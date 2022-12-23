Зеленський готує мирний план на лютий. Для цього потрібні успіхи України на полі бою - WSJ

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Навколо війни Росії в Україні зростають дипломатичні зусилля. Але замість того, щоб зосередитися на переговорах, вони зосереджені на зміцненні позицій кожної зі сторін на полі бою перед потенційним наступом Росії. Який Україна та її союзники очікують на початку наступного року, пише американське видання The Wall Street Journal.

Президент України Володимир Зеленський під час свого історичного візиту до Вашингтона у середу закликав лідерів США надати його країні більше зброї - і швидко її доставити.

"Росія могла б зупинити свою агресію, якби захотіла, але ви можете прискорити нашу перемогу", - сказав Зеленський на спеціальному спільному засіданні Конгресу. Він згадав про мирну ініціативу, яку обговорював із президентом Байденом, але чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом є отримання більшої кількості зброї.

Байден, утримуючись від значного збільшення поставок зброї, заявив на пресконференції, що США продовжуватимуть підтримувати Київ у боротьбі.

За кілька годин до цього колишній президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, щоб обговорити війну та пов'язані з нею економічні питання. Й передав лист від президента Росії Володимира Путіна, повідомило МЗС Китаю.

У той час як Сі закликав Москву та Київ проявляти стриманість у боротьбі та повторив заклики до мирних переговорів між двома сторонами, він не залишив жодних сумнівів щодо того, кого він насправді підтримує, пише WSJ.

Автор фото, SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Сі високо оцінив китайсько-російські зв'язки, а Медведєв зазначив, що вони обговорили промислову співпрацю та інші аспекти свого стратегічного партнерства.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У той час, як китайський лідер на зовні намагався дистанціювати Пекін від Москви, Сі поглибив їхні зв'язки іншими способами, зокрема розбудовуючи торгові відносини всупереч тиску Заходу, повідомляє The Wall Street Journal.

Київ і Москва зараз працюють над тим, щоб отримати перевагу в підготовці до переговорів, які рано чи пізно, скоріш за все, таки мають відбутися, хоча, за словами авторів статті, навряд чи вони будуть можливі найближчими місяцями.

Європейські дипломати вважать, що Путін має намір здійснити новий наступ між лютим і квітнем, і тому не буде зацікавлений у переговорах, доки не спробує новий напад і не побачить результатів. Українські військові також прогнозували зимовий наступ Росії.

Путін у четвер відкинув такі припущення. "Наша мета - не посилити цей військовий конфлікт, а, навпаки, припинити цю війну, до цього ми прагнемо і будемо прагнути", - сказав він.

Днем раніше він продемонстрував ознаки того, що готується до тривалої війни, пообіцявши своїм збройним силам необмежене фінансування та обладнання для ведення військової кампанії в Україні.

Він наказав своїм командирам постачати військам більш удосконалену зброю, покращити комунікації та модернізувати призовні пункти.

Цього тижня знову звучали занепокоєння щодо того, що Росія може спробувати втягнути у війну Білорусь - після того, як пан Путін відвідав країну та зустрівся з її лідером Олександром Лукашенком.

Зеленський у вівторок відвідав Бахмут, де тривають одні з найзапекліших боїв, щоб продемонструвати підтримку своїм військам і непокору Росії.

"Для того, щоб Бахмут був не просто опорним пунктом, який стримує російську армію, але й для того, щоб російська армія повністю відійшла, потрібно більше гармат і снарядів", - сказав він Конгресу в середу.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Тим часом Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, залишаючи мільйони мирних жителів без тепла та електроенергії на тривалий час. Російські війська також обстрілюють прифронтові населені пункти, зокрема нещодавно звільнений Херсон.

У середу Байден заявив, що, на його думку, Путін "не має наміру зупиняти цю жорстоку війну". Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі приблизно 1,8 мільярда доларів, який вперше включає ППО Patriot та іншу зброю.

"США віддані тому, щоб хоробрий український народ міг продовжувати захищати свою країну від російської агресії стільки, скільки буде потрібно", - сказав Байден.

Водночас Байден не поспішає надавати Україні зброю, яка могла б рішуче схилити баланс на полі бою на її користь. Натомість американська зброя, швидше за все, допоможе Україні убезпечити свої поточні позиції та захиститися від нападів Росії на цивільні цілі, кажуть військові аналітики.

WSJ зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон у середу також висловився за підтримку продовження стратегії "абсолютного захисту України".

Макрон, який був чи не єдиним західним лідером, хто неодноразово спілкувався з паном Путіним цього року, запропонував негласну підтримку досягненню миру шляхом переговорів, стверджуючи, що будь-яке врегулювання війни повинно брати до уваги проблеми безпеки Росії.

Водночас Макрон повторив свій заклик до Європи зміцнити власний захист і працювати над тим, що він називає стратегічною автономією.

Автор фото, Reuters

Нездатність Європи доставити Україні значну кількість зброї обмежила здатність Києва завдати Росії удару у відповідь, кажуть військові аналітики.

Водночас серед усіх розмов про війну та зброю, Зеленський не відкидає ідею переговорів, пише WSJ. За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує мирний план і має на меті представити свої ідеї орієнтовно у першу річницю вторгнення Росії 24 лютого.

Представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких переговорах - де вона, ймовірно, вимагатиме від Москви значних поступок - залежатиме від її позицій на полі бою, і тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення воєнних перемог.