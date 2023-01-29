Час у війні грає на руку Росії - WSJ

38 хвилин(и) тому

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За рішенням збільшити військову допомогу Україні насправді стоїть побоювання деяких західних країн, що час грає на руку Росії, а "вікно можливостей" для Києва - не безмежне, пише The Wall Street Journal.

Тож Україні потрібна потужна західна зброя — основні бойові танки, інша бронетехніка і більше систем протиповітряної оборони — щоб зміцнити минулорічний імпульс наступальних успіхів на Київщині, Харківщині й Херсонщині.

Такий підхід контрастує з настроями минулої весни, пише видання.

Оскільки початковий план Володимира Путіна був хаотичним, західні уряди сподівались, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність того, що Україна переможе.

Захід заявляв: якщо Європа і Вашингтон збережуть спокій і об'єднаються, військові невдачі й посилені санкціями економічні проблеми можуть змусити Москву шукати вихід з конфлікту чи просити миру.

Однак у міру того, як вторгнення Росії в Україну наближається до першої річниці, ця впевненість згасає, пише видання.

Натомість Захід побоюється, що Кремль, який готовий кидати у війну ще людей і техніку, може перемогти у затяжній війні на виснаження.

Тому краще дати Україні сучасну зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни й перевершити Росію.

Російська армія зазнала важких втрат, має дефіцит засобів, зокрема, високоточних ракет. Західні санкції завдали Кремлю фінансових проблем, але краху російської економіки не відбулося.

А Росія натомість сподівається розпочати новий наступ - з підготовленими новобранцями, зазначає WSJ.

Зрушення у поглядах західних партнерів публічно проявились у рішеннях США, Великої Британії та Німеччини направити в Україну основні бойові танки. Поряд з іншою бронетехнікою та системами ППО ця зброя призначена не лише для того, щоб допомогти Україні відбити будь-який наступ Росії, але й для того, щоб допомогти Києву повернути захоплені території й мати вигідніші позиції для переговорів.

Британія публічно заявила, що загроза від Росії може з часом лише зростати, що необхідно терміново дати Україні таку зброю, яка може допомогти їй рухатись вперед.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поки Європа і США вмовляли Німеччину дозволити передавати "Леопарди", Україна, окрім Leopard 2, отримала ще й Challenger 2 і Abrams. На фото - Challenger 2

"У нас є вікно можливостей, щоб прискорити зусилля для забезпечення миру в Україні, - заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, вітаючи рішення Німеччини і США про надання Києву основних бойових танків.

Сунак також закликав союзників посилити підтримку України у найближчі тижні та місяці.

Є ще один чинник, який вплинув на зміну стратегії Заходу, пише The Wall Street Journal. Громадська думка в Європі й США зараз твердо на боці України. Але Путін сподівається, що поступово ситуація зміниться: люди втомляться від економічних проблем, а у владі з'являться нові політики з іншими поглядами.

Деякі західні союзники, як і раніше, обережно ставляться до прискорення військової підтримки Україні.

Про це, зокрема, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"У всьому, що ми робимо, ми завжди повинні чітко давати зрозуміти, що робитимемо все необхідне і можливе для підтримки України, але водночас для запобігання ескалації конфлікту, переростання його у війну між Росією і НАТО", - сказав Шольц, виступаючи в Бундестазі.

В інтерв'ю газеті Tagesspiegel канцлер Німеччини також висловився проти постачання бойових літаків Україні, хоча багато інших західних країн це однозначно не виключають.

"Про винищувачі взагалі не йдеться. Я можу лише порадити не вступати в гру на підвищення ставок щодо зброї. Це виглядає несерйозно і розхитує впевненість громадян у рішеннях уряду", - сказав канцлер в інтерв'ю під заголовком "Ми не допустимо війни між Росією і НАТО".

Ганна Вісландер, директорка із питань Північної Європи Атлантичної ради скептично ставиться до того, що західні союзники визначились з чіткою стратегією щодо збільшення постачання зброї Україні.

"Це дуже трансформаційний період у конфлікті. Але для мене поки що реакція західних столиць була просто тактичною, - сказала вона. - Нам бракує спільного бачення того, як має закінчитись війна і як ці поставки вписуються в це бачення".