'якшить ефект від зростання цін і дозволить Європі здійснювати спільні закупівлі газу, не втручаючись у ринок.

У матеріалі Politico йдеться, що вже за кілька місяців ЄС загалом чи кілька його країн можуть дати завдання операторам газотранспортних систем знайти наявні газосховища чи збудувати нові для подальшої закупівлі газу влітку, коли він найдешевший.

Багато сховищ уже існує, але "трейдери не хочуть їх заповнювати", зазначає Альвера.

"Вони кажуть: "Чому я маю купувати (газ - Ред.) зараз для зберігання за 70 євро, якщо, можливо, наступного літа буде інший штам коронавірусу, і газ знову коштуватиме 20 євро?" - цитує газета чиновника.

За останні три роки видобуток газу в ЄС упав на приблизно 15%. Водночас збільшується попит: Китай щороку переводить 15 млн помешкань із вугілля на газ.

"Кожні два-три роки ринок збільшується на розмір французького", - каже Альвера.

Керівник італійського оператора вказує, що в Італії ситуація інакша, ніж у решті ЄС, бо італійське законодавство зобов'язує мати стратегічний запас газу у 4,5 млрд кубометрів. Також Трансадріатичним газопроводом постійно надходить азербайджанський газ - його купують за довгостроковими контрактами. Тож Італія платить менше за імпорт і навіть експортувала надлишок газу сусідам у 2021 році.

Інші країни ЄС намагаються купити газ у США та Катарі та готові переплачувати за скраплений газ країнам Азії.

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Альвера заперечує, що "Газпром" винен у проблемах із постачанням газу в ЄС.

"Газпром" не проводив аукціони для продажу спотових обсягів на додаток до своїх [наявних контрактів], але це невелика частка ринку", - каже він.

Альвера прогнозує, що попри кризу ціни залишаться незмінними завдяки м'якій зимі. Якщо в березні не буде масових заморозків, то ЄС дотягне до літа, а вже наступної зими буде "краще".

Чи все ж таки Росія?

Водночас в Міжнародній енергетичній агенції вбачають причину нинішніх високих цінах на газ у діях Москви.

"Через поведінку Росії на європейському газовому ринку з'явилися ознаки дефіциту, - заявив голова МЕА Фаті Біроль. - Низькі надходження російського газу до Європи збігаються із загостренням геополітичної напруженості щодо України".

Газ становить близько 20% в енергетичному балансі Європи. Звісно, кожна країна має й свої особливості, віддаючи перевагу ядерній енергетиці, як Франція, чи газу, як Німеччина, яка вирішила відмовитися від АЕС.

Найбільшим постачальником газу до Європи є Росія. І у 2020, і в 2021 на неї припадало понад 40% загального європейського імпорту газу трубопроводами.

Для порівняння: поставки з Норвегії - другого найбільшого постачальника в Європі - є у понад два рази меншими. З Алжира - ще удвічі менше, ніж з Норвегії.

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За 2021 рік Росія експортувала до Європи близько 128 млрд кубів газу.

Близько третини цих поставок (а раніше - до половини) ідуть через Україну.

За даними оператора ГТС України, у 2021 році через країну до Європи пройшло 41,6 млрд кубометрів російського газу. Це на чверть менше проти 2020 року. А загальна проєктна потужність українських трубопроводів 146 млрд кубів.

Така позиція на європейському ринку дозволяє Росії визначати й те, скільки коштує газ.

Світові ціни на енергоносії почали зростати на початку минулого року. За даними Євростату, вже за першу половину 2021 обсяги газу, який Росія поставила до Європи, сягнули 60% від обсягів 2020. А от доходи від цих поставок злетіли до 90% від того, що Росія отримала за свій газ за рік до того.

Високі ціни дозволили РФ отримувати більше грошей за менші обсяги, у другому півріччі вона почала прикручувати вентиль. Хоча в Москві заявляли, що виконують усі контракти, європейські сховища практично не заповнювалися, а восени ціни на газ перевищили історичний рекорд у 2000 доларів за тисячу кубів.

Огляд Politico підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC