Україна стала державою року за версією The Economist

39 хвилин(и) тому

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Британське видання The Economist обрало Україну державою 2022 року.

"Зазвичай наші автори й редактори сперечаються щодо короткого списку. Але цього року вибір - очевидний. Це може бути лише Україна", - переконані журналісти.

Вони пояснили, що державою року називають ту, що найбільше покращилась за 12 місяців, однак Україна - це особливий вибір, адже життя більшості її населення насправді погіршилося через повномасштабне російське вторгнення.

"Багато людей загинули. Міста розгромлені й обвуглені. Мільйони людей залишили свої домівки. Економіка України скоротилась приблизно на третину. Через російські атаки багато українців мерзнуть у темряві без світла", - пише видання.

Але українці проявили себе цього року.

На думку The Economist, особливо виділяються чотири якості українців: героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

Коли почалося вторгнення, більшість людей думали, що Україну розгромить її значно більший сусід, та й президент Росії Путін очікував, що українська армія складе зброю.

Але українці героїчно боролися і вистояли, а президент Володимир Зеленський відкинув пропозиції залишити країну.

Ці якості проявили й звичайні українці, додає видання. Професори, сантехніки й актори стали на захист батьківщини.

Автор фото, Getty Images

Українці помітили слабкі місця ворога і скористались цим. Вони підривали запаси пального й боєприпасів і швидко навчилися користуватися новою зброєю, яку постачає Захід. Також українські офіцери ухвалювали рішення на місцях, що зробило їхні підрозділи гнучкішими й адаптивними.

Українці також продемонстрували стійкість.

"Коли вдома немає води, вони топлять сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з дизель-генераторами або сплять в офісах, де працюють. Здається, жахи, яких Путін завдає їм, не вплинули на моральний дух українців", - пише The Economist.

Видання також відзначило, що, за кількома винятками, ЗСУ не стали відповідати на воєнні злочини росіян такими ж діями та продовжили добре ставитися до полонених солдатів РФ.

"Це значною мірою тому, що Україна не є нацистською державою, як стверджує Путін, а є демократичною країною, де людські життя мають значення", - йдеться в публікації.

Також The Economist вважає, що українці, виступивши проти "російського деспота", захистили своїх сусідів. Бо якби Путін завоював Україну, він міг би напасти на Молдову чи Грузію, або загрожувати країнам Балтії.

Захищаючись від агресора, який порушив їхнє право на незалежність, українці знайшли нове відчуття нації. І показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти.

"Їхній приклад у 2022 році був неперевершеним", - підсумовує видання.