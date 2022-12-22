Зеленський і Байден розходяться в думках про зброю і перспективи війни - WP

1 година тому

Автор фото, Reuters

На тлі демонстрації єдності Володимир Зеленський та Джо Байден розходяться у думках щодо деяких військових потреб України, пише Washington Post, аналізуючи візит українського президента до США.

Високопосадовець у Білому домі в анонімній розмові з виданням зазначив, що для Зеленського було важливо використати свою харизму, щоб донести до американських законодавців думку про те, що "це дійсно боротьба за демократію".

Ще однією метою українського президента журналісти назвали спробу домовитися про постачання потужнішої зброї, щоб підвищити здатність Києва розпочати великі наступальні дії проти російських військ наступного року.

"Український президент та його радники продовжують підштовхувати Вашингтон до передових озброєнь, які Байден не хоче надавати", - йдеться у статті.

Відповідаючи на запитання про ракети, які б дозволили українським силам завдавати ударів по цілях на території Росії, Байден зазначив, що постачання такої зброї може підірвати єдність НАТО у підтримці України. "Вони не збираються вступати у війну з Росією", - зазначив президент США, говорячи про альянс.

Говорячи про танки, які просить Київ, представники міноборони США заявили, що Київ вже має достатньо танків, й що американські M1 Abrams надто складні в експлуатації.

Видання також пише, що Байден і Зеленський мають певні розбіжності у поглядах на перспективи війни: "Байден, як і раніше, турбується про те, щоб не зайти надто далеко і надто швидко, побоюючись ескалації".

За даними газети, є три різні моделі припинення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників у Білому домі.

"Одна з них - частина мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, передбачає відхід Росії з усіх окупованих нею територій України, включно з Кримом та східним Донбасом, які РФ захопила у 2014 році. Інша — відхід до кордонів 2014 року (тобто на момент до вторгнення 24 лютого). Третій рівень відходу РФ включатиме Донбас, але не Крим", - пише WP.

Останні два варіанти Зеленський відкидає, йдеться у матеріалі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зеленський і Байден розмовляли в Овальному кабінеті

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Білий дім також прагнув дізнатись думку Зеленського про дипломатію, що потрібно для того, щоб переконатися, що Київ перебуває "у максимально сильній позиції" для початку переговорів, розповів високопосадовець адміністрації на умовах анонімності.

Він підтвердив позицію адміністрації Байдена, що не США мають визначати, коли переговори мають розпочатися, рішення ухвалюватиме Україна.

На зустрічі з українським президентом Байден запитав його, "як воно (мирне врегулювання - Ред.) має виглядати", розповів високопосадовець. При цьому він визнав, що "на цей момент це лише академічна дискусія", оскільки немає жодних ознак того, що Росія зацікавлена у такій розмові.

Чиновник Держдепартаменту заявив газеті, що всередині російських еліт існують лише деякі внутрішні суперечки щодо тактики, але в Кремлі не виявляють жодних розбіжностей, коли йдеться про стратегію. Також нічого не вказує на те, що росіяни "готові відступити і прагнуть миру".

На думку колишнього посла США у Польщі Деніела Фріда, Зеленський намагається зміцнити і тим самим розширити політичні засади підтримки України в США та у всьому вільному світі. Він зазначив, що "все залежить від того, чи американці дотримуватимуться нинішнього курсу".

The Washington Post зазначає, що на цей момент ця мета, ймовірно, досягнута. "Що може змінитися з новим складом Конгресу, то це те, що з'являться гучні голоси, хай і не особливо впливові, які казатимуть, що гроші потрібно направити в інше місце, а не витрачати цінні ресурси на закордонні авантюри", — каже високопосадовець.

Але "наші очікування полягають у тому, що ми, як і раніше, матимемо сильну двопартійну підтримку України. Ми очікуємо побачити це і в наступному складі Конгресу".