Україна перетворила мобільні телефони росіян на свою потужну зброю - ЗМІ

1 година тому

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Видання Business Insider у своїй статті повертається до удару ЗСУ по Макіївці, внаслідок якого загинули десятки (а за версією України - сотні) російських мобілізованих.

Але цього разу автори звертають увагу на важливий аспект, який, на їхню думку, залишився в тіні.

Точні й смертоносні удари HIMARS свідчать, наскільки віртуозно українські сили навчилися використовувати мобільний зв'язок супротивника на свою користь, вважає видання.

Щойно російські військовослужбовці прибули на місце й увімкнули мобільні телефони, як українська розвідка відразу "вловила" сигнал і передала дані про локацію росіян, цитує Insider висновок міністерства оборони Росії.

І хоча ця версія неодноразово піддавалася критиці, мобільні телефони в зоні бойових дій дійсно можуть бути смертельно небезпечні.

З їхніх сигналів можна отримати практично будь-яку інформацію - аж до позиції військ і пересування супротивника.

ЗСУ повною мірою освоїли цю сферу ведення війни і залишили позаду російську армію, яка демонструє свій нікчемний кіберзахист, вважає видання.

Наприклад, в середині грудня українці, як повідомляють, використали фото з мобільних телефонів росіян для визначення місцеперебування штаб-квартири "ПВК Вагнера", а потім атакували її за допомогою систем HIMARS.

Українські й західні спецслужби також скористались поганою оперативною безпекою російських військ для ведення інформаційної війни, оприлюднивши дзвінки, які російські військові робили через незахищені мережі, зокрема, через вкрадені в українських цивільних мобільні телефони, щоб спілкуватись один з одним та зі своїми сім'ями в Росії.

Українці ж, своєю чергою, через свої мобільні повідомляли ЗСУ про пересування російських військових.

Київ ще на початку війни зрозумів, які переваги дають армії покращені мобільні технології, і з перших днів оновлює свої мобільні додатки і розширює можливості, пояснює у статті колишній виконавчий директор компанії Google Ерік Шмідт.

Стільникові телефони також дозволяють незалежним спостерігачам підраховувати втрати й фіксувати правопорушення.

Так, виданню The New York Times вдалося встановити особи російських десантників, які, ймовірно, були причетні до вбивств цивільних у Бучі, оскільки ці десантники користувались мобільними телефонами вбитих українців для дзвінків в Росію.

Дійсно, "практично кожен громадянин і кожен телефон став своєрідним датчиком", цитує видання Джеймса Гокенгала, командувача Стратегічним командуванням Великої Британії.

За його словами, інформація, отримана з цивільних телефонів і комерційних мереж, є своєрідним "помножувачем сили", оскільки військовий зв'язок часто можуть глушити.

Гокенгал додає, що використання цивільної інфраструктури у цій ситуації створює певні "етичні й моральні" проблеми, "але в контексті війни за національне виживання українське суспільство неймовірно віддано допомагає своїй владі й армії".