Росія б'є по Україні старими українськими ракетами - NYT

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежники гасять пожежу на енергооб'єкті під Києвом

Росія використовує при масованому обстрілі українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму.

Про це пише New York Times із посиланням на заступника начальника розвідки України Вадима Скібіцького.

Як пояснив Скібіцький, розвідники після обстрілу почали знаходити дозвукові крилаті ракети Х-55, які були виготовлені у 1970-х роках для перенесення ядерної боєголовки. Боєголовка була вилучена, а баласт додали, щоб замаскувати те, що вона не несе корисне навантаження.

Також розвідники з'ясували, що ці ракети були виготовлені на українському заводі.

Цю інформацію підтвердили в Пентагоні та британська військова розвідка.

Вадим Скібіцький вважає, що ракети, найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках у рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету й територіальної цілісності країни.

Під час обстрілів Росія використовує українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО.

"Спочатку запускають ракету Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", - зазначив Скібіцький.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через ракетні удари Росії мільйони українців залишились взимку без світла і води

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Після спрацювання ППО російські бомбардувальники запускають сучасніші ракети з руйнівними боєголовками.

У рамках угоди 1990-х років, відомої як Будапештський меморандум, Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу - третього за величиною у світі, успадкованого після розпаду Радянського Союзу, - та передала всі ядерні боєголовки Росії в обмін на гарантії безпеки.

Також були передані всі балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95.

Використання старих крилатих ракет, у тому числі створених в Україні кілька десятків років тому, - це лише один з елементів складного й смертоносного конфлікту, в якому поряд із бойовими діями відіграє роль обман, пише NYT.

За розрахунками ЗСУ, Росія має ракети ще на три-п'ять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет, вважає Скібіцький.

Зазвичай українська розвідка має близько години після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти доберуться до "зони вогню" і запустять ракети.