"Ніхто вже не сплутає Україну та Росію". Як війна в Україні змінила світ - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, Reuters

Британська газета Sunday Times опублікувала аналітичний огляд під назвою "20 прикладів того, як війна в Україні змінила наш світ".

Редактор видання з питань Європи Пітер Конраді вважає, що до 24 лютого позиції Путіна здавалися сильними, але катастрофічна війна не залишила йому жодних шансів гідно вийти із ситуації та підірвала його вплив у багатьох сферах, а відтак послабила і Росію, і самого Путіна.

Ось інші тези огляду, де автор пише, що війна:

Повернула страх ядерної війни.

Привернула увагу до Тайваню, адже дії Росії змусили замислитись над тим, якими можуть бути кроки Китаю щодо острова, - стало вторгнення ймовірнішим, чи, навпаки, офіційний Пекін тепер сто разів подумає.

Призвела до зростання інфляції та кількості страйків у Британії (на тлі підвищення цін на енергоносії та загального подорожчання життя).

Змусила понад 14 млн українців залишити свої домівки.

Створила нову російську діаспору. Як пише видання, за останні 10 місяців з Росії поїхало більше людей, ніж після революції 1917 року.

Посилила побоювання, що в Африці розпочнеться голод. Це пов'язано насамперед з блокадою Росією експорту українського зерна.

Призвела до ізоляції російської економіки. Видання пише про західні санкції, через які російська економіка може цього року скоротитися на 4,5%.

Дуже ускладнила висвітлення подій у Росії, адже з країни змусили поїхати багато іноземних журналістів, а незалежну російську пресу змусили замовчати.

Змусила людей більше думати про "зелені" технології та ядерну енергію. Як пише автор, це наслідок здорожчання енергоносіїв.

Зміцнила НАТО. Видання нагадує про єдність альянсу перед російською агресією та майбутній вступ до нього Швеції та Фінляндії.

Дала уявлення про те, якими будуть війни майбутнього. З одного боку, ця війна показала важливість сучасних технологій, таких як супутниковий інтернет та дрони, з іншого - виявилася напрочуд старомодною з її окопною війною та артилерійськими дуелями.

Показала важливість харизматичного лідера. У публікації сказано, що президент України Володимир Зеленський став одним з провідних світових лідерів та зумів заручитися підтримкою інших держав, а українці перемагають у пропагандистській війні у соціальних мережах.

Покінчила з військовим табу у Німеччині. Автор нагадує, що війна продемонструвала, наскільки важливими для економічного зростання в Німеччині були дешеві енергоносії з Росії, і змусила канцлера Олафа Шольца оголосити радикальне збільшення німецького військового бюджету.

Принесла неймовірні вигоди виробникам зброї. На думку видання, найбільше виграли американські та європейські виробники, оскільки війна продемонструвала значну перевагу західної зброї над тією, що виробляють в Росії.

Порушила зв'язки Росії з іншими країнами світу в галузі спорту, науки та мистецтва.

Створила загрозу холодної війни в Арктиці. Видання нагадує, що війна призвела до порушення співпраці між Росією та її сусідами по Арктичному регіону, що загрожує наслідками для екології регіону і корінних народів, що живуть там.

Зробила авіаподорожі тривалішими. Це пов'язано із закриттям російського повітряного простору для західних авіакомпаній. Наприклад, до війни політ з Лондона до Токіо займав 12 годин, а зараз майже 14.

Зміцнила українську національну ідентичність. У самій Україні ставлення до Росії кардинально змінилося, а у світі тепер ніхто вже не сплутає ці дві країни. SundayTimes, як і інші західні видання, тепер використовує лише україномовну транслітерацію українських міст.