США готуються допомогти Україні відвоювати Крим - огляд преси

1 година тому

Автор фото, Joe Phua Підпис до фото, Україна давно просить сучасні танки західного виробництва

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення наступальних можливостей України, щоб допомогти їй завдавати ударів по російським військам в окупованому Криму, повідомляє New York Times.

Видання пише, що адміністрація Байдена обмірковує один зі своїх найсміливіших кроків - допомогу Україні у звільненні півострова.

З українською стороною обговорюють можливість використання різної американської зброї - від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley. Не виключено, що Збройні сили України спробують взяти під контроль "сухопутний коридор", який функціонує як маршрут постачання окупаційних військ через Мелітополь та Маріуполь.

Водночас поки що Байден не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності.

При цьому NYT наголошує, що рішенням передати бойові машини Bradley американська сторона наблизилася до того, щоб допомогти безпосередньо у наступі у напрямку Криму.

Україна наполегливо просить танки

Україна наполегливо просить Захід якнайшвидше допомогти їй зі зброєю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков виступили зі спільною заявою, в якій ще раз нагадали, що Україна гостро потребує постачання танків.

Вони закликали західних партнерів якнайшвидше скоординувати дії, з огляду на те, що Росія залишається серйозною загрозою і готує нові наступальні дії.

"Ми вітаємо сміливе та своєчасне рішення Великобританії про передачу Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема, Грецію, Данію, Іспанію, Канаду, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Португалію, Туреччину, Фінляндію, Швецію. Ми гарантуємо, що ми будемо використовувати цю зброю відповідально та виключно для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві.

Очільник офісу президента України Андрій Єрмак у четвер також закликав якнайшвидше вирішити питання з постачанням танків і додаткових систем ППО, заявивши, що країна не має часу чекати.

"Питання танків для України має бути закрите, і якнайшвидше. Так само, як і питання додаткових систем ППО", - написав він у своєму телеграм-каналі.

У п'ятницю представники країн-союзниць України зберуться на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині на чергову зустріч, присвячену координації постачання озброєнь Україні. У фокусі уваги буде питання, чи вдасться переконати Берлін санкціонувати передачу Україні своїх танків Leopard 2.

Новий пакет допомоги США

Адміністрація президента США Джо Байдена вже наприкінці цього тижня може оголосити про додаткову допомогу Україні, повідомляє CNN.

За інформацією видання, вартість нового пакету військової допомоги від США, ймовірно, досягне 2,5 млрд доларів.

Вперше до нього увійдуть бойові машини Stryker та Bradley.

Повідомляють, що новий пакет є одним із найбільших, про які було оголошено з початку війни у лютому 2022 року.

Однак він не передбачає надання танків чи ракет великої дальності, про які неодноразово просила Україна. Очікують, що США надішлють Україні більше боєприпасів для своїх артилерійських систем та ракетних систем HIMARS, які постійно фігурували у нещодавніх пакетах допомоги.

Київ просить надати йому сучасні танки, і США поки що не хочуть задовольняти це прохання, хоча Велика Британія і Польща заявили, що зроблять це.

Сьогодні танки є найпотужнішою наступальною зброєю для України. За умови правильного використання й необхідної підготовки вони могли б дозволити Україні відвоювати території у супротивника.

США, які першими надали Україні військову допомогу для боротьби з вторгненням Росії, тепер діють обережніше, ніж ключові союзники, попри те, що вони значно випередили інші країни у допомозі Україні, пише CNN.

США вже постачають відремонтовані радянські танки Т-72, але сучасні західні машини значно випереджають їх за своїми можливостями, пише видання.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив у вівторок, що Британія вирішила "посилити свою підтримку", відправивши Україні танки та іншу важку техніку, оскільки вони хочуть надати " чіткий сигнал" президенту Росії Путіну, що підтримуватимуть Україну до "повної перемоги" .

"Ніхто не зацікавлений у тому, щоб це була затяжна війна на виснаження", - сказав Клеверлі у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Challenger 2

Україна просила 1% танків НАТО

Україна просила сучасні танки практично від початку російського вторгнення. Президент Володимир Зеленський, як відомо, у квітні запросив 1% танків НАТО, але Захід не хотів серйозно розглядати це прохання.

Відтоді Британія змінила свою думку, однак США не продемонстрували жодних ознак того, що готові надіслати свої танки M-1 Abrams.

У Пентагоні раніше пояснювали, що головна причина, через яку Штати наразі утримуються від передання Україні танків Abrams, полягає у складності їх обслуговування в умовах бойових дій, а також необхідності підготовки військових.

Німеччина, своєю чергою, заявляла, що дасть згоду на постачання німецьких Leopard 2 Україні, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків.

Видання Politico повідомляє, що у Парижі розглядають можливість надання Україні французьких бойових танків Leclerc, але рішення з цього питання ще не ухвалене.

Водночас CNN пише з посиланням на американського високопосадовця, що міністр оборони США Ллойд Остін "тиснутиме на німців", щоб вони дозволили іншим союзникам передати свої Leopard 2 Україні.

"Ми дуже оптимістичні щодо цього", - додав чиновник.

Наразі Остін перебуває у Берліні й у четвер зустрінеться з міністром оборони Німеччини. У п'ятницю держсекретар скличе засідання Контактної групи з України в Рамштайні, до якої входять близько 50 країн та організацій для обговорення військової допомоги Україні.

Якби Німеччина дозволила країнам надати Україні танки Leopard 2, це відкрило б для Києва раніше недоступний запас потенційних озброєнь, пише видання.

Більш як десять європейських країн експлуатують Leopard 2 та можуть забезпечити Україну великою кількістю потенційних боєприпасів і запасних частин, а також додатковими танками.