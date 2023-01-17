"У Путіна закінчуються козирі". Експерти про економіку Росії

1 година тому

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Спроби президента Росії шантажувати Захід газом провалилися, і тепер страждатиме економіка його країни, вважають експерти, опитані британським виданням Express.

Володимир Путін більше не зможе шантажувати Європу газом після того, як їй вдалося позбутися залежності від російських ресурсів, розповіли Express економісти з Єльського університету. Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тянь провели масштабне дослідження російської економіки після вторгнення Путіна в Україну.

Їхні цифри показують, що імпорт газу з Росії у ЄС скоротився до дев'яти відсотків від їхнього загального імпорту, тоді як раніше він становив 46%.

Європейські країни зараз на шляху до повної відмови від російського газу, і це матиме наслідки для Москви - як для її економіки, так і для військових в Україні, пише британське видання.

"Індія та Китай не зацікавлені в тому, щоб платити за російський газ... Росія не може заробляти гроші, щоб підживлювати свою військову машину", - вважає Зонненфельд.

"Росія також дуже неефективна у видобутку нафти. Вони заледве уникають збитків у своїй енергетичній сфері, а це означає, що вона не може підживлювати військову машину Путіна", - додає експерт.

"Найважливіше, що у Путіна закінчуються козирі, і так само закінчується економічна ефективність", - додає Стівен Тянь.

"Все, що у нього було, - це енергетичний козир. Він розіграв цю карту і зазнав невдачі. Він розраховував на те, що холодна зима змусить Європу замерзнути і знову благати про російську енергію, - цитує експерта Express. - Нам більше ніколи не знадобиться російський газ. Якщо Путін думає, що зможе повернутися до столу переговорів і продавати газ Європі наступного року, його чекає неприємний сюрприз".

Тянь також додає, що Путін намагався шантажувати світ харчами, але також зазнав невдачі.

"Глобальна економіка замінила Росію, і у них закінчилися козирі", - вважає він.

Хоча важко назвати точну цифру збитків Росії від втрати Європи як клієнта, Зонненфельд і Тянь вважають, що Москва вже втратила понад 100 мільярдів доларів.

І додають, що у 2023 році Росії стане ще гірше, бо незабаром Європа повністю відвикне від російського газу.

"У майбутньому Європі більше ніколи не знадобиться російський газ. Усі ці 83 відсотки російського газу, який йшов до Європи, повинні будуть іти деінде", - каже Тянь і додає, що тоді як до Європи Росія відправляла 170 мільярдів кубометрів газу, до Китаю вона експортувала лише 16,5 мільярдів кубометрів, тобто менше 10%.

"Половина російського державного бюджету складається з нафти та газу. Цього всього більше немає, і це матиме величезний вплив, але ми тільки починаємо бачити наслідки цього в Росії", - цитує британське видання експерта.

"У 2022 році цей вплив був пом'якшений, але надалі втрата цього доходу від газу буде постійною. Це буде катастрофою", - каже Тянь.

"Єдине, що було у Путіна, окрім армії, що розвалюється, - це енергія. Зараз Росія нічого не надає на світовий ринок, окрім сировини", - додає Зонненфельд.

"Вони не мають доданої вартості на світовому ринку, і тепер світ шукає альтернативи їхнім ресурсам. Усе, що зробив Путін - це повернув свою країну на 30 років назад у плані довіри з боку ринків", - вважає експерт.