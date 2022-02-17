Росія може підготувати вторгнення в Україну за 12 годин - Atlantic Council
На вторгнення в Україну Росії може знадобитися менш ніж 12 годин, йдеться в матеріалі військових експертів Forward Defense (FD), підрозділу Atlantic Council.
"Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну після менш ніж дванадцятигодинного недвозначного попередження, як то переміщення військ до місць початку атаки", - вважають вони.
Фахівці вказують, що російсько-білоруські військові навчання зосереджені на загальновійськовому наступі, включно з отриманням переваги в повітрі та наданням повітряної підтримки великим механізованим силам.
"Військово-морські навчання Росії, ймовірно, будуть зосереджені на встановленні військово-морської переваги в Чорному морі, потенційному використанні свого флоту для здійснення морського ембарго щодо чорноморських портів", - припускають вони.
Готовність російської авіації
Російські Військово-повітряні сили мають літаки для підтримки великого наступу та сигналізують, що готові атакувати авіацію США або НАТО, якщо та опиниться в зоні бойових дій.
Розміщені в Білорусі російські передові винищувачі та ракети класу "земля-повітря" охоплюють більшу частину повітряного простору України - "додаткове застереження від будь-якого входження державою НАТО в повітряний простір України в разі подальших бойових дій".
10 лютого російські літаки Су-25 виконали штурмову місію в рамках навчань "Cоюзна рішучість-2022".
У матеріалі йдеться, що у разі вторгнення Су-25 та інші засоби можуть бути використані для пошуку та знищення механізованих цілей, як-от українські танки та артилерія, до того як вони вступлять у тісний бій із російськими сухопутними військами.
Загроза з моря
10 лютого почав навчання і Чорноморський флот Росії. І хоча вони "не є блокадою, але можуть ефективно дати той самий результат".
Близькість українського узбережжя "значно зменшує" здатність України заздалегідь бити на сполох за перших ознак неминучої атаки.
А наявність у Чорному морі вдосконаленого підводного човна, оснащеного ракетами "Калібр", - такий зайшов туди 13 лютого, - "збільшує здатність Росії таємно завдавати ударів по цілях і утримувати кораблі НАТО в небезпеці практично без попередження".
Підводний човен класу "Кіло" (так у НАТО називають російські субмарини класу "Палтус" або "Варшав'янка") забезпечує "широкий спектр варіантів від наземного нападу до протикорабельного".
Ядерне попередження
Водночас останні кроки Росії з її ядерними силами, "ймовірно, мають на меті попередити Сполучені Штати та країни НАТО про ризики ядерної ескалації" у випадку їхнього втручання.
7 лютого російський винищувач МіГ-31, оснащений гіперзвуковою балістичною ракетою повітряного базування "Кинжал", уперше приземлився в Калінінграді, поблизу кордонів НАТО.
Ракета має велику дальність та, як заявляють у Росії, ядерний потенціал. Оскільки для ядерної ескалації в Європі не потрібно переміщати засоби, ці кроки "варто розуміти як сигнали".
"Росія завершила - або дуже близька до завершення - нарощування своїх сил у Білорусі та на кордоні з Україною. Її сили тепер включають висококласний військовий потенціал; засоби забезпечення бойових дій, такі як розвідка, спостереження та рекогносцирування (ISR), засоби електронної боротьби, мобільний зв'язок, а також командно-штабні машини; і бойові можливості підтримки, включно з боєприпасами, технічним обслуговуванням транспортних засобів, польовими медичними пунктами, запасами крові та силами безпеки", - пишуть у матеріалі.
Експерти кажуть, що найімовірнішим індикатором неминучого вторгнення буде переміщення розгорнутих сил на "передові" позиції, яке, можливо, вже почалося
Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.