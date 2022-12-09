"Вони для Путіна - просто м'ясо". Репортаж FT з Бахмута

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Окоп біля Бахмута з крижаною водою на дні

Бої на північному сході України нагадують окопну війну Першої світової, кажуть українські бійці.

Їхні позиції на околицях Бахмута вкотре накрив артилерійський дощ, змусивши пірнути в укриття, ділиться своїми враженнями журналіст Financial Times, який побував на передовій.

Потім атакує російська піхота - рухається через нейтральну смугу, всипану зламаними деревами й вирвами. Українці відкривають вогонь і нещадно "косять" ворога.

За кілька хвилин сцена повторюється, але цього разу росіянам доводиться пересуватися по тілах своїх товаришів. Багатьох з них знову наздоганяють українські кулі.

"Це нагадує конвеєр", - каже Костянтин, змучений український кулеметник.

Такі сцени - звична справа у Бахмуті, пише Financial Times. Росія, яка після принизливих поразок на Харківщині й Херсонщині відчайдушно потребує перемоги на полі бою, зосередила свої сили на Донбасі.

"Вони для Путіна - просто м'ясо, - додає Костянтин, маючи на увазі російських солдатів, - а Бахмут - м'ясорубка".

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Бої біля міста почалися у травні, розгорілися у серпні й досягли піку в останні два тижні. Однак за сім місяців лінія фронту тут майже не зрушила з місця, і обидві сторони борються за лічені метри території.

Українські солдати кажуть, що недавні бої у Бахмуті та його околицях, особливо артилерійські обстріли, - це найважче, з чим вони зіткнулися з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому.

"Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення", - сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в середу. За його словами, на сході України сьогодні найскладніший напрямок, "тут захищають усю нашу державу".

Бахмут - це місто-примара, яке ось-ось перетвориться на пустелю, як раніше сусідній Ізюм і портовий Маріуполь, кажуть українські бійці.

"Пекло. Просто пекло", — так описує бої Володимир, старший офіцер, що був із групою солдатів на короткому відпочинку перед поверненням до бою. Він відмовився назвати своє прізвище, бо не був уповноважений говорити з журналістами.

Як зазначає FT, Київ і Москва мовчать про свої втрати під Бахмутом, але очевидно, що обидві сторони зазнають значних втрат. За оцінками кожної сторони, щодня вони вбивають десятки, якщо не сотні, бійців супротивника, але реальні цифри перевірити неможливо.

Військова пресаташе Лідія Василенко підтвердила, що останніми днями росіяни зайняли східну околицю міста. Але, на її думку, український опір та сувора зима, найімовірніше, зведуть їхні подальші успіхи нанівець.

"Земля - холодна і тверда, тому навіть коли вони [російські сили] займають нові позиції, їм важко окопатись достатньо глибоко, щоб сховатись від наших контратак, і доводиться відступати".

За словами Василенко, основний тягар боїв під Бахмутом взяли на себе елітні українські підрозділи - 58-а мотострілецька та 93-а механізована бригади. Але в останні два тижні вони отримали підкріплення. З Херсона, зокрема, прибули спецпризначенці, загони територіальної оборони та міжнародний легіон.

Росія також перекинула в Бахмут додаткові сили з Харківської та Херсонської областей.

Підпис до фото, Бахмут

Деякі українські солдати порівнюють стратегію Росії в Бахмуті з тією, що була раніше на Луганщині, де постійні артилерійські обстріли виснажили українські сили й перетворили будівлі на пил, пише Financial Times.

Інші кажуть, що російський наступ не має ані стратегії, ані логіки.

"Нинішня зацикленість Путіна на наступальних операціях навколо Бахмута сприяє здатності України підтримувати військову ініціативу в інших частинах театру воєнних дій", — кажуть в Інституті вивчення війни.

Польський військовий аналітик Конрад Музика зазначив, що російські війська "ймовірно, намагалися перерізати сполучення між Бахмутом і Костянтинівкою" — містом за 25 км на захід.

Однак і Костянтин, і Лідія Василенко впевнені: Бахмут залишатиметься під контролем України.

Це, щоправда, мало втішає місцевих, які ховаються в руїнах своїх будинків. Їхні нерви - на межі, у деяких на обличчях читається страх, вони здригаються при кожному вибуху. Інші в шоковому стані просто ходять вулицями.

50-річний Віталій каже, що більше не боїться смерті.

За його словами, в його будинок тричі прилітали артилерійські снаряди. Він звинувачує у цьому українські сили - мовляв, вони перебралися до його району і так "зробили його мішенню".

Костянтин, який у березні воював у Бучі під Києвом, де українських визволителів зустрічали як героїв, каже, що таке ставлення тут - звичне явище.

"Якщо вони захочуть виїхати до Росії, я відвезу їх на передову і покажу дорогу", - додає він, вказуючи на поле бою.