Перша хвиля санкцій проти Росії - лише початок. Далі буде набагато більше - FT

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Основні санкції США запровадять у випадку повномасштабного вторгнення. Серед них може бути і відключення Росії від системи платежів Swift

Якщо Володимир Путін розраховував, що його указ про фактичне вторгнення в Україну не дасть західним урядам достатньо підстав для запровадження санкцій та, що йому вдасться посіяти серед них розбрат, то він помилився. Захід дуже швидко погодив перший пакет санкцій, пише впливова Financial Times.

Буквально через кілька годин після оприлюднення наказу російським військам увійти в східну Україну, Німеччина ухвалила рішення зупинити дозвільні процедури для запуску Північного Потоку-2, ЄС запровадив санкції проти сотень російських депутатів, а Велика Британія та США запровадили санкції проти російських банків та олігархів. Стало зрозуміло, що відповідь на дії Путіна не забариться.

Західні урядовці кажуть, що основні санкції запровадять в тому разі, якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення.

"Після того, як президент Байден оголосив перші санкції проти Росії, представник його адміністрації зазначив, що розглядаються й інші заходи, включаючи санкції проти великих російських банків Сбербанк та ВТБ та запровадження експортного контролю. Адміністрація Байдена також не відмовилася від варіанту відрізати Росію від міжнародної системи платежів Swift", - пише Financial Times.

"Це початок вторгнення, як і початок нашої реакції на нього", - сказав американський урядовець.

Адміністрація США усвідомлює, що санкції, які запровадили за Барака Обами у 2014 році, виявилися недостатньо ефективними і цей урок було враховано.

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Разом з тим, інший високопосадовець адміністрації Байдена визнав, що навіть у сучасному варіанті, антиросійські санкції матимуть обмеження, оскільки вони не повинні зруйнувати світову торгівлю енергетичними ресурсами.

"Ми можемо запровадити набагато більше санкцій, але навіть при цьому головна наша мета у тому, щоб вони були проти економіки Росії, а не проти енергетичних ринків. У цьому наше головне завдання", - сказав американський урядовець.

Сама американська риторика з понеділка також суттєво змінилася. День тому американці ретельно уникали слова "вторгнення", коли йшлося про путінські укази.

"Путін програв в плані того, що він хотів досягти, на що він розраховував, - цитує газета прем'єр-міністра Литви Інгріду Шимоніте. - Сьогодні ми є свідками неймовірної єдності не лише між західними демократіями, але також між ними та Україною".

FT дізнався, що західні розвідки майже стовідсотково переконані, що упродовж наступних кількох днів Росія розпочне атаки на райони, непідконтрольні проросійським сепаратистам на Донбасі, а також може завдати ударів по Києву та ключових об'єктах військової інфраструктури.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Сьогодні ми є свідками неймовірної єдності не лише між західними демократіями, але також між ними та Україною", - вважає очільниця уряду Литви Інгрид Шимоніте

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Тим часом сили НАТО перевели зі стану "готовності" у стан "оборони".

"Але це далеко не кінець", - повідомив представник НАТО.

Свої санкції запровадив і ЄС.

"Вашингтон та Брюссель хочуть надіслати однозначний сигнал у відповідь на дії Росії, але вони наразі не хочуть розкривати усі свої карти", - зазначає Ольга Олікер із Міжнародної кризової групи.

У передчутті рішення Путіна визнати сепаратистські "республіки" на Донбасі, деякі країни ЄС виступали за те, щоб оголосити і запровадити усі санкції одразу, а не робити це поетапно. Але зрештою вирішили цього не робити.

"Дехто виступав за те, щоб пустити в хід усе, що в нас є, одразу, але вони зрозуміли, що в нас має бути змога збільшувати тиск, якщо в цьому виникатиме потреба. Тож ми маємо в запасі ще чималий пакет", - поділився своїми міркуваннями чиновник із ЄС.