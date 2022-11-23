"Ми відкриті для співпраці". ЦРУ хоче вербувати шпигунів серед росіян, невдоволених війною

1 година тому

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Вторгнення в Україну стало масштабним провалом президента Росії Володимира Путіна і відкриває можливості для західних спецслужб з вербування незадоволених війною росіян, заявив заступник директора ЦРУ з операцій Девід Марлоу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як інформує видання, Марлоу використав свій перший з моменту вступу на посаду минулого року публічний виступ, щоб зробити пропозицію потенційним агентам.

"Путін був у своєму найкращому становищі за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія є потужною державою, - сказав Марлоу під час виступу в Університеті Джорджа Мейсона. - Він змарнував усі ці можливості. Ми шукаємо у всьому світі росіян, які відчувають таку ж огиду до цього, як і ми. Адже ми відкриті для співпраці".

Видання зазначає, що європейські уряди вислали сотні російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, і заарештували щонайменше двох "нелегалів" - агентів Росії, які видавали себе за інших осіб.

У Москві та інших містах Росії Кремль наказав скоротити дипломатичну присутність США, значно обмеживши можливості для шпигунства.

Марлоу призначив на посаду в червні 2021 року директор ЦРУ Вільям Бернс. Він володіє арабською мовою і неодноразово очолював відділення агентства за кордоном, зокрема, на Близькому Сході, а також працював у близькосхідному відділі у штаб-квартирі ЦРУ в WSJ.

Його висловлювання перегукуються з недавніми заявами колишніх старших офіцерів ЦРУ про те, що невдоволення багатьох росіян лютневим вторгненням в Україну є благодатним підґрунтям для вербування агентів серед незадоволених діями Москви військових, бізнесменів та інших людей, які залишили країну.

Керівник британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявляв, що за час війни Росії проти України російська розвідувальна мережа за кордоном зазнала найсильнішого удару в сучасній історії.

У щорічному звіті Маккаллум повідомив, що по всьому світу вислали понад 600 працівників російських посольств, з яких, за його словами, понад 400, найімовірніше, були шпигунами.

"Це завдало найсильнішого у новітній європейській історії стратегічного удару по російській розвідці", - зазначив керівник МІ-5.

Агенти значно менше говорять про свої операції в Україні, хоча представники спецслужб неодноразово заявляли, що працівники ЦРУ та МІ-6 перебувають у країні, проводять навчання та інші заходи. Подробиці не розголошуються, і жодна зі служб не обговорює свої закордонні операції.

Заступниця директора ЦРУ з аналізу Лінда Вайсгольд сказала, що війна в Україні ще не близька до завершення. Попри неодноразові невдачі, Путін не відмовився від своїх початкових цілей в Україні.

"Це не закінчиться найближчим часом", — сказала Вайсгольд. Ключовим фактором, за її словами, є розуміння кожною стороною того, за що вони воюють. "Українські військові це знають. Російські солдати не дуже".