Директор ЦРУ таємно відвідав Київ, щоб розповісти про плани Росії - WP

24 хвилин(и) тому

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Директор ЦРУ Вільям Бернс наприкінці минулого тижня таємно відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і керівництвом української розвідки, пише The Washington Post з посиланням на джерела в уряді, поінформовані про цей візит.

"Бернс відвідав Київ, де він зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом Зеленським та підтвердив нашу постійну підтримку України в її захисті від російської агресії", - підтвердив американський посадовець.

Бернс поінформував Зеленського про ймовірні військові плани Росії в Україні, пише видання.

Обговорювали також питання, як довго Україна може розраховувати на допомогу з боку США та Заходу після того, як владу в Палаті представників Конгресу США отримали республіканці, "а підтримка допомоги Україні серед частини електорату США знизилась".

За даними видання, Бернс наголосив на "невідкладності моменту" на полі бою і визнав, що в якийсь момент на такий самий обсяг допомоги вже буде складніше розраховувати.

Як пише газета, Зеленський та його помічники пішли із зустрічі з враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Джо Байдена залишається сильною, а затвердженого Конгресом у грудні екстреного фінансування України обсягом 45 млрд доларів вистачить щонайменше до липня чи серпня.

За їхніми словами, Київ "менш впевнений" у перспективах ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного пакета додаткової допомоги, як це було минулої весни.

Яструби-республіканці в Конгресі продовжують обіцяти підтримку України, тоді як інша частина Республіканської партії заявляє про бажання скоротити витрати США на військові потреби країни-союзниці.

Американська розвідка уважно стежить за підготовкою Росії до нового великого наступу в Україні, який може розпочатись протягом найближчих місяців.

Бернс не вперше відвідує українську столицю - він був тут у жовтні та листопаді минулого року.

У середині січня 2022 року директор ЦРУ розповів Зеленському про плани Росії щодо вторгнення. За інформацією ЦРУ, російські військові планували завдати ударів по Києву, зробити висадку в Гостомелі, блокувати столицю і прибрати найвище керівництво країни за допомогою диверсійних груп.

2023 року США заклали в бюджеті 44,9 млрд доларів на допомогу Україні та союзникам США по НАТО.

Міністерство оборони США напередодні підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги розміром 2,5 млрд доларів.

До пакета входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS і NASAMS, а також 90 бойових машин піхоти Stryker і 59 БМП Bradley.

Однак туди не увійшли ані ракети більшої дальності ATACMS, про які давно просить Україна, ані танки Abrams. Щодо останніх Штати пояснюють це труднощами з логістикою та обслуговуванням, які можуть виникнути.