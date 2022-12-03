Хто підштовхнув Путіна до війни в Україні, переконуючи у слабкості Заходу - WSJ
Ідея розпочати війну в Україні належить одному з найвпливовіших прихильників президента РФ Володимира Путіна — 71-річному мільярдеру Юрію Ковальчуку. Так пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.
Цей близький друг, "одна з кредитних карток" російського лідера поділяє путінську мрію про відтворення Російської імперії. Він також розвивав думку про те, що війна може показати Заходу силу Росії.
Мільярдер часто зустрічався з Путіним перед початком війни та розмовляв телефоном чи відеозв'язком, пише видання, посилаючись на друга родини Ковальчука, а також на колишнього працівника російської розвідки.
Ковальчук - не лише бізнесмен, а й один з найбільших медіамагнатів - телеканали, газети, соцмережі, які дотримуються лінії Кремля.
Ковальчук, який з 2014 року перебуває під санкціями, контролює одну з найбільших російських медіаімперій - Національну медіа групу ("Первый канал", "РЕН ТВ", "Пятый канал", СТС, "Известия" тощо). Її раду директорів очолює Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називали коханкою Путіна.
Крім телеканалів, у грудні 2021 року структура Ковальчука придбала групу компаній VK, до якої входять соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники" з щомісячною аудиторією 72 мільйони і 23 мільйони користувачів відповідно.
У міру того, як війна в Україні захлинається, його медіа стають дедалі ціннішими в арсеналі Кремля, вважає газета.
Телеканали Ковальчука (зокрема "Первый") показували позитивну картину призову мобілізованих, розповідали про українську "брудну бомбу" та прогнозували розвал США, йдеться у публікації.
Ковальчук також активно допомагає Путіну зміцнити контроль над інтернетом в РФ, що дуже важливо для Кремля перед президентськими виборами 2024 року. "ВКонтакте" відстежує антикремлівські настрої та ділиться даними про користувачів із владою. А російські силовики оперативно шукають людей, які поширять так звані фейки про російську армію.
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Кінець подкаст
Ковальчука, роблять висновки автори статті, більше мотивує саме патріотична ідеологія, а не атрибути багатства, про це говорять люди, які його знають.
Він має великий вплив на політику і працівників Кремля, а також опікується фінансами сім'ї та друзів президента.
Коли у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу, Ковальчук був готовий сидіти на карантині, щоб зустрічатися з Путіним.
За словами двох співрозмовників газети, Путін і Ковальчук іноді годинами обговорювали конфлікт із Заходом та історію Росії.
Як зазначає видання з посиланням на колишнього співробітника російської розвідки, саме під час цих розмов Ковальчук висловлював ідеї про те, що Захід - слабкий, настав час продемонструвати військову міць Росії, вторгнувшись в Україну.
На початку листопада британська Times писала, що на рішення Путіна здійснити повномасштабне збройне вторгнення на територію України могли вплинути три особи з його найближчого оточення - директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, секретар Ради безпеки Микола Патрушев та мільярдер Юрій Ковальчук.