Надзвичайний стан введуть на всій території України - РНБО

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Навчальні тренування у випадку надзвичайних ситуацій пройшли у багатьох українських містах

На всій території України буде введений надзвичайний стан, але крім Луганської і Донецької областей. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Верховна Рада має затвердити це рішення протягом 48 годин.

Термін введення режиму надзвичайного стану - 30 днів. За необхідності президент зможе продовжити його ще на 30 днів з подальшим схваленням парламентом.

Додаткові режимні обмеження вводяться і у прикордонних районах.

Щодо Донецької та Луганської областей секретар РНБО пояснив, що там вводити надзвичайний стан неможливо через особливості законодавства.

"На території Луганської та Донецької області діє окремий правовий режим, там триває операція об'єднаних сил. Ці правові питання там вже вирішенні", - сказав секретар РНБО.

"Фактично, це менш болісний для економіки варіант правового режиму, аніж воєнний стан, коли держава переходить на воєнні рейки, а обмеження більш жорсткі", - пояснює юрист Максим Костецький.

Що передбачає надзвичайний стан

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що введення надзвичайного стану передбачає низку обмежень. Водночас радикально на житті людей це ніяк не позначиться.

Рішення щодо тих чи інших заходів на конкретній території будуть ухвалювати обласні комісії за участі органів державної та місцевої влади.

Данілов також назвав деякі заходи у межах надзвичайного стану.

Автор фото, Getti images Підпис до фото, Зеленський може ввести воєний стан в Україні. Це буде вдруге в історії країни.

Зокрема, за його словами. це може бути посилення охорони громадського порядку та об'єктів життєзабезпечення, обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту та перевірка документів у фізичних осіб.

"Це превентивні питання для того, щоби в країні зберігався спокій та працювала економіка", - сказав секретар РНБО.

Він уточнив, що відповідні органи будуть діяти згідно з українським законодавством.

"В залежності від ситуації на тій чи іншій території штаб може приймати ті чи інші рішення", - сказав секретар РНБО.

За його словами, питання комендантської години буде вирішуватись у разі підвищення небезпеки.

Обмеження біля кордонів

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Державна прикордонна служба повідомила про додаткові режимні обмеження у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Відтепер заборонено перебувати у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких суден з пунктів базування, рух транспорту, окрім військового та агротехніки, польовими та лісовими дорогами, що ведуть до державного кордону.

Заборона стосується також перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео чи фото прикордонників й об'єктів у прикордонні, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна перейде на воєнний стан лише у разі широкомасштабної війни з Росією.