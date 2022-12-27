Як Австрія готується до можливого блекауту через війну в Україні

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Питання не в тому, чи буде блекаут, а в тому, коли він станеться", - каже Клаудія Таннер

Австрія активно готується до можливого блекауту, заявила в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt міністр оборони Австрії Клаудія Таннер.

На її думку, існує дуже висока ймовірність того, що найближчим часом у деяких частинах Європейського Союзу будуть відключення електрики.

"Питання не в тому, чи буде блекаут, а в тому, коли він станеться", - каже вона.

"Для Путіна хакерські атаки на західні енергоджерела є засобом гібридної війни. Ми не повинні вдавати, що це лише теорія. Необхідно підготуватися до відключень в Австрії та в інших країнах Європи".

Міністерка також розповіла журналістам Die Welt про те, що австрійська влада вже почала систематично інформувати людей про можливі відключення.

Поліція, пожежники, асоціації цивільної оборони та солдати регулярно проводять спільні навчання, іноді за участю муніципалітетів та шкіл.

"Ми поширюємо невеликі брошури, в яких даємо поради, що робити у разі блекауту, і як вчасно вжити запобіжних заходів, наприклад, як зберігати певні харчі".

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Також проводять плакатні кампанії, інформаційні заходи, під час яких імітують відключення світла.

"До 2025 року ми інвестуємо загалом 180 мільйонів євро у створення так званих "острівців безпеки", що матимуть достатню кількість енергії та зможуть автономно працювати щонайменше протягом двох тижнів", - розповіла австрійська посадовиця.

Вона додала, що війна в Україні стала війною на виснаження, з великою інтенсивністю та великими втратами з обох боків.

Але, на її думку, важливо, що Захід продовжує всіма силами підтримувати Україну, дотримується санкцій і залишається єдиним.

"Без підтримки Заходу Україна програла б. Як нейтральна країна, ми не надаємо летальної зброї, але ми надаємо польові рентгенівські апарати, каски та теплогенератори, що не менш важливо", - каже Клаудія Таннер.

Вона також вважає важливим, що у високих дипломатичних колах все інтенсивніше обговорюють шляхи закінчення війни, і що акцент все більше роблять на дипломатію.

Серед держав ЄС існує думка, що Україна як суверенна держава сама має вирішувати, коли вести переговори і якою має бути мета цих переговорів.

Але є й інша думка - що Захід, який місяцями підтримує Україну зброєю і мільярдами доларів, має попрацювати з Києвом, щоб з'ясувати, коли буде досягнуто межі цієї війни, і коли має сенс розпочинати переговори у відповідному форматі.

У цьому контексті, на думку Таннер, не можна забувати, що високі ціни на енергоносії, які є наслідком жорстокої агресивної війни Путіна проти України, все частіше можуть сприйматися людьми на Заході як тягар.