США намацують ґрунт щодо санкцій проти Китаю у разі поставок зброї Росії

44 хвилин(и) тому

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Сполучені Штати попередили найближчих союзників про можливість нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін вирішить надати Росії військову допомогу у війні проти України, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в американських офіційних колах.

Наразі йдуть попередні консультації, мета яких - дізнатися, які країни, особливо із G7, можуть підтримати такі санкції. Це потрібно для координації будь-яких обмежень.

Із розмов з джерелами журналісти Reuters не змогли зробити точні висновки, про які саме санкції ідеться.

А в міністерстві фінансів США, яке є головним державним органом, що відповідає за санкційну політику, відмовилися від коментаря.

Джерела Reuters розповіли, що зараз Вашингтон хоче загалом перевірити ставлення до ідеї нових санкцій та зібрати варіанти можливих відповідей на випадок, коли союзники дізнаються, що постачання зброї з Китаю до Росії розпочалося.

"З боку G7, гадаю, є серйозна стурбованість", - розповів інший співрозмовник.

Останнім часом від Вашингтону та його союзників пролунало чимало заяв про те, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії. У Пекіні заперечили такі наміри.

Представники адміністрації президента Байдена не надали публічних доказів, які підтверджували б небезпеку. Один із чиновників союзницької держави розповів, що докази, надані представниками США, були досить скупими. Проте американські офіційні джерела кажуть, що союзникам надана детальна інформація від розвідки.

Вашингтон прямо застеріг Пекін від передачі зброї Росії. Це відбулося і під час зустрічі американського президента із китайським лідером Сі Цзіньпіном, і під час безпекової конференції у Мюнхені, коли держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із очільником китайської дипломатії Ван Ї.

Речник ради з безпеки США, коли його записали про консультації, відповів, що розпочата Росією війна ускладнила відносини Китаю з Європою та іншими:

"Це божевілля для Китаю і потенціальна загроза для міжнародних відносин, якої вони не потребують, та й навряд чи хочуть".

Очікується, що роль Китаю у війні Росії проти України буде однією з головних тем під час зустрічі президента Байдена із канцлером Німеччини Олафом Шольцем цієї п'ятниці.

Взимку конфлікт в Україні перетворився переважно на "окопну війну", не в останню чергу через те, що Росія вичерпує запаси зброї. І можливість постачання зброї з Китаю в Україні сприймають як перевагу для Росії в її агресії.

Минулого тижня Китай оприлюднив свій мирний план із 12 пунктів, який на Заході зустріли зі скепсисом.