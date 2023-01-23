Вагання Шольца з Леопардами розлютили США - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, kmweg.com

Рішення Берліна поки що не постачати Україні танки Leopard 2 викликало нерозуміння й гнів союзників по НАТО, пише газета Süddeutsche Zeitung, посилаючись на свої джерела.

Особливо бурхливою була реакція Сполучених Штатів. Вони розраховували, що на зустрічі в Рамштайні минулої п'ятниці рішення все ж таки ухвалять.

За інформацією SZ, міністр оборони США Ллойд Остін марно намагався у четвер у Берліні та в п'ятницю на базі Рамштайн у ФРН отримати згоду на постачання Україні танків Leopard 2. Мова, як пише видання, йде не лише про конкретний внесок Німеччини із запасів Бундесверу, а передусім про дозвіл на реекспорт техніки, який Берлін має надати іншим країнам.

Німецьке видання пише, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначають, була "напруженою".

Перед нарадою в Рамштайні в пресі циркулювала інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий надати дозвіл на передачу Leopard 2 лише після того, як США погодяться дати Україні свої танки Abrams.

У Вашингтоні з жовтня 2022 року наголошують, що між постачанням американських танків і рішенням щодо Leopard не може бути жодного зв'язку. Остін вказав, Abrams не хочуть передавати Україні, бо ті надто дорогі й складні в експлуатації.

Особливе роздратування у Вашингтоні, як пише газета, викликала інформація про те, що перед зустріччю в Рамштайні уряд ФРН публічно поставив США умови щодо постачання Leopard. Інформація дійшла до Остіна на шляху до Берліна, резюмує видання.

Автор фото, defense.gov

Білий дім, як зауважує Süddeutsche Zeitung, не забарився з реакцією. За даними видання, помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зателефонував раднику канцлера ФРН із зовнішньої політики Єнсу Плетнеру.

В адміністрації США рішення Берліна щодо постачання танків Києву, як уточнює газета, назвали проявом "жорсткої конфронтації".