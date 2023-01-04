Як довго Україна зможе захищатися від "Шахедів" дорогими ракетами? - NYT

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Стратком ЗСУ

New York Times пише про успіхи українських військових, які заявляють, що за останні дні збили усі 80 дронів-камікадзе, запущених з Росії, і запитує: як довго Україна зможе підтримувати свої зусилля, враховуючи, що подібні заходи захисту обходяться досить дорого.

Вони громіздкі та галасливі, їх відносно легко стріляти з неба. У новорічні вихідні українські військові заявили, що збили кожен із 80 з гаком вибухових безпілотників, які Росія надіслала в країну.

"Таких результатів не досягали раніше", - заявив у вівторок речник ВПС України.

Безпілотники "Шахед-136" іранського виробництва, які використовує Росія, відносно дешеві, тоді як набір озброєнь, необхідних для того, щоб їх збити, коштує значно дорожче, кажуть експерти.

Керівник української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосек підрахував, що ракети, якими збивають безпілотники, обходяться в сім разів дорожче за запуск самого дрона.

Один "Шахед" може коштувати 20 тисяч доларів, тоді як вартість пуску ракети класу "земля-повітря" може становити від 140 тисяч доларів за радянські С-300 до півмільйона доларів у випадку з американськими NASAMS.

Президент України Володимир Зеленський у нещодавній промові заявив, що Росія робить ставку на "виснаження нашого народу, нашої протиповітряної оборони, нашого енергетичного сектору".

На думку деяких аналітиків, такий дисбаланс може згодом зіграти на руку Москві та дорого обійтися Україні та її союзникам.

За даними "Мольфар", з вересня Росія запустила в Україну близько 600 дронів.

Ця кампанія, що набрала обертів саме тоді, коли Москва зазнала низки втрат на полі бою, спричинила постійні відключення електроенергії в зимовий період, посилюючи страждання, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

Українські військові особливо не розповідають про деталі протиповітряної оборони та її вартість через оперативну секретність, яка охоплює більшу частину їхнього військового планування, що ускладнює аналіз, зазначає NYT.

Українські сили використовували зенітні установки та стрілецьку зброю, щоб збити деякі безпілотники, але все частіше, оскільки росіяни почали здійснювати свої атаки вночі, Київ значною мірою покладається на ракети, випущені з бойових літаків і землі.

Влада заявила, що протягом вихідних Україна для протидії безпілотникам кілька разів застосувала ракети класу "земля-повітря", відомі як NASAM.

Автор фото, Стратком ЗСУ Підпис до фото, Дрон-камікадзе

Майкл Кофман, експерт з російської армії в дослідницькому інституті CNA, сказав, що українці використовують "зоопарк різних систем протиповітряної оборони" для боротьби з загрозою, включно з ракетами системи радянських часів і НАТО, кожна з яких має свій профіль вартості.

Деякі українські зенітні установки, як-от радіолокаційна мобільна гарматна система Гепард 2, є недорогими в порівнянні з іншими радянськими та європейськими системами оборони. Але деякі ракети-перехоплювачі американського виробництва коштують відносно дорого.

Попри це, каже Старосек, витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в загальному контексті. Збити безпілотник коштує значно дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію, зазначив він. Є ще людський фактор.

"Не гинуть люди", — додає він.

Україна наразі залежить від своїх союзників, головний серед яких Сполучені Штати, каже він, тож існує небезпека, що ці союзники з часом втомляться від вартості рахунків на поповнення систем протиповітряної оборони.