Крок у невідоме: що пише західна преса про майбутнє України

1 година тому

Автор фото, Reuters

Визнання Росією самопроголошених республік на Донбасі є кроком у невідоме для всього регіону, а обґрунтування цього рішення звучало як оголошення війни, пише західна преса.

"Абсурдний і сповнений гніву спектакль Путіна стане поворотним моментом у його довгому правлінні", - пише в заголовку британська Guardian. Газета вважає, що рішення глави Кремля "змінить безпекову архітектуру в Європі й цілком може призвести до жахливої війни".

"Путін виглядав направду злим і пристрасним у своїй промові, яку він майже точно написав сам", - ідеться у статті Guardian. Газета припускає, що "Путін має на думці значно більше, ніж просто відкусити шматочок від сходу України та взяти на себе офіційну відповідальність за території, які він уже де-факто контролював".

"Останні слова Путіна про те, що якщо Київ не припинить насильство, то понесе відповідальність за подальше "кровопролиття", були вкрай зловісними. Це звучало по суті як оголошення війни", - пише видання.

Інша британська газета, The Times, зосереджується на промові Путіна.

"Заходу може не завжди подобатися те, що президент Путін каже, але навіть його критики визнають, що він зазвичай говорить добре. Але вчора, коли він повідомляв нації, що Росія визнає незалежність двох підтримуваних Кремлем відколотих республік на сході України, його риторичні здібності, здавалося, покинули його. У безладній промові, яка тривала майже годину, російського лідера занесло у часом дивний урок історії", - пише The Times.

Газета при цьому зауважує, що промову показали повністю всі головні телеканали в Росії.

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Французька Les Echos пише, що в понеділок Путін мав на столі пропозицію про саміт з Джо Байденом, а отже "можливість іти шляхом дипломатії у поєдинку з Заходом". Тепер зрозуміло, що "зустрічі з американським президентом не буде".

"Пізно ввечері у довгій телевізійній промові, де заперечувалось існування сучасної України, глава Кремля дав ляпаса жителям Заходу, зачинивши тим самим двері до переговорів і погрожуючи Європі конфліктом", - аналізує останні події газета.

Les Echos називає промову "сповненою накопиченої образи" на Україну, яку, як пише видання, глава Кремля вбачає "глибинно російською, але такою, що підпала під вплив Заходу".

"Володимир Путін, який не міг припинити геополітичну кризу, яку він розпочав, без поступок з боку Заходу щодо його вимог (відмова від розширення НАТО та його військових навчань), постійно повторює, що останні тридцять років були приниженням, яке Захід нав'язав Росії. Нині загроза війни на Донбасі може стати поворотним моментом у його протистоянні із Заходом", - робить висновок газета.

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Ще одна французька газета, Figaro, вважає, що тепер "криза в Україні зробила крок у невідоме - чи радше в бік аж надто відомого гуркоту зброї та людського болю, що його супроводжує".

На думку видання, причини, які Путін згадав як обґрунтування свого рішення визнати незалежність ОРДЛО, "звучали як оголошення війни".

"Україна, створена Леніним, є маріонеткою Заходу, американською колонією, сповненою корупції, а також переслідує російськомовну меншину, а завтра може навіть заволодіти зброєю масового знищення... Одним словом, небезпека для Росії, яку не можна терпіти", - пише Figaro, переказуючи промову.

Газета Monde тим часом пише, що вчорашній крок Путіна підриває надії на мирне та політичне врегулювання конфлікту навколо Донбасу.

"Парадоксально, але Росія також втрачає один зі своїх улюблених важелів тиску на Київ", - зауважує видання, коментуючи Мінські домовленості.

Визнання ОРДЛО Monde називає таким, що "виглядає як анексія", і робить висновок, що тепер заморожений конфлікт є єдино можливим позитивним сценарієм у "театрі Донбасу".

"Можливо, на це і ставлять західні столиці, які в понеділок увечері оголосили обмежені санкції", - припускає автор.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC