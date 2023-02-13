ЗМІ: Іран передав Росії нові дрони. Чим вони відрізняються від шахедів і схожі на байрактари

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Макет дрону "Шахед-129" в Тегерані

Наприкінці минулого року Тегеран переправив до Росії партію бойових безпілотників далекого радіусу дії. Поставку здійснили за допомогою кораблів та літаків іранської державної авіакомпанії, повідомляє британська газета Guardian із посиланням на свої джерела в Ірані.

За даними видання, йдеться не про дрони-камікадзе "Шахед", які Росія використовує для атак на українську критичну інфраструктуру. Джерела Guardian стверджують, що Москва серед іншого отримала складніші безпілотні апарати, які дозволяють завдавати ракетних ударів з великої відстані.

Ці машини більше схожі на ударні дрони "Байрактар".

У статті йдеться про те, що у листопаді 2022 року делегація 10 російських офіцерів та інженерів побувала у Тегерані, де їй продемонстрували всі можливості військових технологій Ірану.

Росіяни обрали шість дронів "Моджахер-6", які мають радіус дії близько 200 кілометрів і можуть нести дві ракети під кожним крилом.

Вони також виявили інтерес до безпілотних апаратів "Шахед-191" та "Шахед-129", які здатні завдавати ударів по наземних цілях. На відміну від дронів-камікадзе, такі апарати повинні завдавати удару та повертатися на базу.

Це той клас дронів, до якого належить і турецький Bayraktar Tb2, що працює в ЗСУ.

Іран зі свого боку відправив до Москви групу 54 інженерів, які допомогли російським військовим освоїти безпілотники.

"Росія, можливо, хотіла б отримати складніші дрони, які можна порівняти з турецькими Bayraktar-TB2, оскільки Україна дедалі успішніше бореться з безпілотниками-камікадзе меншого розміру, яким перед ударом доводиться летіти на низькій висоті", - пишуть автори публікації.

За даними джерел Guardian, відправлені до Росії безпілотники були вироблені на заводі в місті Ісфахан, який нещодавно зазнав повітряних ударів. За даними американських ЗМІ, за цією атакою стоїть Ізраїль, головним мотивом якого були міркування власної безпеки.

Як пише газета, доставлена ​​до Росії партія дронів була задіяна проти України 20 листопада. Москва очікувала отримати більше таких безпілотників, проте після ударів завод в Ісфахані значною мірою постраждав, стверджують автори.

Дрони "Моджахер-6", які Росія отримала у листопаді, можуть залишатися у повітрі протягом шести годин та працюють на електриці. Вони несуть 40-кілограмові бомби та обладнані високоточною системою наведення, пише Guardian.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Модель "Мохаджера-6" на виставці "Армія-2022" у Підмосков'ї

При цьому, за даними видання, "Шахед-129" може нести 60 кг вибухівки, але залишається в повітрі не більше чотирьох годин, а тривалість польоту "Шахеда-191" становить п'ять годин за здатності нести 70-кілограмові бомби.

Обидва ці апарати обладнані модифікованими двигунами, які спочатку виготовлялися в Німеччині.