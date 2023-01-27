Путін готується воювати роками - Bloomberg

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Російський напад на Україну і подальші плани Кремля продовжують перебувати в епіцентрі світових ЗМІ.

Американське агентство Bloomberg пише, що майже через рік після вторгнення, яке мало зайняти кілька тижнів, російський президент Володимир Путін готує новий наступ на Україну. Паралельно він готує свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками.

У статті вказується, що Путін підготувався до того, що конфлікт "триватиме багато років".

Кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути собі ініціативу після кількох місяців відступу, чинячи тиск на Київ та його союзників для того, щоб вони погодилися на якесь перемир'я, яке дозволить Росії зберегти контроль над вже окупованою територією.

Так описали ситуацію російські офіційні особи та їхні радники у розмовах із Bloomberg.

Навіть Путін не може заперечувати слабких сторін російської армії, на зміцнення якої він витратив десятиліття. Російські війська втратили понад половину початкових завоювань в Україні, пише агентство. Його джерела розповіли, що постійні невдачі на фронті багатьох у Кремлі змусили реалістичніше ставитися до своїх амбіцій і визнати, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

Однак Путін, як і раніше, переконаний, що більші сили та готовність Росії зазнавати втрат (які вже зараз обчислюються десятками тисяч, за оцінками США та Європи) дозволять їй здобути перемогу, попри всі невдачі.

Відновлення наступу може розпочатися вже у лютому-березні, припустили джерела видання, близькі до Кремля. Їхні коментарі відповідають побоюванням України та її союзників, що наступ РФ може розпочатися до того, як Київ отримає бойові танки зі США та Європи.

Рішучість Путіна передбачає ще одну смертоносну ескалацію війни, оскільки Київ відкидає будь-які варіанти перемир'я, які залишили б Росії окуповані нею території. Путін вважає, що він не має іншої альтернативи, окрім як перемогти в конфлікті, який він вважає "екзистенційним". Нова хвиля мобілізації можлива вже цієї весни, вважають джерела Bloomberg, а економіка та суспільство РФ дедалі більше підлаштовуються під потреби війни.

Американські та європейські розвідки вивчають, чи має Росія ресурси для нового великого наступу, тоді як союзники України вперше готуються відправити бойові танки, які могли б допомогти українським військам прорвати російські позиції, йдеться в статті.

Абрамович втрачає вплив

Американське видання The Wall Street Journal у своїй статті аналізує, як ескалація війни і примарність мирних переговорів між сторонами нівелює роль російського олігарха Романа Абрамовича. З початку війни він був долучений до мирних перемовин в якості посередника.

Зокрема Абрамович відіграв значну роль при обміні полоненими.

Автор фото, Getty Images

"Майже рік російський олігарх намагався зупинити війну в Україні, врятувати свою репутацію на Заході та врятувати свій статок у 15 мільярдів доларів. - пише видання. - Західні офіційні особи сподівалися, що він зможе прокласти шлях до змістовних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, з яким він має тісні стосунки, навіть тоді, коли вони наклали санкції на більшу частину його статків".

Але, оскільки кінця війни не видно, українські, американські та європейські офіційні особи заявили, що вони відмовилися від сподівань, що пан Абрамович може зіграти ключову роль у посередництві діалогу у війні. Після того, як у квітні провалилися мирні переговори, які він допомагав організовувати, тепер він сприяє більш вузьким угодам щодо обміну полоненими та вивезення зерна з України та аміаку з Росії.

У США чиновники заявили The Wall Street Journal, що ставляться до пана Абрамовича дедалі неоднозначніше.

Український уряд нещодавно додав олігарха до власного списку санкцій, хоча обмеження проти нього були призупинені до повернення всіх військовополонених. За словами людей, обізнаних із ситуацією, деякі українські чиновники ненадовго припинили контакти з паном Абрамовичем після того, як Київ звинуватив російські війська у вбивстві мирних жителів в окупованому місті Буча навесні.

У дискусіях між Росією та Україною "він може зіграти певну роль, якщо виникне потреба втягнутися в якісь питання", — сказав радник голови офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк. "Але це не роль посередника, яку він відігравав у перших раундах переговорного процесу".

Пан Абрамович також повинен продовжувати доводити свою цінність Путіну, вказує видання.

Москва вже давно використовує посередників у своїй дипломатії протягом десятиліть. "Але бек-канал зазвичай не є публічним", — сказав Томас Грем, провідний співробітник Ради з міжнародних відносин, який обіймав посаду старшого директора з питань Росії в Раді національної безпеки президента Джорджа Буша. "І Абрамович отримав великий розголос".

"Коли хтось втратив свою ефективність, настав час застосувати до нього санкції", — вказує Джим Вассерстром, колишній американський дипломат, який працював над питаннями боротьби з корупцією. "Це не безкоштовний квиток на все життя".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив The Wall Street Journal, що пан Абрамович ніколи не був офіційним представником президента Росії.

Джерела видання в оточенні російського олігарха кажуть, що зараз він проводить свій час між російським містом Сочі, Стамбулом і Тель-Авівом. Його розкішні яхти, які колись подорожували Карибським морем, тепер стоять у турецьких водах з невеликим екіпажем, убезпечені від конфіскацій.За словами людей, близьких до пана Абрамовича та Кремля, олігарх особисто зустрічався з паном Путіним і кілька разів спілкувався телефоном з російським лідером з початку війни. Він також має пряму лінію зв'язку з главою адміністрації Путіна Антоном Вайно.