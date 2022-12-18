"Ніхто вже не сплутає Україну та Росію". Як війна в Україні змінила світ - ЗМІ
Британська газета Sunday Times опублікувала аналітичний огляд під назвою "20 прикладів того, як війна в Україні змінила наш світ".
Редактор видання з питань Європи Пітер Конраді вважає, що до 24 лютого позиції Путіна здавалися сильними, але катастрофічна війна не залишила йому жодних шансів гідно вийти із ситуації та підірвала його вплив у багатьох сферах, а відтак послабила і Росію, і самого Путіна.
Ось інші тези огляду, де автор пише, що війна:
- Повернула страх ядерної війни.
- Привернула увагу до Тайваню, адже дії Росії змусили замислитись над тим, якими можуть бути кроки Китаю щодо острова, - стало вторгнення ймовірнішим, чи, навпаки, офіційний Пекін тепер сто разів подумає.
- Призвела до зростання інфляції та кількості страйків у Британії (на тлі підвищення цін на енергоносії та загального подорожчання життя).
- Змусила понад 14 млн українців залишити свої домівки.
- Створила нову російську діаспору. Як пише видання, за останні 10 місяців з Росії поїхало більше людей, ніж після революції 1917 року.
- Посилила побоювання, що в Африці розпочнеться голод. Це пов'язано насамперед з блокадою Росією експорту українського зерна.
- Призвела до ізоляції російської економіки. Видання пише про західні санкції, через які російська економіка може цього року скоротитися на 4,5%.
- Дуже ускладнила висвітлення подій у Росії, адже з країни змусили поїхати багато іноземних журналістів, а незалежну російську пресу змусили замовчати.
- Змусила людей більше думати про "зелені" технології та ядерну енергію. Як пише автор, це наслідок здорожчання енергоносіїв.
- Зміцнила НАТО. Видання нагадує про єдність альянсу перед російською агресією та майбутній вступ до нього Швеції та Фінляндії.
- Дала уявлення про те, якими будуть війни майбутнього. З одного боку, ця війна показала важливість сучасних технологій, таких як супутниковий інтернет та дрони, з іншого - виявилася напрочуд старомодною з її окопною війною та артилерійськими дуелями.
- Показала важливість харизматичного лідера. У публікації сказано, що президент України Володимир Зеленський став одним з провідних світових лідерів та зумів заручитися підтримкою інших держав, а українці перемагають у пропагандистській війні у соціальних мережах.
- Покінчила з військовим табу у Німеччині. Автор нагадує, що війна продемонструвала, наскільки важливими для економічного зростання в Німеччині були дешеві енергоносії з Росії, і змусила канцлера Олафа Шольца оголосити радикальне збільшення німецького військового бюджету.
- Принесла неймовірні вигоди виробникам зброї. На думку видання, найбільше виграли американські та європейські виробники, оскільки війна продемонструвала значну перевагу західної зброї над тією, що виробляють в Росії.
- Порушила зв'язки Росії з іншими країнами світу в галузі спорту, науки та мистецтва.
- Створила загрозу холодної війни в Арктиці. Видання нагадує, що війна призвела до порушення співпраці між Росією та її сусідами по Арктичному регіону, що загрожує наслідками для екології регіону і корінних народів, що живуть там.
- Зробила авіаподорожі тривалішими. Це пов'язано із закриттям російського повітряного простору для західних авіакомпаній. Наприклад, до війни політ з Лондона до Токіо займав 12 годин, а зараз майже 14.
- Зміцнила українську національну ідентичність. У самій Україні ставлення до Росії кардинально змінилося, а у світі тепер ніхто вже не сплутає ці дві країни. SundayTimes, як і інші західні видання, тепер використовує лише україномовну транслітерацію українських міст.