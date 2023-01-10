Бої за Бахмут змусили владу України змінити філософію, а ЗСУ – стратегію

44 хвилин(и) тому

Автор фото, LEAH MILLIS

New York Times у своїй статті, присвяченій ситуації під Бахмутом, зазначає, що керівництво України, яке раніше сумнівалося в доцільності боїв з великими втратами, змінило свою точку зору. Деякі аналітики кажуть, що це має стратегічний сенс.

Ще недавно, нагадує NYT, президент Володимир Зеленський відкрито говорив, що не впевнений, чи коштувала боротьба за два зруйновані міста Сєвєродонецьк і Лисичанськ життів близько 100 українських військових на добу.

Але зараз оборона Бахмута, також дуже зруйнованого, стала для України символом національної боротьби.

За словами аналітиків, тактична цінність Бахмута викликає великі сумніви, але тепер ця битва - найтриваліша за весь час війни - має велике стратегічне значення для обох сторін.

Патова ситуація на цій ділянці фронту змушує українську армію змінювати стратегію.

В інших великих битвах цієї війни, пише видання, ЗСУ вдавалося уникати прямих зіткнень, вдало маневруючи й використовуючи надану Заходом зброю дальньої дії, щоб змусити Росію відступити.

Зараз українському командуванню доводиться підлаштовуватися під нові реалії, які пропонує противник, а саме - під російські маси живої сили, що йдуть у лобові атаки.

Підпис до фото, Більшість тих, хто залишився в Бахмуті, — люди похилого віку

Нагадаємо, що в місті, де до війни мешкало близько 100 тис. людей, на цей час залишаються близько 7 тисяч.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У зруйнованому місті залишився кожен десятий цивільний мешканець.

Але для Росії, яка давно не демонструвала жодних великих досягнень на фронтах, взяття Бахмута має велике психологічне значення, пишуть експерти NYT.