Росія обстріляла залізницю на Донеччині - Укрзалізниця

1 година тому

Автор фото, Укрзалізниця

Російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що належить до Донецької залізниці.

Про це повідомляє в фейсбуці керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз", - повідомив він.

За його словами, тимчасово заблокованими в Слов'янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації", - додав Перцовський.

Очікується, що в найближчі тижні на сході України будуть розгортатися найбільш активні бої, мешканців Донбасу закликали терміново евакуюватися з небезпечних регіонів.