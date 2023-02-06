Іран і Росія хочуть побудувати у Татарстані завод з виробництва Шахедів - WSJ

1 година тому

Автор фото, Стратком ЗСУ Підпис до фото, Дрон-камікадзе

Москва і Тегеран розробляють план будівництва заводу в Росії, який міг би виробляти не менше 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні, пише американська газета Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб з однієї з країн-союзниць США.

У грудні Білий дім уже попереджав, що Москва і Тегеран розглядають можливість будівництва у Росії спільної лінії з виробництва безпілотників.

Зараз, за словами цих анонімних офіційних осіб, переговори перейшли вже у конкретні плани.

Газета повідомляє, що до Росії вилетіла іранська делегація високого рівня, яка 5 січня відвідала заплановане місце для заводу у місті Єлабуга (Республіка Татарстан). За даними авторів, представники Ірану побували на майданчику, де лідери двох країн планують збудувати новий завод.

Делегацію очолював бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова дослідницької організації аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції та виконавчий директор іранської компанії Quds Aviation Industry Гасем Дамавандян.

Останню організацію WSJ називає "ключовим оборонним виробником", що грає, на думку Вашингтона, центральну роль у виробництві безпілотників в Ірані.

Згідно з їхніми планами, нове підприємство зможе випустити щонайменше 6 тисяч дронів.

Сам проєкт є частиною угоди між двома країнами, вартість якої - мільярд доларів.

Як кажуть джерела видання, Іран працює разом із Росією над розробкою моделі Shahed-136, яка, як очікують, буде оснащена новим двигуном, що дозволяє літати швидше й далі.

Це може створити нові проблеми для України. Щоправда, завод ще навіть не почали будувати, тож найближчим часом це рішення не змінить балансу сил у війні, пишуть автори.

Київ звинувачує Москву у використанні іранських безпілотників Shahed-136 під час атак на цивільні та енергетичні об'єкти. Російська сторона офіційно відкидає ці звинувачення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйнований будинок в центрі Києва після атаки іранських дронів

У січні міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження проти семи іранських компаній, пов'язаних із розробкою та виробництвом безпілотників та компонентів до них.

Серед них - підприємства авіаційної промисловості та сили Корпусу вартових ісламської революції.