"Не час сповільнюватись з допомогою зброєю. Україна робить успіхи" - США
У той час, як лінія фронту залишається переважно статичною, оскільки зимова погода ускладнює швидке пересування танків і бронетехніки, Пентагон бачить, що Україна починає добиватись прогресу, повідомляє Politico з посиланням на американського високопосадовця.
За даними Пентагону, ЗСУ просуваються у напрямку Кремінної на сході Луганської області.
Захоплення Кремінної відкриє шлях української армії до наступу на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. При цьому ЗСУ поспішають зайняти вигідні рубежі перед можливим новим наступом росіян, про яке неодноразово заявляла влада України.
Успіхи ЗСУ на полі бою зростають у міру того, як США та західні союзники посилюють підтримку Києва, пише видання.
Міністр оборони США Ллойд Остін припускає, що Україна навесні цього року завдасть контрудару Росії, і закликав союзників збільшити постачання зброї, щоб допомогти Києву підготуватись.
"У нас є вікно можливостей від сьогодні й до весни, коли вони розпочнуть свою операцію, свій контрнаступ", - сказав Остін журналістам на засіданні Контактної групи з оборони України у німецькому місті Рамштайн. "Це небагато часу, і нам треба об'єднати можливості".
Остін підкреслив, що західні союзники можуть ще більше посилити підтримку України.
Пентагон вже розпочав масштабне навчання українських сил на базі США у Німеччині. За словами американських офіційних осіб, це покращить їхні бойові навички, оскільки війна входить у нову фазу.
"Зараз не час сповільнюватись, необхідно підтримати України у її прагненні захистити себе", - сказав POLITICO високопосадовець США.
За його словами, останніми тижнями Москва направила десятки тисяч військовослужбовців для підкріплення своїх передових позицій після важких втрат, особливо в районі Бахмута на Донеччині.
Нові сили "заповнюють прогалини" там, де Росії потрібні поповнення й підкріплення, додав чиновник, зазначивши при цьому, що вони "погано екіпіровані й погано навчені".
"Ключовим аспектом є те, що, попри збільшення чисельності, істотного поліпшення підготовки цих сил немає", - сказав чиновник.
У Кремінній Київ намагається "використовувати можливості вздовж російських оборонних рубежів", продовжив урядовець.
При цьому високопосадовці Пентагону заявили, що цього року Україна навряд чи повністю витіснить Росію з країни.
Але голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі припустив у п'ятницю, що Київ може повернути значну територію в залежності від постачань нового обладнання та підготовки українських бійців у найближчі місяці.
За словами Міллі, техніка в новому пакеті допомоги США у поєднанні з попереднім пакетом включає можливості, еквівалентні щонайменше двом загальновійськовим маневровим бригадам або шести мотопіхотним батальйонам, 10 мотопіхотним батальйонам і чотирьом артилерійським дивізіонам.
"Залежно від постачання й навчання, гадаю, що українці можуть провести велику наступальну операцію тактичного або навіть оперативного рівня, щоб звільнити якомога більше територій", — сказав Міллі.