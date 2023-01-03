США тиснуть на Швейцарію через російські гроші, які хочуть віддати Україні - ЗМІ

21 хвилин(и) тому

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Шкода, яку Росія завдає Україні щодня, - величезна. Київ оцінює вартість відбудови щонайменше у 750 млрд доларів. І з кожною новою атакою ця сума продовжує зростати. Україна хоче, щоб країни Заходу вимагали від Москви відшкодування.

Про це пише у своїй статті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Журналісти видання вказують, що найбільшим потенційним джерелом фінансування могли б бути резерви російського Центробанку у 300 мільярдів доларів, що заблоковані в ЄС і країнах G-7.

Крім того, ЄС заморозив близько 19 млрд євро, що належать російським олігархам. Швейцарія заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд франків плюс 15 об'єктів нерухомості.

Конфіскація коштів у країн чи приватних осіб - справа делікатна для Швейцарії. Право власності є цінним активом, сказав міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс в інтерв'ю NZZ.

Однак це питання є великою міжнародною темою. Кілька джерел у різних відомствах кажуть, що тиск на Швейцарію й далі посилюватиметься. Ця тема лунає під час численних неформальних контактів. Окрім України, за конфіскацію виступають США та країни Східної Європи.

Зокрема, про це говорить польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. "Ми маємо доступ до величезної суми грошей, які можна використати для відновлення України", — сказав він у жовтні на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення України в Берліні. За його словами, це - активи Москви й російських олігархів, що заморожені у Швейцарії та багатьох інших країнах. Моравецький подивився на Ігнаціо Кассіса, який також був присутній на конференції.

Видання пише, що на попередніх зустрічах Моравецький назвав Швейцарію скарбницею російських грошей. За оцінками асоціації банкірів, сума російських активів у Швейцарії становить близько 150-200 мільярдів франків. Проте більшість цих грошей належить людям, які не підпадають під санкції.

Федеральний уряд Швейцарії відреагував на дискусії і створив робочу групу з вивчення цього питання.

Розгорнулися дебати і в США, які обіцяли найбільшу підтримку Україні. Напередодні Різдва Сенат підтримав законопроєкт, який дає можливість за певних умов використовувати заблоковані російські кошти для України. Депутат від Демократичної партії Том Малиновський сказав Washington Post, що має сенс використати статки друзів президента Росії Володимира Путіна, щоб допомогти Україні. На його думку, треба попросити помічників Путіна заплатити за відновлення країни, яку він руйнує, пише NZZ.

Те, що робить ЄС, також є актуальним для Швейцарії щодо цього питання, стверджують журналісти видання. Берн тісно координував із Брюсселем санкції проти Росії. Експерт із зовнішньої політики Фабіан Моліна очікує, що в ЄС є рішення щодо конфіскації державних коштів. "Тоді на Швейцарію будуть тиснути", — каже він. Наприкінці листопада Єврокомісія запропонувала управляти та інвестувати активи російського центрального банку у фонд. Прибуток має йти в Україну. Гроші повернуть Росії, лише якщо Брюссель скасує санкції.

Однак це питання також є чутливим для деяких країн ЄС. Конфіскація є складним юридичним питанням, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення України в Берліні. Треба уважно дивитись, чи можливі конфіскації в рамках конституційних принципів.

Скільки саме коштів Нацбанку Росії зберігається в Швейцарії, невідомо, пише видання. Швейцарський національний банк (SNB) не має з ним жодних ділових відносин, як писав Державний секретаріат з міжнародних фінансових справ у березневому звіті. До 2 відсотків коштів центрального банку Росії зберігають в швейцарських банках, але не в SNB.

Проти конфіскації російських активів виступає Франц Грютер, який очолює Комісію із зовнішньої політики Швейцарії. "Ми не повинні раптово відмовлятися від наших принципів верховенства права", - каже він. Грютер побоюється, що інші конфлікти також призведуть до експропріації.

Інше питання - репарації за воєнні збитки з боку Росії.

У листопаді США внесли до свого санкційного списку кілька швейцарських компаній і громадян. Серед них - Олександр-Вальтер Штудхальтер та низка пов'язаних з ним фірм. Вашингтон звинувачує уродженця Люцерна в тому, що він є центральною фігурою у мережі російського олігарха Сулеймана Керімова. Крім того, Мінфін США вніс до списку санкцій виробника чіпів Milur і його директора Жака Паше. Як повідомляє видання, ця компанія допомогла обходити санкції проти російської військової промисловості.

Вашингтон, здається, має великі очікування щодо конфіскації російських активів. Після рішення використати російські гроші для України депутат Том Малиновський заявив: "Сподіваюсь, що наші європейські партнери наслідуватимуть наш приклад".