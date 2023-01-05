Bradley для України: США готові надати бронетехніку - WP

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Після кількох місяців опору проханням Києва поставити танки для боротьби з росіянами, Сполучені Штати та їхні союзники тепер готові надати Україні різні бойові броньовані машини, пише Washington Post.

У середу на запитання про те, чи розглядають США можливість передачі Україні американських бойових машин Bradley, президент Байден відповів ствердно. Високопосадець адміністрації сказав, що Bradley можуть бути включені в пакет зброї, який оголосять вже цього тижня.

Перед цим у середу Франція заявила, що надасть Україні легкі колісні танки.

Перша поставка західної мобільної бронетехніки є ще однією важливою віхою у постачанні передового озброєння українським силам, включно з важкою артилерією та високоточними ракетними установками великої дальності.

Ці новини надійшли лише через кілька тижнів після того, як адміністрація Байдена оголосила, що поставить Києву ракетну батарею Patriot, найдосконалішу зброю протиповітряної оборони в арсеналі США, для захисту від російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Офіційні особи США заявили, що українцям потрібна здатність проводити маневри за допомогою бронетехніки, що дозволить їм вступати в бій з ворогом і просуватися вперед під вогнем, пише Washington Post.

Спочатку західні союзники України тренували лише невеликі підрозділи українських військових для роботи з окремими системами озброєння, проте зараз відкликають тисячі українських солдатів з лінії фронту для комбінованих маневрових тренувань у Європі.

Але досі союзники України стверджували, що процес логістики західної бронетехніки є занадто складним для того, щоб вона була корисною на болі бою.

Німеччина неодноразово відхиляла запити України про бойові машини піхоти Marder і танки Leopard 2 - головним чином на тій підставі, що вона не хоче першою надавати таку зброю.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Танк Leopard 2

Переважно вагання Заходу спричиняло небажання провокувати Росію на "ескалацію" війни. Рішення відправити такі системи, як HIMARS, ухвалили, коли ситуація на полі бою змінилася, сказав представник адміністрації США.

Як і очікувалося, кожен прогрес у озброєнні України викликав звинувачення з боку президента Росії Володимира Путіна в тому, що НАТО активно веде війну проти Росії. Але саме жорстокість Москви, особливо напади на цивільне населення, налаштувала Захід іти вперед, кажуть в адміністрації.

"Давайте будемо відвертими, - цитує Washington Post неназваного американського чиновника. - Путін може стверджувати скільки завгодно, що це війна Заходу... Але ми всі знаємо, що це нісенітниці. Це російська агресивна війна проти України".

"Ми надаємо і будемо продовжувати надавати їм (українцям - Ред.) системи захисту", - додав цей чиновник.

Рішення відправити бойові броньовані машини ухвалили всього за кілька тижнів після того, як президент України Володимир Зеленський закликав терміново надати Україні танки під час візиту до Вашингтона наприкінці минулого місяця.

У середу, у своєму вечірньому зверненні до українського народу, Зеленський привітав рішення Франції надати колісні танки як "чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає жодної раціональної причини, чому Україні досі не поставили танки західного зразка... Ми маємо покласти край російській агресії саме цього року, а не відкладати будь-які оборонні можливості, які можуть прискорити розгром держави-терориста".

"Сучасна західна бронетехніка, танки західного типу - це лише одна з цих ключових можливостей", - сказав Зеленський.

В чому особливість Bradley

США продовжують відмовляти у наданні більших бойових танків Abrams, які важать 55 тонн і використовують турбінний двигун, який потребує дуже багато палива, сказав інший американський чиновник на умовах анонімності. Вони також схильні до поломок і вимагають великого досвіду для обслуговування.

Технічно Bradley не є танком, але вони можуть значно модернізувати українські сухопутні сили. Він важить близько 28 тонн, пересувається на гусеницях і передбачає екіпаж із трьох осіб, але водночас має місце для шести додаткових солдатів. Сполучені Штати мають їх тисячі, тож відправка якоїсь кількості в Україну не призведе до скорочення запасів у США.

Названий на честь генерала Омара Бредлі, старшого командувача США під час Другої світової війни, Bradley не має вогневої потужності 120-мм гармати, яка є у "Абрамсів". Але він оснащений важкою бронею та низкою іншої зброї, зокрема 25-мм автоматичною гарматою та кулеметом M240, та може розвивати швидкість до 35 миль на годину.

Тим часом, у середу Польща підписала угоду на 1,4 мільярда доларів США щодо купівлі другого траншу американських танків Abrams, які замінять понад 300 радянських танків і бронетранспортерів, надісланих в Україну минулого літа.

Українські війська також захопили сотні трофейних або покинутих російських танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Але запчастини та боєприпаси до них важко знайти.