5 висновків з історичного візиту Зеленського до США. Аналіз CNN

1 година тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Через триста днів після того, як до його країни вторглася Росія, президент України Володимир Зеленський вилетів до Вашингтона, аби провести переговори про те, що можуть принести наступні 300 днів. Американське видання CNN підбиває підсумки цього історичного візиту.

Цей візит, до останньої хвилини оповитий таємницею, був насичений символізмом: від темно-зеленого світшота Зеленського до синьо-жовтої смугастої краватки президента Джо Байдена та українського бойового прапора, розгорнутого на підлозі Палати представників.

Але ця подорож була не просто символічною. Байден не запросив би Зеленського до Вашингтона - і той не вирушив би у ризиковану поїздку за межі України вперше від початку війни - якби вони не вірили, що під час зустрічі віч-на-віч можна досягти чогось більшого, ніж телефоном, пише CNN.

Після переговорів обидва лідери дали зрозуміти, що війна вступає у нову фазу. Мірою того як Росія надсилає більше військ на лінію фронту та веде жорстоку повітряну кампанію проти цивільних об'єктів, побоювання зайти в глухий кут зростають.

Проте, пише CNN, коли Зеленський поїхав із Вашингтона, було незрозуміло, чи шлях до припинення конфлікту став яснішим.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Привіз прапор з Бахмута і поцілував Пелосі: Зеленський виступив у Конгресі США

Байден і Зеленський намагаються зрозуміти, чим закінчиться війна

З'ясувати позицію Зеленського щодо припинення війни було однією з головних причин його запрошення до Білого дому. Раніше український лідер казав, що покласти край конфлікту має мир - і саме це питання, за словами офіційних осіб США, мало бути в центрі їхніх переговорів.

Але в середу Зеленський вдався до войовничої риторики, яка натякала, що такий мир не близький, і заявив, що шлях до припинення війни не передбачає поступок Росії.

"Для мене, як для президента, мир не означає жодних компромісів", - сказав він і додав, що не бачить шляху до миру, який передбачав би відмову України від території чи суверенітету.

Пізніше, у своєму зверненні до Конгресу, Зеленський сказав, що представив Байдену формулу миру з 10 пунктів, хоча офіційні особи США після цього зазначили, що це був той самий план, який він запропонував світовим лідерам на саміті Великої двадцятки минулого місяця.

Зі свого боку, Байден сказав, що саме Зеленський має "вирішувати, як він хоче, щоб закінчилася війна", - це неновий погляд, який залишає багато питань без відповіді.

Зеленський показав, що знає свою аудиторію

У своїй промові до законодавців, яку він виголосив англійською мовою, Зеленський посилався на американську історію - від битви під Саратогою під час Війни за незалежність США до битви при Балджі під час Другої світової війни.

Навіть його одяг - тепер уже знайомий армійський зелений світшот, штани карго та чоботи - здавалося, створені для того, щоб нагадати аудиторії, що перед ними виступає воєнний лідер.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Протягом війни Зеленський неодноразово демонстрував своє вміння зачепити аудиторію, чи то національні законодавчі органи чи присутніх на церемонії "Греммі".

У середу він намагався використати емоційну реакцію американців на страждання своєї країни, згадуючи темні зимові ночі, коли Росія намагається зруйнувати енергопостачання України.

"Через два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічках. Не тому, що це романтичніше, ні, а тому, що не буде - не буде електрики", - сказав він.

Він також усвідомлював, що багато американців, включно з деякими республіканцями у Конгресі, ставили питання, чому США мають витрачати мільярди доларів на конфлікт за тисячі миль від їхньої країни. Він прагнув пояснити, що ця війна не обмежується його батьківщиною.

"Боротьба йде не лише за життя, свободу та безпеку українців чи будь-якої іншої нації, яку Росія намагається завоювати, - сказав він. - Боротьба визначить, у якому світі житимуть наші діти та онуки".

"Ваші гроші - це не благодійність. Це інвестиція в глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося дуже відповідально", - додав він.

Зеленський нарешті погодився на "таксі" - але також отримав і зброю

На початку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський відхилив пропозицію США евакуювати його з Києва.

"Мені потрібна зброя, а не таксі", - сказав Зеленський США.

Через десять місяців він отримав і те, й інше, пише CNN. Коли Зеленський у середу приземлився на військовому літаку США під Вашингтоном, його прибуття завершило 10-денну спільно американсько-українську підготовку ризикованого візиту, який мав на меті згуртувати підтримку опору України вторгненню Росії.

Напередодні прибуття Зеленського адміністрація Байдена оголосила, що надсилає майже 2 мільярди доларів на додаткову безпекову допомогу Україні, включно з досконалою системою протиповітряної оборони Patriot, про яку Зеленський просив уже кілька місяців.

Як пише CNN із посиланням на обізнане джерело, Зеленський казав радникам, що не хоче їхати до Вашингтона, якщо не буде значного прориву у двосторонніх відносинах зі Сполученими Штатами. Він розцінив рішення США відправити в Україну "Петріоти" як серйозну зміну у відносинах між двома союзниками.

Проте, стоячи поруч з Байденом, він відверто сказав, що не вважає одну систему Patriot достатньою.

"Ми хотіли б отримати більше "Петріотів", - сказав він, коли Байден засміявся. - Вибачте, але ми на війні".

Єдиний фронт в одних із найскладніших відносинах у світі

Пізніше, виступаючи перед Конгресом, Зеленський знову заявив, що не вважає американську підтримку достатньою.

"Чи достатньо? Чесно кажучи, не дуже", - сказав він про артилерію, яку наразі надали США.

Відверте прохання Зеленського збільшити кількість "Петріотів" - і легковажна відповідь Байдена - прочинили вікно до одних із найскладніших відносин у світі.

Зовні Байден і Зеленський демонстрували міцне партнерство. І Зеленський захоплено хвалив Байдена, коли йшов від Овального кабінету до Східної кімнати на Капітолійський пагорб.

Автор фото, POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Однак напругу під поверхнею можна було побачити неозброєним оком, пише CNN. Зеленський постійно агітував за додаткову підтримку США, попри десятки мільярдів доларів військової допомоги, яку Байден спрямував його країні.

Це не завжди подобалось Байдену та його команді. Але, як і з багатьма іншими іноземними лідерами, під час особистого спілкування Байден мав намір краще зрозуміти свого колегу.

"Головне - дивитися людині в очі. Я щиро так вважаю. Я не думаю, що можливість сидіти віч-на-віч з другом чи ворогом і дивитися їм у вічі можна чимось замінити", - сказав він.

Візит, що символізує "новий етап" війни

Байден запросив Зеленського до Вашингтона, бо вважає, що війна в Україні переходить до "нового етапу", заявили офіційні особи перед візитом.

Але новий етап настає не лише на полі бою. У всьому світі лідери стикаються з гіркими наслідками вторгнення Росії. Зростання цін на енергоносії та харчі, частково викликане жорсткими санкціями проти Москви, спричинило проблеми для політиків у Європі та Сполучених Штатах.

У Вашингтоні республіканці дали зрозуміти, що не будуть задовольняти кожне прохання Байдена про допомогу Україні - хоча побоювання, що фінансування повністю вичерпається, виглядають безпідставними, пише CNN. Конгрес готується схвалити майже 50 мільярдів доларів на додаткову безпекову та економічну допомогу.

У розмові з законодавцями Зеленський неодноразово звертався до членів "обох партій", намагаючись представити свою справу як двопартійну.

Водночас деякі республіканці відмовилися бути присутніми на зверненні Зеленського до Конгресу на знак протесту.

Саме на цьому тлі Байден наполягав, що підтримка США триватиме.

Він сказав, що "для американського народу та для світу важливо почути безпосередньо від вас, пане президенте, про боротьбу України та необхідність продовження підтримки у 2023 році".