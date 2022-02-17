Росія може підготувати вторгнення в Україну за 12 годин - Atlantic Council

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відпрацювання обстрілів з РСЗО Ураган на навчаннях російських та білоруських військових у Білорусі

На вторгнення в Україну Росії може знадобитися менш ніж 12 годин, йдеться в матеріалі військових експертів Forward Defense (FD), підрозділу Atlantic Council.

"Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну після менш ніж дванадцятигодинного недвозначного попередження, як то переміщення військ до місць початку атаки", - вважають вони.

Фахівці вказують, що російсько-білоруські військові навчання зосереджені на загальновійськовому наступі, включно з отриманням переваги в повітрі та наданням повітряної підтримки великим механізованим силам.

"Військово-морські навчання Росії, ймовірно, будуть зосереджені на встановленні військово-морської переваги в Чорному морі, потенційному використанні свого флоту для здійснення морського ембарго щодо чорноморських портів", - припускають вони.

Готовність російської авіації

Російські Військово-повітряні сили мають літаки для підтримки великого наступу та сигналізують, що готові атакувати авіацію США або НАТО, якщо та опиниться в зоні бойових дій.

Розміщені в Білорусі російські передові винищувачі та ракети класу "земля-повітря" охоплюють більшу частину повітряного простору України - "додаткове застереження від будь-якого входження державою НАТО в повітряний простір України в разі подальших бойових дій".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія може використати Су-25 для атакування скупчень українських танків та артилерії, вважають експерти

10 лютого російські літаки Су-25 виконали штурмову місію в рамках навчань "Cоюзна рішучість-2022".

У матеріалі йдеться, що у разі вторгнення Су-25 та інші засоби можуть бути використані для пошуку та знищення механізованих цілей, як-от українські танки та артилерія, до того як вони вступлять у тісний бій із російськими сухопутними військами.

Загроза з моря

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10 лютого почав навчання і Чорноморський флот Росії. І хоча вони "не є блокадою, але можуть ефективно дати той самий результат".

Близькість українського узбережжя "значно зменшує" здатність України заздалегідь бити на сполох за перших ознак неминучої атаки.

А наявність у Чорному морі вдосконаленого підводного човна, оснащеного ракетами "Калібр", - такий зайшов туди 13 лютого, - "збільшує здатність Росії таємно завдавати ударів по цілях і утримувати кораблі НАТО в небезпеці практично без попередження".

Підводний човен класу "Кіло" (так у НАТО називають російські субмарини класу "Палтус" або "Варшав'янка") забезпечує "широкий спектр варіантів від наземного нападу до протикорабельного".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російська субмарина класу Кіло пропливає крізь Босфор у Стамбулі, 13 лютого 2022 року

Ядерне попередження

Водночас останні кроки Росії з її ядерними силами, "ймовірно, мають на меті попередити Сполучені Штати та країни НАТО про ризики ядерної ескалації" у випадку їхнього втручання.

7 лютого російський винищувач МіГ-31, оснащений гіперзвуковою балістичною ракетою повітряного базування "Кинжал", уперше приземлився в Калінінграді, поблизу кордонів НАТО.

Ракета має велику дальність та, як заявляють у Росії, ядерний потенціал. Оскільки для ядерної ескалації в Європі не потрібно переміщати засоби, ці кроки "варто розуміти як сигнали".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, МіГ-31 з ракетою "Кінжал" на параді у Москві 2020 року

"Росія завершила - або дуже близька до завершення - нарощування своїх сил у Білорусі та на кордоні з Україною. Її сили тепер включають висококласний військовий потенціал; засоби забезпечення бойових дій, такі як розвідка, спостереження та рекогносцирування (ISR), засоби електронної боротьби, мобільний зв'язок, а також командно-штабні машини; і бойові можливості підтримки, включно з боєприпасами, технічним обслуговуванням транспортних засобів, польовими медичними пунктами, запасами крові та силами безпеки", - пишуть у матеріалі.

Експерти кажуть, що найімовірнішим індикатором неминучого вторгнення буде переміщення розгорнутих сил на "передові" позиції, яке, можливо, вже почалося

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.