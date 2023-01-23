Вагання Шольца з Леопардами розлютили США - ЗМІ
Рішення Берліна поки що не постачати Україні танки Leopard 2 викликало нерозуміння й гнів союзників по НАТО, пише газета Süddeutsche Zeitung, посилаючись на свої джерела.
Особливо бурхливою була реакція Сполучених Штатів. Вони розраховували, що на зустрічі в Рамштайні минулої п'ятниці рішення все ж таки ухвалять.
За інформацією SZ, міністр оборони США Ллойд Остін марно намагався у четвер у Берліні та в п'ятницю на базі Рамштайн у ФРН отримати згоду на постачання Україні танків Leopard 2. Мова, як пише видання, йде не лише про конкретний внесок Німеччини із запасів Бундесверу, а передусім про дозвіл на реекспорт техніки, який Берлін має надати іншим країнам.
Німецьке видання пише, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначають, була "напруженою".
Перед нарадою в Рамштайні в пресі циркулювала інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий надати дозвіл на передачу Leopard 2 лише після того, як США погодяться дати Україні свої танки Abrams.
У Вашингтоні з жовтня 2022 року наголошують, що між постачанням американських танків і рішенням щодо Leopard не може бути жодного зв'язку. Остін вказав, Abrams не хочуть передавати Україні, бо ті надто дорогі й складні в експлуатації.
Особливе роздратування у Вашингтоні, як пише газета, викликала інформація про те, що перед зустріччю в Рамштайні уряд ФРН публічно поставив США умови щодо постачання Leopard. Інформація дійшла до Остіна на шляху до Берліна, резюмує видання.
Білий дім, як зауважує Süddeutsche Zeitung, не забарився з реакцією. За даними видання, помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зателефонував раднику канцлера ФРН із зовнішньої політики Єнсу Плетнеру.
В адміністрації США рішення Берліна щодо постачання танків Києву, як уточнює газета, назвали проявом "жорсткої конфронтації".
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!