З НАТО і зброєю, але без членства і Криму: у "старій" Європі обговорюють, як спонукати Київ до мирних переговорів з Москвою - WSJ

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Можливо, більше зброї нададуть більше впевненості Україні, розраховують автори мирних ініціатив

Велика Британія, Франція та Німеччина розглядають тісніші зв'язки між НАТО та Україною спосіб заохотити Київ розпочати мирні переговори з Росією, пише Wall Street Journal із посиланням на представників трьох урядів.

Все це, як зазначає видання, відбувається на тлі того, що деякі західні партнери Києва мають сумніви, що йому до снаги повернути усі окуповані Росією українські території.

WSJ нагадує, що минулого тижня британський прем'єр Ріші Сунак запропонував чорновик угоди, яка надала б Україні значно ширший доступ до зброї, військового обладнання та боєприпасів після завершення війни. Цей план можуть розглянути на щорічній зустрічі альянсу у липні.

Париж та Берлін підтримують цю ініціативу, а усі три уряди разом розглядають його як можливість надати Україні впевненості і підштовхнути її до початку переговорів із Росією.

При цьому джерела видання наголошують, що рішення щодо того, коли і на яких умовах мають розпочатися ці мирні переговори залежить виключно від України.

А до того, як сказав британський прем'єр, Захід має надати Україні стільки і таку зброю, яка б забезпечила їй "суттєву перевагу" на полі бою.

За стіл переговорів сідають навіть смертельні вороги?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після усіх воєн Франція та Німеччина все одно опинилися за столом переговорів, і тепер є союзниками

Як зазначає WSJ, у приватному спілкуванні європейські політики висловлюють сумніви у здатності України повернути Крим, який Росія захопила у 2014 році.

"Ми повторюємо, що Росія не повинна виграти, але що це означає? Якщо війна триватиме з такою ж інтенсивністю довгий час, Україна просто не винесе втрат. І ніхто не вірить, що їм вдасться повернути Крим", - цитує видання представника французького уряду.

Все це, як зазначає WSJ, суперечить публічним заявам західних лідерів за минулий тиждень - жоден з них не згадав про перспективи переговорів Києва з Москвою у найближчому майбутньому.

При цьому, як пише американське видання, офіційно прокоментувати існування такого плану в рамках НАТО відмовилися як у Вашингтоні, так і в Лондоні, Берліні та Парижі.

WSJ також пише, що під час вечері у Єлисейському палаці під час візиту президента Зеленського до Парижа французький лідер Еммануель Макрон навів приклад, що свого часу таким затятим ворогам, як Франція та Німеччина, довелося врешті сісти за стіл переговорів.

Тоді ж, як розповіли WSJ джерела, президент Макрон сказав президенту Зеленському, що той проявив себе як великий лідер воєнного часу. Але все одно настане момент, коли доведеться повернутися до ролі державного діяча і ухвалювати складні рішення.

Тим часом, як нагадує видання, сам президент Зеленський неодноразово підкреслював, що після усіх звірств, що їх накоїла російська армія в Україні, з Росією "нема про що говорити і нема з ким".

З іншого боку, пише WSJ, співрозмовник у британському уряді розповів, що ще одна мета британського плану розширення гарантій для України у НАТО полягає у тому, щоб змусити Кремль змінити свої розрахунки щодо України. Мовляв, якщо у Москві побачать, що НАТО готове нарощувати свою військову допомогу Україні, то переконаються, що не можуть досягти своїх військових цілей там.

Чого не передбачає план і хто можу бути проти?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У листопаді 2022 під час саміту G20 лідерам західних країн довелося терміново обговорювати, як ракети залетіли на територію Польщі під час російського обстрілу України

Як зазначає видання, теоретично, цей план, ініційований Британією, Францією та Німеччиною, може бути заблоковано на будь-якому етапі, адже рішення в альянсі ухвалюються загальним консенсусом.

Він також не передбачає членства України в НАТО, якого прагне Київ і вже подав заявку.

План також не передбачає розміщення в Україні військ НАТО або застосування Статті 5 договору про спільну відповідь на агресію проти однієї країни-члена. Натомість він передбачає надання Україні такої військової підтримки, яка дозволить Києву давати відсіч будь яким майбутнім нападам Росії.

"НАТО має зробити Україні чітку пропозицію, а також надати Зеленському політичної ваги, щоб він міг вийти до своїх виборців із цим планом як поштовхом до переговорів, - розповів WSJ один із співрозмовників у британському уряді. - Конфлікти, які ініціює Росія, мають властивість заморожуватися, саме тому Україна потребує більше гарантій від нас".

Видання зазначає, що у Східній та Центральній Європі висловлюють занепокоєння, що підштовхування Києва до переговорів із Москвою може дати Кремлю хибний сигнал про послаблення західної допомоги.

Водночас Польща, Чехія та країни Балтії не хочуть видаватися противниками переговорів про мир. Саме тому вони відкрито підтримали мирний план президента Зеленського із 10 пунктів, який передбачає стягнення компенсації за воєнні збитки з Росії, притягнення до відповідальності воєнних злочинців та відновлення територіальної цілісності України.