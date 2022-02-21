"Навколо нас вибухнуло півдесятка мінометних снарядів" - журналісти New York Times

17 хвилин(и) тому

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У репортажі з Донбасу The New York Times розповідає, як журналісти потрапили під обстріл.

"Ми були в поспішно організованому престурі до цеху з ремонту тракторів, який вразили мінометним вогнем за кілька годин до цього. Український командир вказав на дві діри, залишені вибухами, які, за його словами, поранили 27-річного солдата", - йдеться в матеріалі.

Командир Анатолій Семенко сказав, що це була провокація бойовиків, яких підтримує Росія, показав поранення на відео та припустив, що руку українського військовослужбовця доведеться ампутувати.

"При цьому Семенко сказав, що нам небезпечно затримуватися на місці, і коли невелика колона військової техніки відійшла, обстріли почалися знову. Наскільки ми могли судити, українські війська не вели вогонь у відповідь", - пише The New York Times.

Спершу на дорогу позаду кореспондентів упали кілька мінометних снарядів. "Коли ми шукали укриття в штабі місцевої армії, навколо нас вибухнуло ще півдесятка мінометних снарядів", - пишуть автори матеріалу.

Автор фото, Facebook ООС Підпис до фото, Дитячий садок в Станиці Луганський потрапив під обстріл бойовиків

Вони зазначають, що незрозуміло, чи ціллю бойовиків були саме учасники престуру. Однак раніше, в суботу, під значний обстріл потрапили ті, хто брали участь у ще одному організованому українською армією престурі в Станицю Луганську.

У суботу артилерійські снаряди падали на всій лінії розмежування. Українська влада повідомила, що бойовики стріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню майже вдвічі більше, ніж за попередні дві доби.

Самопроголошені республіки евакуювали до Росії тисячі людей - нібито в очікуванні українського нападу.

"Українські чиновники відкинули це як пропагандистський гамбіт, який мав би дати Росії привід для втручання. Водночас вони попереджали про інсценовані атаки сепаратистів, які будуть видаватимуть за терористичні атаки з України", - пишуть автори репортажу.

Втеча від вигаданого наступу

Журналісти цитують евакуйовану жінку, яка сказала, що не знає, куди вона та її троє дітей їдуть, але певна, що їхати треба, насамперед через дітей.

"До автобусів рушили натовпи, які постійно живляться повідомленнями російських державних ЗМІ та майже не сумнівалися в неминучості українського нападу, який українські офіційні особи засудили як вигадану провокацію", - пишуть журналісти.

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"Ми збудували цей будинок власними руками. Ми не хочемо їхати. Це наше. Нам немає куди тікати, - каже інша жителька окупованого Донбасу Таня Тінякова. - Навіть якби нам було куди йти, ми не хочемо, бо це наш дім".

"Але Тінякова і тисячі інших можуть скоро не мати вибору, бо, як попередив світ президент Джо Байден, російська атака майже напевне відбудеться найближчими днями", - пише видання. Та зазначає, що жінка до того ж живе в районі, де розташована важлива й небезпечна промислова інфраструктура: електростанція, гідротехнічні споруди та великий хімічний завод.