У США обговорюють передачу F-16, але рішення ще немає - Politico

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, F-16 - один із найкращих реактивних винищувачів в історії

Американські військові посадовці підштовхують керівництво США до постачання Україні винищувачів F-16. Це допоможе Києву захистити себе від російських ракет та безпілотників, пише Politico з посиланням на анонімні джерела.

"Я не думаю, що ми проти", - сказав високопосадовець міністерства оборони США на умовах анонімності.

Він наголосив, що остаточного схвалення поки що немає. Але після рішення надати Україні танки і системи ППО Patriot у Києва з'явився оптимізм, що американські літаки можуть бути наступними.

За його словами, українська влада має зробити винищувачі своїм пріоритетом. Зараз американське міноборони зосереджене на наданні засобів, необхідних для безпосереднього ведення бойових дій.

За словами іншого джерела, поінформованого про переговори, які ведуться Вашингтоном і Києвом, США потрібні тижні для ухвалення рішення про поставки Україні власних літаків і схвалення реекспорту F-16 з інших країн.

25 січня Володимир Зеленський повідомив, що Київ розраховує отримати від Заходу бойові літаки, артилерію та далекобійні ракети. Він підкреслив, що "ми маємо розширювати і нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України".

Нещодавно речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачів у рамках першого подібного пакета допомоги.

Про переговори щодо можливості передачі Україні штурмової авіації та далекобійних ракет також заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

"Партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам же дають, необхідна обов'язково. Точно так само для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії - артилерія, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено", - заявив Подоляк в ефірі телеканалу FREEДOM.

При цьому він зазначив: є нюанси щодо психологічного статусу країн-партнерів, які ще частково побоюються, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".

"Втім, вони поки що не можуть відмовитися від свого деякого консерватизму. Буквально за короткий час ми вийдемо на такі інструменти - авіацію і ракети", - підсумував Подоляк.

Останнім часом заяви від союзників щодо готовності передати Україні винищувачі лунають все частіше.

Про таку можливість вже говорили і США, і Нідерланди.

Водночас спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що постачання важких озброєнь Києву свідчить про участь Вашингтона у бойових діях в Україні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Україна є полігоном США і НАТО для випробування зброї та обкатки нових способів ведення війни. Володін вважає, що в цьому конфлікті українців використовують як "витратний матеріал".

"Все це свідчить про безпосередню участь Вашингтона в бойових діях, страх втратити свою колонію", - наголосив Володін.