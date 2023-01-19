Російський шпигун чи герой України? Розслідування WSJ про вбивство банкіра Кірєєва

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Wall Street Journal Підпис до фото, Видання Wall Street Journal опублікувало велике розслідування про Дениса Кірєєва

Видання Wall Street Journal опублікувало велике розслідування про українського банкіра Дениса Кірєєва, учасника російсько-українських переговорів на початку повномасштабної війни, якого у березні вбила СБУ, а згодом президент Зеленський посмертно нагородив за захист державного суверенітету та безпеки України.

За даними WSJ, 45-річний банкір, який свого часу працював з братами Клюєвими, які були пов'язані з Віктором Януковичем, мав широке коло знайомств серед представників російської еліти.

Водночас з весни 2021 року він співпрацював з українською розвідкою - на запрошення голови ГУР Кирила Буданова.

"Він отримував інформацію про все, - цитує WSJ Буданова. - Світ спецслужб і світ фінансів завжди пов'язані, як і світ злочинності, принаймні в наших країнах".

Восени 2021 року, коли військові та розвідувальні служби США почали попереджати про російську загрозу, Кірєєв дізнався зі своїх джерел, що Москва готується до вторгнення, і став першим, хто забив на сполох в Україні, заявив Буданов.

І саме він напередодні вторгнення Росії в Україну передав голові ГУР інформацію від своїх російських джерел, яка допомогла захистити Київ.

"Якби не Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий", - цитує видання Буданова.

За його словами, 23 лютого Кірєєв передав свіжі дані розвідки: президент Росії Володимир Путін щойно віддав наказ про вторгнення рано вранці.

Кірєєв також знав основну точку атаки, сказав Буданов. Ця інформація дала Україні дорогоцінні кілька годин, щоб перекинути війська для протидії російському нападу.

Коли плани Росії щодо швидкого захоплення Києва були зірвані, Буданов попросив Кірєєва взяти участь у мирних переговорах з Росією.

В ГУР розраховували, що зв'язки Кірєєва, який був знайомий із двома членами російської делегації, допоможуть виграти час.

Кірєєв розумів, що участь у переговорах буде для нього ризикованою, оскільки таким чином стане очевидним його зв'язок з українськими спецслужбами, проте все одно погодився.

У день другого раунду переговорів Кірєєв разом із охороною та агентами військової розвідки поїхав на вокзал у Києві.

Його затримали агенти СБУ, а за півтори години Кірєєва знайшли мертвим. Труп 45-річного банкіра із простріленою потилицею кинули на тротуарі в центрі Києва.

WSJ пише, що він був убитий як зрадник, проте похований на Байковому цвинтарі як герой, поруч із першим міністром закордонних справ України.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження Кірєєва посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня "За виняткові заслуги у захисті державного суверенітету та державної безпеки".

СБУ не коментувала те, що сталося, проте через кілька місяців після вбивства Кірєєва український президент Володимир Зеленський звільнив голову Служби безпеки, провів серію перестановок серед її генералів. Також відкрили понад 650 кримінальних справ про держзраду, нагадує WSJ.