Війна чи політика: британська преса аналізує сценарії для України

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Міністерства оборони

Сценарії завершення нинішнього загострення конфлікту довкола України - як військові, так і політичні - на шпальтах британської преси.

Про один із них розмірковує тижневик The Economist. Він пише, що визнання Росією незалежності частини Донбасу буде сприйняте в Україні та світі як де-факто анексія, але саме за такого розвитку подій Київ і решта світу могли б зітхнути з полегшенням.

На думку автора статті, можливий сценарій включає не лише визнання самопроголошених республік ЛНР і ДНР незалежними суб'єктами, але й розміщення на їхній території російських військ та військової інфраструктури.

Якщо це станеться, такий крок вважатимуть чимось, що мало відрізняється від анексії, оскільки нові "республіки" будуть населені "новоспеченими російськими громадянами" і не зможуть стояти на двох ногах без суттєвої підтримки з боку Москви, розмірковує видання.

"Україна та Захід будуть голосно виступати проти перекроювання міжнародних кордонів силою. Але цей крок також знизив би напругу, оскільки протягом усього часу безпосереднім приводом для російського вторгнення розглядалася "провокація", нібито з боку України, проти Донецька чи Луганська. Попри протест, уряд у Києві міг би зітхнути з полегшенням, як і решта світу. Однак небезпека полягає в тому, що Росія може не зупинитися на цьому", - пише тижневик.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Визнання Росією незалежності частини Донбасу було б сприйняте в Україні та світі як де-факто анексія

The Times натомість зосереджується на військових сценаріях, визнаючи при цьому, що ніхто не знає, який наступний крок зробить Путін.

"Нещодавній шквал дипломатичної активності в Москві - це перший випадок з часів холодної війни, коли західні чиновники були змушені обговорювати вимоги Росії щодо європейської безпеки. Путін, імовірно, цим задоволений. Його наступний крок визначить, як ця криза розвиватиметься надалі", - пише газета.

На думку автора, сценарій із повномасштабним вторгненням призведе до великих втрат у російській армії, що може спровокувати протести у Москві та зниження популярності Путіна.

"Донині Кремль використовував найманців, щоб офіційно визнані військові втрати на сході України та Сирії залишались на низькому рівні, але для захоплення ключових українських міст знадобиться використання регулярної армії. Для успішного вторгнення та встановлення маріонеткового уряду в Києві також знадобилися б величезні окупаційні сили, які відтягуватимуть на себе ресурси Росії", - аналізує видання.

Сценарій із бомбардуванням із повітря The Times вважає малоймовірним.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сьогодні до Росії прибув німецький канцлер Олаф Шольц, Москва продовжує іти на діалог

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Важко уявити, яких цілей могла б досягти Росія, скидаючи бомби на українські міста, якщо штурм не супроводжуватиметься наземним вторгненням. Бомбардування з боку Росії, ймовірно, зробить українців ще більш рішучими чинити опір і майже точно спричинить жорсткі санкції Заходу проти Москви. Самого лише бомбардування було б недостатньо для зміни режиму в Києві, навіть якби воно супроводжувалося масованою кібератакою на українську інфраструктуру", - припускає газета.

Донбас вона вважає найімовірнішою точкою зіткнення і нагадує, що жителям регіону Росія видала "півмільйона паспортів", тож може використати це як привід для бойових дій.

Останній сценарій, який аналізує видання - про те, що власне масштабних бойових дій не буде.

"Деякі західні аналітики кажуть, що Путін зараз не може просто відвести російські війська, тому що це означало б втратити обличчя. Однак у плані внутрішньої політики Росія не матиме проблем із тим, щоб переконати свій народ у тому, що перекидання військ (до кордону з Україною - Ред.) було чимось невинним", - пише газета.