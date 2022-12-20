"Ланцюжок убивств". Як комп'ютерні алгоритми допомагають Україні вигравати війну

1 година тому

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Видання Washington Post розповідає про "війну чарівників" в Україні - таємну цифрову кампанію, про яку ніколи раніше не повідомляли детально - у якій українці поєднують свій мужній бойовий дух із найдосконалішим програмним забезпеченням для розвідки та управління боєм.

На думку авторів, це вагома причина, чому у війні Росії проти України Давид перемагає Голіафа.

Двоє українських військових вдивляються в ноутбук, яким керує український технік за допомогою програмного забезпечення, наданого американською технологічною компанією Palantir. На екрані - детальні цифрові карти поля бою в Бахмуті, на які накладені інші дані розвідки - більшість із них отримані з комерційних супутників.

Якщо придивитися, можна побачити окопи на Бахмутському фронті, де точаться одні з найкривавіших боїв цієї війни. Клік комп'ютерної миші показує теплові зображення вогню російської та української артилерії; інший - російський танк, позначений літерою "Z", який видно крізь паркан - це зображення завантажив український шпигун на місці.

І це - лише демонстрація, яку відвідав журналіст Washington Post. Якби це був реальний центр управління бойовими діями, українські офіцери могли б за допомогою програми націлювання вибрати ракету, артилерійську установку чи озброєний безпілотник для атаки на російські позиції, відображені на екрані. Потім безпілотники мали б підтвердити удар, а оцінку завданої шкоди передали у систему.

"Наполегливість, воля та використання новітніх технологій дають українцям вирішальну перевагу, - цитує видання генерала Марка Міллі, голову Об'єднаного комітету начальників штабів. - Ми є свідками того, як війни будуть вестися та виграватися протягом багатьох років".

Журналіст Washington Post Девід Ігнатіус поділяє думку генерала Міллі щодо трансформаційного впливу технологій на українське поле бою.

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"За наявності цих систем, які допомагають хоробрим українським військам, росіяни, ймовірно, не зможуть виграти цю війну", - вважає він.

"Потужність передових алгоритмічних систем ведення війни зараз настільки велика, що це можна порівняти із наявністю тактичної ядерної зброї проти супротивника, який має лише звичайну, - пояснив Washington Post Алекс Карп, виконавчий директор Palantir. - Широка громадськість схильна це недооцінювати. Однак наші противники більше цього не роблять".

"Для нас це питання виживання", - каже старший український офіцер Степан (ім'я змінене), який до війни розробляв програмне забезпечення для роздрібної компанії.

Його колега Леся (ім'я змінене) теж у мирний час була комп'ютерною спеціалісткою. Дивлячись на зображення російських загарбників у день, коли їхні безпілотники атакують цивільні цілі в Одесі на південному узбережжі України, вона бурмоче бажання помсти - і сподівається, що Україна вийде з війни технологічною державою. Хоча зараз українці залежать від технологічної допомоги Сполучених Штатів, каже вона, "до кінця війни ми будемо продавати програмне забезпечення Palantir".

Журналіст Washington Post розповідає, що команда Palantir, яка відвідувала київський офіс компанії, показала йому технології, що використовують поблизу лінії вогню. За його словами, те, що він побачив, може виявитися революцією у військовій справі - програмна платформа дозволяє союзникам США використовувати всюдисущі, нестримні датчики, які оточують кожне потенційне поле бою, щоб створити справді смертоносний "ланцюжок убивств".

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Компанія Palantir, яка розпочала своє корпоративне життя зі співпраці з ЦРУ над інструментами боротьби з тероризмом, має багато критиків.

Частково це пов'язано з тим, що її найбільшим спонсором від самого початку був співзасновник Пітер Тіль, успішний технологічний інвестор, який палко підтримував Дональда Трампа.

А виконавчий директор Карп навпаки підтримував багатьох кандидатів та ініціативи від Демократичної партії.

Критики стверджували, що державні установи зловживали потужним програмним забезпеченням Palantir для порушення конфіденційності чи досягнення сумнівних цілей. Наприклад, у 2019 році The Post писала, що імміграційна та митна служба використовувала програмне забезпечення Palantir для відстеження іммігрантів без документів, що призвело до протестів деяких співробітників компанії.

Активісти технічної спільноти запитували, чи Palantir не надто близька до уряду США і може "занадто багато бачити" за допомогою своїх інструментів.

"Те, що Кремнієва долина кричить на нас понад десять років, не зробило світ безпечнішим. Ми ж створили програмні продукти, які зробили Америку та її союзників сильнішими — і ми пишаємося цим", - відповідає на цю критику Карп.

Кореспондент Washington Post каже, що після тижнів дослідження нових інструментів, розроблених Palantir та іншими компаніями, дійшов висновку, що вони слугують інструментом стримування - і не лише в Україні. Враховуючи цю революцію в технологіях, супротивники зіткнуться з набагато складнішим завданням у нападі, скажімо, на Тайвань. Тож така революція в технологіях також надсилає повідомлення для Китаю: перш ніж нападати, подумайте двічі.

"Ланцюжок убивств", який журналісту Washington Post продемонстрували в Києві, у величезних масштабах відтворюють партнери України з НАТО з командного пункту за межами країни. Система побудована на тій самій програмній платформі, розробленій Palantir, яка дозволяє Сполученим Штатам та їхнім союзникам обмінюватися інформацією з різних джерел - від комерційних супутникових зображень до найсекретніших інструментів розвідки Заходу.

За словами Карпа, це - війна алгоритмів. Використовуючи цифрову модель поля бою, командири можуть бачити крізь сумнозвісний "туман війни".

Застосовуючи штучний інтелект для аналізу даних датчиків, радники НАТО за межами України можуть швидко відповісти на важливі питання ведення бою: де перебувають сили союзників? Де ворог? Яка зброя буде найбільш ефективною проти позицій противника? Потім вони можуть передавати точну інформацію про місцеперебування ворога українським командирам на місцях. А після операції вони можуть оцінити, чи були їхні розвідувальні дані точними, і оновити систему.

Щоб уявити, як це працює на практиці, Washington Post пропонує поглянути на нещодавнє успішне звільнення Херсона. Українці мали точні розвідувальні дані про те, куди рухаються росіяни, і можливість вдарити точним дальнім вогнем. Це стало можливим завдяки тому, що вони мали розвідувальні дані про місцеперебування противника, оброблені НАТО за межами країни, а потім надіслані командирам на місцях. Озброївшись цією інформацією, українці змогли перейти в наступ - рухаючись, спілкуючись і швидко адаптуючись до оборонних маневрів і контратак Росії.

І коли українські війська завдають ударів по російських командних вузлах чи складах постачання, можна з упевненістю припустити, що дані про місцеперебування ворога вони отримали саме таким чином.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сказав Washington Post, що цей електронний "ланцюжок убивств" був "особливо корисним під час звільнення Херсонщини, Харківщини та Київщини".

Справді революційною цю систему робить те, що вона збирає дані від комерційних постачальників. Використовуючи інструмент Palantir під назвою MetaConstellation, Україна та її союзники можуть бачити усі доступні комерційні дані про певну територію боїв.

Ці дані мають напрочуд широкий спектр - від традиційних оптичних зображень до радарів із синтетичною апертурою, які можуть бачити крізь хмари, до теплових зображень, які можуть виявляти артилерійський або ракетний вогонь.

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Останньою важливою ланкою в цій системі є сітка широкосмугового зв'язку, яку забезпечують приблизно 2 500 супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті.

Система, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, дозволяє українським солдатам, які хочуть завантажувати розвідувальні дані чи іншу необхідну інформацію, робити це швидко.

У цій "війні чарівників" Україна має перевагу, пише Washington Post. Росіяни також намагалися створити власні електронні засоби бою, але без успіху. Наприклад, вони прагнули використовувати комерційні супутникові дані та потокове відео з недорогих китайських дронів. Але вони зазнали труднощів з координацією та обміном цими даними між підрозділами. І їм бракує можливості підключення до масиву Starlink.

"Російська армія не гнучка", - розповіла кореспонденту Washington Post українська офіцерка Леся. Вона з гордістю зазначила, що кожен український батальйон їздить зі своїм розробником програмного забезпечення. Головною перевагою України є не лише бажання армії воювати, а й її технічна потужність.

Міністр цифрових технологій Федоров також перерахував Washington Post деякі військово-технічні системи, які Україна створила власними силами.

Серед них - захищений чат під назвою "єВорог", який дозволив цивільним надіслати 453 000 повідомлень від початку війни, "Армія дронів" з 200 одиниць, придбана у комерційних постачальників для використання в повітряній розвідці, і система картографування поля бою під назвою "Дельта", яка "містить фактичні дані в режимі реального часу, щоб військові могли відповідно планувати свої дії".

"Х-фактор" у цій війні, якщо хочете, це українська високотехнологічна грань і здатність її сил швидко адаптуватися, пише Washington Post.

"Це найбільш технологічно просунута війна в історії людства, - цитує видання Федорова. - Це дуже відрізняється від усього, що бачили раніше".

"Це спільний тріумф людини і машини", - резюмує автор статті.