"Не час сповільнюватись з допомогою зброєю. Україна робить успіхи" - США

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Joe Phua Підпис до фото, Україна давно просить сучасні танки західного виробництва

У той час, як лінія фронту залишається переважно статичною, оскільки зимова погода ускладнює швидке пересування танків і бронетехніки, Пентагон бачить, що Україна починає добиватись прогресу, повідомляє Politico з посиланням на американського високопосадовця.

За даними Пентагону, ЗСУ просуваються у напрямку Кремінної на сході Луганської області.

Захоплення Кремінної відкриє шлях української армії до наступу на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. При цьому ЗСУ поспішають зайняти вигідні рубежі перед можливим новим наступом росіян, про яке неодноразово заявляла влада України.

Успіхи ЗСУ на полі бою зростають у міру того, як США та західні союзники посилюють підтримку Києва, пише видання.

Міністр оборони США Ллойд Остін припускає, що Україна навесні цього року завдасть контрудару Росії, і закликав союзників збільшити постачання зброї, щоб допомогти Києву підготуватись.

"У нас є вікно можливостей від сьогодні й до весни, коли вони розпочнуть свою операцію, свій контрнаступ", - сказав Остін журналістам на засіданні Контактної групи з оборони України у німецькому місті Рамштайн. "Це небагато часу, і нам треба об'єднати можливості".

Остін підкреслив, що західні союзники можуть ще більше посилити підтримку України.

Пентагон вже розпочав масштабне навчання українських сил на базі США у Німеччині. За словами американських офіційних осіб, це покращить їхні бойові навички, оскільки війна входить у нову фазу.

"Зараз не час сповільнюватись, необхідно підтримати України у її прагненні захистити себе", - сказав POLITICO високопосадовець США.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Міністр оборони України Олексій Резніков (праворуч) з міністром оборони США Ллойдом Остіном (у центрі) та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, Рамштайн, лютий 2023 року

За його словами, останніми тижнями Москва направила десятки тисяч військовослужбовців для підкріплення своїх передових позицій після важких втрат, особливо в районі Бахмута на Донеччині.

Нові сили "заповнюють прогалини" там, де Росії потрібні поповнення й підкріплення, додав чиновник, зазначивши при цьому, що вони "погано екіпіровані й погано навчені".

"Ключовим аспектом є те, що, попри збільшення чисельності, істотного поліпшення підготовки цих сил немає", - сказав чиновник.

У Кремінній Київ намагається "використовувати можливості вздовж російських оборонних рубежів", продовжив урядовець.

При цьому високопосадовці Пентагону заявили, що цього року Україна навряд чи повністю витіснить Росію з країни.

Але голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі припустив у п'ятницю, що Київ може повернути значну територію в залежності від постачань нового обладнання та підготовки українських бійців у найближчі місяці.

За словами Міллі, техніка в новому пакеті допомоги США у поєднанні з попереднім пакетом включає можливості, еквівалентні щонайменше двом загальновійськовим маневровим бригадам або шести мотопіхотним батальйонам, 10 мотопіхотним батальйонам і чотирьом артилерійським дивізіонам.

"Залежно від постачання й навчання, гадаю, що українці можуть провести велику наступальну операцію тактичного або навіть оперативного рівня, щоб звільнити якомога більше територій", — сказав Міллі.