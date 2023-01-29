Час у війні грає на руку Росії - WSJ
За рішенням збільшити військову допомогу Україні насправді стоїть побоювання деяких західних країн, що час грає на руку Росії, а "вікно можливостей" для Києва - не безмежне, пише The Wall Street Journal.
Тож Україні потрібна потужна західна зброя — основні бойові танки, інша бронетехніка і більше систем протиповітряної оборони — щоб зміцнити минулорічний імпульс наступальних успіхів на Київщині, Харківщині й Херсонщині.
Такий підхід контрастує з настроями минулої весни, пише видання.
Оскільки початковий план Володимира Путіна був хаотичним, західні уряди сподівались, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність того, що Україна переможе.
Захід заявляв: якщо Європа і Вашингтон збережуть спокій і об'єднаються, військові невдачі й посилені санкціями економічні проблеми можуть змусити Москву шукати вихід з конфлікту чи просити миру.
Однак у міру того, як вторгнення Росії в Україну наближається до першої річниці, ця впевненість згасає, пише видання.
Натомість Захід побоюється, що Кремль, який готовий кидати у війну ще людей і техніку, може перемогти у затяжній війні на виснаження.
Тому краще дати Україні сучасну зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни й перевершити Росію.
Російська армія зазнала важких втрат, має дефіцит засобів, зокрема, високоточних ракет. Західні санкції завдали Кремлю фінансових проблем, але краху російської економіки не відбулося.
А Росія натомість сподівається розпочати новий наступ - з підготовленими новобранцями, зазначає WSJ.
Зрушення у поглядах західних партнерів публічно проявились у рішеннях США, Великої Британії та Німеччини направити в Україну основні бойові танки. Поряд з іншою бронетехнікою та системами ППО ця зброя призначена не лише для того, щоб допомогти Україні відбити будь-який наступ Росії, але й для того, щоб допомогти Києву повернути захоплені території й мати вигідніші позиції для переговорів.
Британія публічно заявила, що загроза від Росії може з часом лише зростати, що необхідно терміново дати Україні таку зброю, яка може допомогти їй рухатись вперед.
"У нас є вікно можливостей, щоб прискорити зусилля для забезпечення миру в Україні, - заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, вітаючи рішення Німеччини і США про надання Києву основних бойових танків.
Сунак також закликав союзників посилити підтримку України у найближчі тижні та місяці.
Є ще один чинник, який вплинув на зміну стратегії Заходу, пише The Wall Street Journal. Громадська думка в Європі й США зараз твердо на боці України. Але Путін сподівається, що поступово ситуація зміниться: люди втомляться від економічних проблем, а у владі з'являться нові політики з іншими поглядами.
Деякі західні союзники, як і раніше, обережно ставляться до прискорення військової підтримки Україні.
Про це, зокрема, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"У всьому, що ми робимо, ми завжди повинні чітко давати зрозуміти, що робитимемо все необхідне і можливе для підтримки України, але водночас для запобігання ескалації конфлікту, переростання його у війну між Росією і НАТО", - сказав Шольц, виступаючи в Бундестазі.
В інтерв'ю газеті Tagesspiegel канцлер Німеччини також висловився проти постачання бойових літаків Україні, хоча багато інших західних країн це однозначно не виключають.
"Про винищувачі взагалі не йдеться. Я можу лише порадити не вступати в гру на підвищення ставок щодо зброї. Це виглядає несерйозно і розхитує впевненість громадян у рішеннях уряду", - сказав канцлер в інтерв'ю під заголовком "Ми не допустимо війни між Росією і НАТО".
Ганна Вісландер, директорка із питань Північної Європи Атлантичної ради скептично ставиться до того, що західні союзники визначились з чіткою стратегією щодо збільшення постачання зброї Україні.
"Це дуже трансформаційний період у конфлікті. Але для мене поки що реакція західних столиць була просто тактичною, - сказала вона. - Нам бракує спільного бачення того, як має закінчитись війна і як ці поставки вписуються в це бачення".
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