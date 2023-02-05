"Ми вбили трьох росіян". Guardian пише про українських бійців, які діють всередині Росії

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Диверсанти кажуть, що працюють на території Росії, і в разі найгіршого Україна заперечуватиме будь-яку інформацію про них

За межами України діють українські спецпризначенці, що завдають ударів по Росії на її території, повідомляє The Guardian.

Британська газета пише, що їхній журналіст зустрівся у Києві з 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром, 39-річним Олексієм, які розповідають, що є членами батальйону "Братство", добровольчої групи українських спецпризначенців, які борються з Володимиром Путіним в тилу Росії.

Підтвердити це незалежно складно. Як розповіли самі чоловіки - у разі найгіршого український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про зв'язок із ними. Добровольці "Братства" мають особливий статус, вони не є частиною ЗСУ, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами, пише The Guardian.

Олексій, за його словами, з розвідки, але в батальйон беруть переважно цивільних, або відбирають найспритніших з інших добровольчих батальйонів.

Видання пише, що Захід нервує через думку, що Україна може вразити російські території, що підкреслили тривалі дебати навколо Німеччини, яка сумнівалася, чи надавати Україні танки Leopard 2, а також відмова США та інших країн поставити винищувачі F16.

Здебільшого країни переживають через те, що Кремль може розсердитися та застосувати ядерну зброю. "Братство" ж наполягає, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути жар бою на власній території.

Владислав, один із бійців, каже, що вони публічно розповідають свою історію, аби Путін та росіяни знали, що українським бійцям "дуже легко перетнути російський кордон".

"Ми вбили трьох росіян"

За словами бійців, їхня робота різна - "від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збиття літаків на російській території".

Наприклад, два тижні тому Тарас повернувся, з його слів, після простої операції - "завезти певну кількість вибухівки на територію Росії і залишити її в певному місці". А шість тижнів тому завершив найбільш успішну досі операцію: "Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС".

Вдалося не відразу, але одного дня українські добровольці, за їхніми словами, таки збили гелікоптер з переносного ЗРК на відстані чотирьох кілометрів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За словами бійців, їхня робота різна - "від викрадення чиновників до знищення військової інфраструктури та збиття літаків на російській території".

Бійці не бачили удару, але чули, що вертоліт вибухнув, тому достеменно невідомо, чи точно загинули в ньому кремлівські чиновники.

Остання операція в Росії, в якій брав участь Владислав, була "місяць тому в районі міста Бєлгород, де за останні місяці вибухнули кілька складів боєприпасів".

Якось Владислав і побратими отримали завдання "захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ". Бійці знали маршрут автомобіля цього російського офіцера і вирішили влаштувати засідку. Вони чекали декілька годин, але машина не прибула і їм довелося піти.

Але прориваючись в Україну, вони зіткнулися з прикордонною заставою російських прикордонників. У результаті, розповідає Владислав, "ми вбили трьох росіян і одного легко поранили. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим".

День, коли все пішло не за планом

Бійці наголошують, що їхня робота - надзвичайно небезпечна, але вони ретельно готуються, і що їм не так складно, як українським військовим на фронті.

Втім, не завжди все йде за планом.

Наприкінці грудня російська ФСБ заявила про смерть "українських диверсантів" на території Росії.

Автор фото, соцмережі загиблих військових Підпис до фото, Юрій "Святоша" Горовець (у військовому) та Максим "Непийпиво" - ФСБ стверджує, що вони були одними з чотирьох диверсантів, яких убили на території Росії

Російська спецслужба опублікувала відео із заблюреними закривавленими тілами зі зброєю на снігу та стверджує, що четверо громадян України загинули в бою під час спроби прорватися в Росію для "здійснення диверсійно-терористичних актів".

Пізніше у ФСБ назвали імена загиблих - Юрій "Святоша" Горовець, Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасій" Карпюк та Богдан "Аполлон" Лягов. Їм було від 19 до 38 років.

Офіційно Київ, зокрема генштаб ЗСУ, не коментував інцидент, який відбувся на території Росії.

Але на своїй особистій сторінці в фейсбуці один із речників генштабу Андрій Ковальов писав, що Юрій Горовець загинув "геройською смертю" під час бойового завдання "на території противника".

У коментарі ВВС "Братство" заявляло, не може ані підтвердити, ані заперечити приналежність вбитих бійців до свого батальйону.

Але у розмові із The Guardian добровольці розповіли, що це були їхні побратими, поділившись відео підготовки до вилазки, на якому нині загиблий Юрій зізнався, що робить те, про що мріяв.

Автор фото, Колаж соцмереж військових Підпис до фото, "Непийпиво" та 19-річний Богдан "Аполлон", якого теж вбили в Росії, заявляє ФСБ

"Всі були шоковані, - каже Олексій. - Це були наші найкращі бійці".

Як загинули ті четверо чоловіків - достеменно невідомо. "Ми не знаємо деталей, але припускаємо, що вони випадково зайшли на другу лінію російської оборони. А навпроти неї росіяни заклали міни".

Важливість їхньої ролі, незважаючи на те, що її заперечує уряд у Києві і не любить західні столиці, їм зрозуміла, пише The Guadian про українських добровольців."(Західні читачі - Ред.) можуть очікувати від нас, що ми підірвемо Кремль, але поки що це не так", - каже Тарас журналістам.